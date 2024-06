Remiantis „Euronews“ duomenimis, net 45 proc. Europos Sąjungos (ES) gyventojų neužsiima jokia aktyvia fizine veikla. Tokie įpročiai ne tik nemenkai prisideda prie prastos savijautos, bet gali sukelti ir rimtus sveikatos sutrikimus, kaip nutukimas ar širdies ligos. Kaip to išvengti? Ir kaip fizinį aktyvumą gali paskatinti šiuolaikinės technologijos?

„Nors nemaža dalis europiečių vis dar neskiria pakankamai laiko sportui, šiandien rinkoje esančios išmaniosios technologijos, kaip išmanieji laikrodžiai gali padėti paskatinti žmones daugiau dėmesio skirti savo sveikatai. Šie įrenginiai šiandien tampa kur kas daugiau nei tik stilingu aksesuaru, bet ir nepamainomu skaitmeniniu pagalbininku, galinčiu stebėti mitybos įpročius, fizinius sveikatos rodiklius ar sudegintų kalorijų skaičių“, – sako „Huawei“ produktų mokymų vadovė Lietuvoje Urtė Eidžiūnaitė.

Susikurkite asmeninius sporto tikslus

Pastebima, kad motyvacijos stoka ir intensyvių treniruočių baimė yra pagrindinės priežastys, dėl kurių daugelis žmonių nesiryžta pradėti sportuoti. Tokios baimės ypač kamuoja tuos, kurie tik pradeda sportuoti ar tuos, kurie į treniruotes grįžta po ilgos pertraukos. Tačiau, kaip teigia U. Eidžiūnaitė, išmanieji laikrodžiai dabar gali ne tik motyvuoti užsiimti fizine veikla, bet ir patarti, kaip teisingai atlikti tam tikrus sporto pratimus.

„Išmaniuosiuose laikrodžiuose randami įdiegti aktyvumo žiedai suteikia galimybę patiems vartotojams nusistatyti kasdienius fizinio aktyvumo tikslus ar treniruočių priminimus. Pasiekus visus suplanuotus tikslus, laikrodis apdovanoja vartotojus medaliais, taip dar labiau motyvuodamas juos siekti užsibrėžtų sporto rezultatų. Negana to, pasinaudodami laikrodžiuose randamomis animacijomis, vartotojai gali nesudėtingai išmokti, kaip reikėtų teisingai atlikti vieną ar kitą mankštos pratimą. Galiausiai, išmanieji įrenginiai gali parodyti kiek laiko per dieną buvote aktyvūs. Tokia informacija padeda dar geriau suprasti savo fizinio aktyvumo įpročius ir lengviau jos koreguoti“, – išmaniųjų laikrodžių galimybes aptaria ekspertė.

Nuo riedučių sporto iki laipiojimo oluomis

„National Library of Medicine“ rekomendacijose teigiama, kad 5 – 17 metų amžiaus vaikai kasdien turėtų užsiimti bent 60 minučių vidutinio ar didelio intensyvumo fizine veikla. Suaugusieji nuo 18 iki 64 metų per savaitę turėtų užsiimti ne mažiau kaip 150 minučių vidutinio intensyvumo arba ne mažiau kaip 75 minutes energinga aerobine veikla. Negana to, tokio amžiaus žmonėms itin svarbu tampa į sporto rutiną įtraukti ir pratimus, kurie stiprintų pagrindines raumenų grupes.

Pasak U. Eidžiūnaitės, tokias rekomendacijas yra nesudėtinga įgyvendinti šiltuoju metų sezonu, nes tam, kad palaikytume reikiamą fizinio aktyvumo lygį, visai nebūtina valandų valandas praleisti sporto salėje.

„Išmanieji laikrodžiai šiandien vartotojus gali pradžiuginti itin didele sporto režimų gausa. Tradicinio sporto šakų gerbėjai įrenginiuose ras futbolui, krepšiniui ar tenisui skirtų treniruočių. Tuo tarpu tie, kurie nori sportą sujungti su pramogomis, tokiame įrenginyje, kaip „Huawei Watch Fit 3” vartotojai gali išbandyti unikalius laipiojimo uolomis, paplūdimio tinkinio, padelio, biatlono, irklenčių, banglenčių bei riedučių sporto režimus“, – pasakoja U. Eidžiūnaitė.

Ekspertė pažymi, kad šį laikrodį vartotojai vertina ir dėl savo universalumo. Jį galima derinti su odiniais ar fluoroelastomeriniais dirželiais. Pastarieji yra atsparūs prakaitui, todėl puikiai tinka dėvėti įvairaus intensyvumo treniruočių metu.

Stebėkite sveikatą 24 valandas per parą

Tam, kad sportas teiktų visapusišką naudą, itin svarbu ne tik teisingai atlikti fizinius pratimus, bet ir atidžiai stebėti savo sveikatos rodiklius treniruočių metu ir po jų. Šiam tikslui įgyvendinti vartotojai gali pasinaudoti išmaniuosiuose laikrodžiuose įdiegtomis funkcijomis.

„Išmanieji laikrodžiai gali net 24 valandas stebėti gyvybiškai svarbius sveikatos rodiklius, kaip širdies ritmas ar deguonies lygis kraujyje. Be to, šiems nukritus žemiau normos ribų, įrenginys atsiunčia vartotojui įspėjimą apie esamus nukrypimus. Šių svarbių sveikatos funkcijų nuolatinis stebėjimas leidžia dar geriau suprasti savo sveikatos būklę ir, jei reikia – ją koreguoti“, – sako. U. Eidžiūnaitė.

Tačiau, norint tapti sveikesniems, svarbu ne tik būti fiziškai aktyviems ar stebėti gyvybiškai svarbius sveikatos rodiklius, bet ir subalansuoti savo mitybą.

„Išmaniuosiuose laikrodžiuose randamos programėlės gali stebėti suvartojamų kalorijų skaičių, jų deficitą ar sudegintų kalorijų skaičių sporto metu. Svarbu suprasti, kad kiekvienas žmogaus organizmas yra labai individualus, todėl laikrodžiai analizuodami anksčiau minėtus rezultatus gali pateikti asmenines rekomendacijas bei susidaryti svorio didinimo arba mažinimo planus. Tokios asmeninės rekomendacijos gali ne tik padėti pagerinti mitybos įpročius, bet ir bendrą savijautą “, – įrenginių funkcijas aptaria U. Eidžiūnaitė.