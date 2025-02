Atvėsus orams ir padažnėjus temperatūros svyravimams, žmonės vis dažniau suserga viršutinių kvėpavimo takų ligomis. Tarp jų – bronchitas ir plaučių uždegimas, kurių simptomai gana panašūs, tačiau jų painioti nereikėtų, mat plaučių uždegimas – pavojingesnis ir negydomas gali sukelti rimtų komplikacijų. Kaip atpažinti šias ligas ir ką daryti, kad pavyktų jų išvengti?

„Šaltuoju metų laiku, kai vyrauja virusinės infekcijos, pastebimas bronchito ir plaučių uždegimo suaktyvėjimas. Tai susiję su tuo, kad šaltuoju oru žmonės daugiau laiko praleidžia uždarose patalpose, kur lengviau plinta infekcijos, o žema oro temperatūra ir drėgmė gali silpninti kvėpavimo takų apsauginius mechanizmus. Bronchitas ir plaučių uždegimas dažniau pasireiškia vaikams, senyvo amžiaus žmonėms ir asmenims su lėtinėmis ligomis“, – sako „Eurovaistinės“ vaistininkė Evelina Mockė.

Kosulys ir karščiavimas – būdingi abiem ligoms

Nors tiek bronchitui, tiek plaučių uždegimui būdingas kosulys, karščiavimas, bendras silpnumas ir nuovargis, visgi, šių ligų eiga skiriasi.

„Bronchitą dažniausiai sukelia gripas ar rinovirusai. Šią ligą išduoda kosulys, skrepliavimas, gerklės ir krūtinės skausmas, karščiavimas nuovargis. Be to, kosulys gali išsilaikyti kelias savaites net po infekcijos išnykimo“, – sako E. Mockė.

Ji priduria, jei kosulys yra lengvas ir nėra stipraus kvėpavimo pasunkėjimo, tai gali byloti apie bronchitą. Jei jaučiate stiprų dusulį, reikėtų nedelsiant kreiptis į gydytoją.

„Plaučių uždegimas dažniausiai prasideda staiga – staigiai pakyla aukšta (38,5 laipsnių) temperatūra, atsiranda šaltkrėtis, kosulys ir skrepliavimas. Dažnas simptomas, išduodantis plaučių uždegimą – stiprus skausmas krūtinėje, kuris stiprėja kosint ar giliai kvėpuojant. Jei jaučiamas stiprus dusulys, krūtinės skausmas, aukšta temperatūra ar kosint atsiranda kraujo priemaišų, būtina kreiptis į gydytoją, nes tai gali būti plaučių uždegimas, reikalaujantis skubaus gydymo“, – tvirtina vaistininkė E. Mockė.

Gali sukelti rimtų komplikacijų

Nepaisant, kad bronchitas – lengvesnė liga, visgi negydoma, ji gali komplikuotis į plaučių uždegimą ar sukelti kitas komplikacijas.

„Viena iš dažniausių komplikacijų yra pneumonija, kai infekcija plinta iš bronchų į plaučius, sukeliant jų uždegimą. Tai gali būti ypač pavojinga vyresnio amžiaus žmonėms, vaikams ar asmenims, turintiems silpną imuninę sistemą. Be to, jei ūmus bronchitas pasikartoja arba užsitęsia ilgai, jis gali virsti lėtiniu bronchitu, kuriam būdingas ilgalaikis kosulys, gleivių gausa bei sunkumas kvėpuoti“, – akcentuoja E. Mockė.

Stiprias komplikacijas gali sukelti ir uždelstas ar negydomas plaučių uždegimas. Pasak vaistininkės, vyresnio amžiaus ar silpnesnį imunitetą turintiems žmonėms ši liga gali būti net mirtina.

„Dažnai pasitaikanti plaučių uždegimo komplikacija – pleuritas, kuris pasireiškia plaučių dangalų uždegimu. Tai sukelia skausmą krūtinėje ir sunkumus kvėpuojant, o kartais tarp plaučių dangalų gali kauptis skystis. Taip pat gali pasireikšti respiratorinis distreso sindromas, kai organizmas nebegali gauti pakankamai deguonies. Plaučių uždegimas taip pat gali sukelti sepsį bei paveikti širdį, taip sukeldamas širdies raumens uždegimą ar nepakankamumą“, – tvirtina E. Mockė.

Svarbu stiprinti imuninę sistemą

Pasak vaistininkės, siekiant išvengti rimtų ligų pasekmių svarbu ne tik laiku kreiptis į gydytoją, bet ir stiprinti savo imunitetą – tai padės sumažinti susirgimo riziką.

„Stiprinti kvėpavimo takų sveikatą gali padėti reguliarus fizinis aktyvumas, pakankamas skysčių vartojimas, sveika ir subalansuota mityba, kurioje gausu antioksidantų, vitaminų C, D, A ir cinko. Taip pat žalingų įpročių – alkoholio ir rūkymo atsisakymas, streso valdymas ir kokybiškas miegas. Be to, svarbu užtikrinti tinkamą – 40-60 proc., oro drėgmę patalpose ir jas teisingai vėdinti“, – tvirtina E. Mockė.

Ji priduria, kad stiprinti imuninę sistemą žiemos sezonu gali padėti ir vitaminų bei papildų vartojimas.

„Pavyzdžiui, vitaminas C veikia kaip galingas antioksidantas, kuris neutralizuoja laisvuosius radikalus ir apsaugo ląsteles nuo oksidacinio streso. Taip pat skatina baltųjų kraujo kūnelių gamybą. Vitaminas D aktyvina imuninės sistemos ląsteles, kurios atpažįsta ir sunaikina virusus bei bakterijas. Taip pat svarbu nepamiršti cinko – jis reikalingas imuninių ląstelių veiklai bei gali sutrumpinti peršalimo simptomų trukmę ir sumažinti jų sunkumą“, – pažymi vaistininkė.