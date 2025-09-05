Prie Marijampolės dramos teatro vyko aktoriaus, režisieriaus, dainų autoriaus ir renginių vedėjo Viačeslavo Mickevičiaus monospektaklis „Cirkas“. Tai buvo projekto „Perženk slenkstį“ dalis ir lėlių teatro festivalio „Stebuklingasis Aladino žibintas“ programos renginys.
Ne įprastoje teatro salėje, o po atviru dangumi susirinkę žiūrovai galėjo mėgautis tikru cirko pasauliu: akrobatikos numeriais, žongliravimu, pasirodymais ant kojūkų, įspūdingomis atrakcijomis su ugnimi.
Marijampolės savivaldybė šiam pasirodymui skyrė lėšų, įvertinusi jo meninį išskirtinumą ir tikėdamasi, kad renginys sudomins jaunimą. Į spektaklį buvo pakviestos mokyklos – tai tapo gražia dovana moksleiviams Mokslo ir žinių dienos proga.
Spektaklis sukūrė ypatingą atmosferą – tai buvo ir atsisveikinimas su vasara, ir linksmas žingsnis į naujus mokslo metus. Juoko, emocijų ir įkvėpimo kupina popietė parodė, kad teatras ir cirkas gali susitikti vienoje scenoje ir džiuginti tiek vaikus, tiek suaugusiuosius.