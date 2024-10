Siekiant modernizuoti sveikatos patikros procesą, Sveikatos apsaugos ministerija peržiūrėjo Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose tvarką. Naujoje tvarkos redakcijoje atsirado pokyčiai, kurie palies dalį vairuotojų dėl patikrų periodiškumo, taip atsiras daugiau lankstumo sveikatos specialistams priimant sprendimą dėl vairuotojo tinkamumo dalyvauti eisme.

Keisis keleivius ir krovinius vežančių vairuotojų patikra

Iki šiol visų 2 grupės transporto priemonių vairuotojų (atitinkamai C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ir T kategorijų) sveikata turėjo būti tikrinama kas 2-us metus. Nuo 2024 m. spalio 15 d. 2 grupės transporto priemonių vairuotojų iki 55 metų sveikatos patikrinimas atliekamas vieną kartą per 5 metus, o 55 metų ir vyresnių vairuotojų sveikatos patikrinimas – vieną kartą per 2 metus.

Toks pat sveikatos patikrinimo periodiškumas nustatytas ir traktorių bei savaeigių mašinų vairuotojams bei B kategorijos transporto priemonių vairuotojams, naudojantiems vairuotojo pažymėjimą profesiniams tikslams. Atsižvelgiant į tai, jog kyla neaiškumų, ar asmenims, kurie nėra vairuotojai, tačiau naudojasi tarnybiniu transportu, privaloma tikrintis sveikatą kaip vairuojantiems B kategorijos transporto priemonę profesiniais tikslais, patikslinta, jog ši nuostata yra taikoma tik asmenims, kurie dirba vairuotojais.

Pakeitimai įgyvendinti atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą, pagal kurį 2 grupės transporto priemonių vairuotojų sveikatos patikrinimų periodiškumas iš esmės turi sutapti su vairuotojo pažymėjimo atnaujinimu ir nustatomas atsižvelgiant į vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikotarpį, kuris yra 5 metai. Pagal Europos Sąjungos reguliavimą, išimtys galimos visiems vairuotojams, sulaukusiems 50 metų, bei atskiriems bet kokio amžiaus vairuotojams, kuriems dėl diagnozuotų ligų sveikatą reikia tikrintis dažniau.

Taip pat iki šiol tikrinant 2 grupės kategorijų transporto priemonių, traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų bei B kategorijos transporto priemonių vairuotojų, naudojančių vairuotojo pažymėjimą profesiniams tikslams, sveikatą visais atvejais privalėjo dalyvauti gydytojas otorinolaringologas ir neurologas. Šie specialistai nuo šiol privalo dalyvauti tik tais atvejais, kai sveikatą tikrina vidaus ligų gydytojas arba tokį sprendimą priima šeimos gydytojas.

Patikslintas medicininės pažymos galiojimas, priklausomai nuo vairuotojo amžiaus

Kylant neaiškumų, kokiam laikotarpiui turi būti išduodama vairuotojo sveikatos patikrinimo pažyma, kai žmogus sveikatos patikrinimą atlieka prieš keičiantis amžiaus grupei, patikslintas medicininės pažymos galiojimo laikas.

1 grupės (AM, A1, A, B1, B ir BE kategorijų) transporto priemonių vairuotojams iki 65 metų pažymos galiojimo terminas negali būti ilgesnis nei jam sukanka 70 metų. Kai vairuotojas yra 65-80 metų amžiaus grupės – medicininė pažyma išduodama ne ilgesniam laikotarpiui nei asmeniui sukanka 82 metai.

Gydytojas spręs dėl galimybės vairuoti turint negalią

Iki šiol asmenims, kuriems nustatytas visiškas kurtumas, kurčnebylumas, bei asmenims, kuriems diagnozuotas rankos, kojos, plaštakos, pėdos ar abiejų plaštakų, pėdų trūkumas, žymios deformacijos, dėl kurių yra sutrikusi lokomotorinė funkcija, ar abiejų rankų trūkumas arba abiejų rankų plaštakų, pirštų kontraktūros, ankilozės, nejudrumas, trukdantys sugriebti ir išlaikyti daiktą, abiejų pečių, alkūnių, riešų sąnarių ankilozės, kontraktūros, individualiu sprendimu galima buvo gauti leidimą vairuoti 1 grupės transporto priemones, tačiau buvo draudžiama vairuoti visas 2 grupės transporto priemones.

Atsižvelgus į socialinių partnerių bei Lietuvos Respublikos Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos siūlymus, šis draudimas panaikintas ir nustatyta, kad dėl aukščiau minėtų sveikatos sutrikimų turinčių asmenų galimybės vairuoti ir 1, ir 2 grupės transporto priemones galima spręsti individualiai. Tai reiškia, kad medicininę apžiūrą atliekantis gydytojas ar gydytojų komisija gali priimti individualų sprendimą, leidžiantį asmeniui vairuoti 2 grupės transporto priemones, atsižvelgdama į ligą, kompensaciją, adaptacijos kokybę ir prireikus nustatydama papildomas priemones saugiam vairavimui užtikrinti (pvz. privalomą protezo naudojimą vairuojant).

Aiškiau reglamentuota galimybė pildyti pažymas elektroniniu būdu

Nauja tvarka taip pat nustato, kad darbdavys siųsdamas vairuotoją ar kitą įsidarbinantį ar dirbantį asmenį pasitikrinti sveikatos gali pasirinktinai pildyti „popierinę“ (Nr. 047/a ar Nr. 048/a) arba elektroninę (Nr. E047 ir Nr. E048) pažymos formą. Darbdaviui užpildžius elektroninę formą Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje, ją galės matyti bet kuri asmens sveikatos priežiūros įstaiga, į kurią kreipsis darbuotojas, ir sveikatos patikrinimo išvada bus pateikta elektroniniu būdu. Tai leis optimizuoti pažymų pildymo procesą ir mažinti biurokratinį krūvį.

Šie sveikatos patikrų pakeitimai leis sudaryti galimybes asmenims su negalia gauti leidimą vairuoti 2 grupės transporto priemones, optimizuoti sveikatos priežiūros procesus ir užtikrinti, kad vairuotojai atitiktų reikiamus sveikatos reikalavimus, prisidedant prie visuomenės gerovės ir saugumo kelyje. Pakeitimai suderinti su įvairiomis institucijomis bei vairuotojų sveikatos patikrą vykdančioms gydymo įstaigomis.

Naująją Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos redakciją rasite ČIA.