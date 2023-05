Visuotinis IT egzaminas – pirmasis toks Lietuvoje, kai nemokamai pasitikrinti savo informacinių technologijų žinias ir laimėti prizus jau gegužės 17 d. kviečiami visi – šioje srityje nedirbantys technologijų entuziastai, IT profesionalai ir moksleiviai.

Skatina nebijoti IT, svarbiausia – smalsumas

Egzamino komisijos narė „Vinted Go“ inžinerijos vyr. direktorė Aistė Miškūnienė tikisi, kad ši iniciatyva sumažins stigmą neva IT – labiau sudėtingas ir sunkiai prieinamas mokslas.

„IT egzaminas pabrėžia IT svarbą kiekvieno žmogaus gyvenime. Tikiu, kad toks egzaminas taip pat demistifikuos IT kaip itin sudėtingą ir ne visiems prieinamą sritį“, – teigia pašnekovė.

Jai pritaria „Kilo Health“ inžinerijos direktorius Dmitrij Abolichin, šiemet taip pat vertinsiantis dalyvių darbus. Anot jo, kiekvieną iš mūsų supa technologijos, tad egzaminas – puiki galimybė pasipildyti savo žinių bagažą.

„Ne taip svarbu, kokie bus rezultatai, svarbu kad tai – galimybė praplėsti savo žinias, sužinoti daugiau apie naujus dalykus. Vien pasiruošimas ir susipažinimas su egzamino užduotimis jau praturtins žmogaus IT sugebėjimus“, – įsitikinęs D. Abolichin.

Savo ruožtu „Turing College“ švietimo vadovas Giedrius Žebrauskas į egzaminą kviečia žiūrėti kaip į žaidimą – smalsumas čia svarbiausias.

„Kaip ir su IT gyvenime, taip ir su IT egzaminu – linkiu nebijoti žaisti, eksperimentuoti, tobulinti savo įgūdžius ir atrasti vis naujų būdų, kaip išnaudoti technologijas siekiant pačių įvairiausių tikslų“, – teigia trečiasis egzamino komisijos narys.

IT žinios pritaikomos ir žemdirbystėje, ir kosmose

Nors IT žinios Lietuvoje dažnai siejamos tik su programavimu, šiandien šio mokslo panaudojimo galimybės – beribės. Egzaminą vertinsiančio „Flo Health“ inžinerijos viceprezidento Simono Razmino teigimu, IT žinios šiandien pritaikomos kiekviename darbe.

„IT šiandien veikia kone visas sritis – nuo žemdirbystės iki kosmoso. Lietuvoje su IT mokslu dažnai siejami tik programuotojai, bet turinio, grafinių modelių, žemėlapių, žaidimų ir kiti kūrėjai, vartotojo patirties bei grafikos dizaineriai irgi turi turėti IT žinių. Tie, kas „pasikinkys“ IT savo reikmėms, turės rimtą konkurencinį pranašumą“, – tikina S. Razminas.

Anot D. Abolichin, kasmet IT darbuotojų poreikis tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje auga.

„Paskutiniai pasiekimai vystant dirbtinį intelektą (pvz. ChatGPT, GPT-4) technologijų pasaulį daro vis labiau prieinamą visuomenei bei parodo, kaip specialistų produktyvumas auga kartais. Mums reikia tų, kurie gebės įvaldyti šiuos pokyčius“, – teigia pašnekovas.

Visuotinio IT egzamino užduotis vertins 8 komisijos nariai, be jau paminėtųjų – VDU informatikos fakulteto dekanas prof. Tomas Krilavičius, „Surfshark“ IT operacijų vadovė Sandra Jacevičiūtė, „Vinted“ Programinių sistemų infrastruktūros departamento vyr. direktorius Titas Norkūnas ir Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos IT ir ekonomikos mokytojas, VTDK profesijos mokytojas, SMK IT dėstytojas Adomas Pakalnis.

Registracija į Lietuvos startuolių kartu su asociacija „Unicorns Lithuania“ inicijuojamą IT egzaminą jau prasidėjo. Norintys prisijungti, kviečiami užsiregistruoti tinklalapyje itegzaminas.lt iki pat gegužės 17 d. Egzaminas visoje Lietuvoje vyks vienu etapu, truks iki 45 min., jį sudarys uždari testo ir vienas atviras klausimai. Nugalėtojų lauks vertingi prizai, tarp kurių – kompiuterinė technika, ekskursijos į sėkmingiausių Lietuvos startuolių biurus ir biudžetas plėsti savo IT bei verslumo žinias. Projekto draugai – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, prezidentė Dalia Grybauskaitė.