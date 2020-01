Dėl nesibaigiančių ekologinių nelaimių Lietuvoje Valstybės kontrolė prašoma atlikti auditą

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narė Ingrida Šimonytė teikia Seimui nutarimo projektą dėl pavedimo Valstybės kontrolei atlikti valstybinį auditą, įvertinant aplinkos apsaugos ir taršos prevencijos veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą, aplinkos apsaugą kontroliuojančių valstybės įmonių ir įstaigų veiklos ir jų priimamų sprendimų vertinimą bei aplinkos apsaugos sistemą reguliuojančios teisinės bazės vertinimą.

Parlamentarė nutarimo projektą teikia reaguodama į per trumpą laiką įvykusias ir visą šalį palietusias ekologines nelaimes: gaisrą padangų perdirbimo įmonėje Alytuje, nevalytų nuotekų išleidimą į Kuršių marias bei kitas, kurios neabejotinai padarė didelę žalą gamtai, žmonėms ir sukėlė piliečių nusivylimą valstybės institucijų darbu.

„Per pastaruosius mėnesius Lietuvoje įvyko bent dvi ekologinės krizės – Alytaus padangų gaisras ir „Grigeo“ sukelta krizė, kuomet užterštos Kuršių marios. Dėl to reikalingas sisteminis įvertinimas dėl to, kaip veikia aplinkosaugos sistema. Be to, 2012 m. paskutinį kartą buvo Valstybės kontrolės atliktas veiklos auditas, skirtas įvertinti vandens aplinkos apsaugą nuo taršos pavojingomis cheminėmis medžiagomis. Tuomet audito metu buvo pastebėta, kad vandens užterštumo mažinimo programa turi trūkumų, buvo rekomenduota užtikrinti, kad vandenų taršos mažinimo procesą kontroliuojančios institucijos ir nuotekų valymo įmonės laiku gautų visus reikalingus ir patikimus duomenis apie pavojingų medžiagų išleidimo į gamybines nuotekas riziką,išleidžiamų medžiagų nomenklatūrą ir teršėjus. Dėl to reikėtų įvertinti, ar per aštuonerius metus nuo paskutinio audito į šią ir kitas rekomendacijas buvo atsižvelgta, ar situacija išliko ta pati“, – pažymėjo I. Šimonytė.

Kartu Seimo Audito komiteto pirmininkė pažymi, jog būtina saugoti šalies gamtą, biologinę įvairovę, atsižvelgiant į būtinybę išsiaiškinti kodėl aplinkos apsaugos sistemoje kyla tokio masto incidentai bei į kiekvieno šalies piliečio teisę ir poreikį gyventi švarioje aplinkoje ir turėti galimybę naudotis gamtos ištekliais.

Seimo narės I. Šimonytės teikiamą nutarimo projektą turėtų patvirtinti Seimas ir remiantis Valstybės kontrolės įstatymo 14 straipsnio 5 dalimi pavesti Valstybės kontrolei iki 2020 m. balandžio 1 d. atlikti auditą.

LR Seimo TS-LKD frakcijos informacija