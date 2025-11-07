Vilkaviškio rajono savivaldybė informuoja, kad AB „Via Lietuva“ užsakymu nuo š. m. lapkričio 6 d. iki 2026 m. rugpjūčio 31 d. bus vykdomi tilto per Širvintą, esančio valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr. 185 Vilkaviškis–Gražiškiai (5,31 km), kapitalinio remonto darbai.
Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo laikotarpiu tiltas bus visiškai uždarytas eismui – juo nebus galima naudotis.
Prašoma vadovautis laikinai įrengtais kelio ženklais (žr. schemą), nukreipiančiais į apylanką, ir planuojant keliones įvertinti galimą jų trukmę.
Dėkojama už supratingumą ir kantrybę.
Šaltinis: Vilkaviškio rajono savivaldybė