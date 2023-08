Nors agurkus galime vartoti ištisus metus, kvapniausių ir sultingiausių uždera vasaros sezono metu, kai labiausiai norisi gaivaus ir lengvo maisto.

Anot gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, agurkuose yra didelis kiekis vandens, tačiau ši, iš pirmo žvilgsnio nenaudinga savybė, padeda išvengti dehidratacijos plieskiant karščiams. Be to, „Rimi“ komercijos operacijų vadovės Olgos Suchočevos teigimu, agurkus galima išlaikyti šviežius ilgiau, jei parinksime jiems tinkamą temperatūrą. Tuo tarpu maisto technologai kviečia per ilgai neužlaikyti produktų šaldytuve bei pasigaminti sočių, bet neapsunkinančių grūdėtos varškės, pomidorų ir agurkų salotų, tapusių šios vasaros topu.

Skysčių šaltinio alternatyva

Sveikatai palankios mitybos konsultantė, gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė pažymi, kad agurkai paprastai nepelnytai nuvertinami dėl juose esančio didelio vandens kiekio: „Ši savybė kaip tik yra agurkų privalumas, o ne trūkumas: vartodami agurkus galime apsisaugoti nuo skysčių netekimo, nes juose yra maždaug 95 proc. vandens. Tam tikrai daliai žmonių, pavyzdžiui, vaikams ar senjorams, kuriems sudėtingiau vartoti skysčius, agurkai gali būti nors ir dalinis, bet tikrai naudingas skysčių šaltinis. Tačiau svarbu atsiminti, kad nors agurkai gali padėti palaikyti organizmo hidrataciją, jie neturėtų būti laikomi vandens pakaitalu. Be to, vandens ir skaidulų kiekis agurkuose padeda palaikyti sveiką virškinimo sistemą.“

Pasak dr. E. Gavelienės, kasdienės mitybos racionas turėtų būti praturtintas agurkais dėl jų maistinių savybių, nebejotinai gerinančių bendrą organizmo būklę: „Agurkuose yra vitaminų C ir K, šiek tiek mineralų: magnio, kalio, mangano, nėra riebalų ir yra nedaug angliavandenių, todėl jais mėgautis galima net kelis kartus per dieną.“

Didina sotumo jausmą

Taip pat į agurkus turėtų atkreipti dėmesį tie žmonės, kurie kontroliuoja savo svorį: ši daržovė galėtų būti puiki priešpiečių ar pavakarių alternatyva. „Agurkuose esančios skaidulos prailgina sotumo jausmą, todėl jais galime papildyti ir savo pietų dėžutes tarpiniam valgymui, užkandžiavimui. Tereiks daržovę susipjaustyti šiaudeliais, kad būtų patogu valgyti. Žinoma, renkantis kokybiškus agurkus verta atkreipti dėmesį į jų išvaizdą: svarbu, kad daržovė būtų vienodai žalios spalvos, be geltonų dėmių, neįprastų iškilimų ar žievės defektų“, – atkreipia dėmesį gydytoja.

Ekspertė pasakoja, kad agurkuose galima rasti ir tam tikrų antioksidantų: „Agurkuose yra įvairių antioksidantų, įskaitant flavonoidus ir taninus, kurie padeda kovoti su uždegiminiais procesais. Antioksidantai atlieka lemiamą vaidmenį apsaugant ląsteles nuo pažeidimų ir palaikant bendrą sveikatą.“

Svarbu laikyti sausai ir šaltesnėje temperatūroje

Prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovė Olga Suchočeva pažymi, kad nuskinti agurkai yra jautrūs šiltai temperatūrai: „Agurkai kambario temperatūroje gali greitai sugesti, todėl juos geriausia laikyti šaldytuve, daržovių stalčiuje arba perforuotame plastikiniame maišelyje, kuris išlaiko drėgmę ir užtikrina oro cirkuliaciją. Tiesa, svarbu atkreipti dėmesį, kad agurkus reikia laikyti sausai, nes drėgmė gali sukelti pelėsį ir puvimą. Prieš dedant agurkus į šaldytuvą, juos geriausia švelniai nusausinti, kad pašalintumėte perteklinę drėgmę.“

Be to, agurkai yra jautrūs etileno dujoms, kurias išskiria kai kurie vaisiai, todėl juos geriausia laikyti atokiau nuo jų. O norint atitolinti gedimo procesą, juos geriausia palikti nepjaustytus iki naudojamo: „Iš esmės svarbu apsaugoti agurkus nuo ekstremalių temperatūrų skirtumų ir tiesioginių saulės spindulių, nes tai lemia greitą jų sugedimą. Galiausiai, agurkus geriausia suvartoti per kelias dienas po pirkimo“.

O. Suchočeva pažymi, kad norintys suspėti pasimėgauti šviežiausiu agurkų derliumi bei sutaupyti, gali tą daryti iš anksto planuodami pirkinius ir pasinaudodami „Mano Rimi“ lojalumo programa, suteikiančia asmeninius pasiūlymus, papildomas nuolaidas arba kaupimą nuo išleistos sumos.

Kulinarijos technologai kviečia atsigaivinti greitomis grūdėtos varškės, pomidorų ir agurkų salotomis.

Grūdėtos varškės, pomidorų ir agurkų salotos

RECEPTAS

Ingredientai:

170 g vyšninių pomidorų;

1/3 vnt. ilgavaisių agurkų;

50 g grūdėtos varškės;

1/3 vnt. rausvųjų svogūnų;

1 saujelė smulkintų petražolių;

1/3 šaukštelio malto kumino;

1/3 šaukštelio džiovinto raudonėlio;

1/3 šaukštelio aitriųjų paprikų dribsnių;

2 šaukštai alyvuogių aliejaus;

1 šaukštelis citrinos sulčių;

šiek tiek druskos;

šiek tiek maltų juodųjų pipirų.

Salotoms reikės:

Svogūną supjaustome plonomis, trumpomis juostelėmis.

Viename dubenyje gerai sumaišome grūdėtą varškę, svogūną, kuminą, raudonėlį ir aitriųjų paprikų dribsnius.

Pomidorus perpjauname perpus. Agurką perpjauname pailgai perpus ir supjaustome griežinėliais.

Daržoves ir sūrį sumaišome viename dubenyje su alyvuogių aliejumi, citrinos sultimis, pagardiname druska, pipirais ir iškart patiekiame.

Skanaus!