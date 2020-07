Dujų balionams daugiabučiuose pakeisti bus teikiama valstybės parama

Energetikos ministerija parengė ir pateikė derinimui tvarką dėl suskystintų naftos dujų balionų (toliau – dujų balionų) daugiabučiuose pakeitimo kitais energijos šaltiniais. Šis dujų balionų keitimas bus finansuojamas valstybės. Numatyta, kad parama sieks iki 600 eurų – daugiabučio namo vidaus elektros ar dujų tinklų instaliacijai sutvarkyti ir viryklei įsigyti.

Įvertinus pavojų, kurį kelia nesaugiai daugiabučiuose namuose naudojami dujų balionai, ir siekiant užtikrinti gyventojų saugumą, Energetikos ministerija dar pernai parengė veiksmų planą, pagal kurį trijų ir daugiau aukštų daugiabučiuose namuose dujų balionai negalės būti naudojami nuo 2022 m pabaigos.

Atsižvelgiant į socialiai pažeidžiamų grupių poreikius ir siekiant padėti daugiabučių namų gyventojams pereiti nuo dujų balionų prie saugių energijos šaltinių – elektros ar gamtinių dujų, Vyriausybė iš biudžeto tam šiemet skyrė 15 mln. Eur, kitais metais planuojama dar 10 mln. Eur.

„Tai leis pagaliau išspręsti per dešimtmečius susikaupusią ir įsisenėjusią problemą dėl nesaugaus dujų balionų naudojimo daugiabučiuose, kas kelia riziką ne tik tiems, kurie iki šiol naudoja šiuos balionus, bet ir kitiems gyventojams. Suprantant, kad šis klausimas yra socialiai jautrus ir ypač aktualus regionuose, ieškojome tokio sprendimo, kuris padėtų gyventojams patirti kuo mažiau iššūkių – tiek finansinių, tiek biurokratinių, o valstybė maksimaliai prisidėtų“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

„Per metus įvyksta 4-5 nelaimės dėl dujų balionų sprogimo, kurių pasekmės būna labai skaudžios. Norėtume priminti ir neseną įvykį, kai netoli Elektrėnų sprogus dujų balionui tik atsitiktinumo dėka buvo išvengta aukų. Todėl ypač svarbus yra saugus balionų naudojimas buityje“, – sako Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) pirmininkė Inga Žilienė.

Pagal derinimui pateiktą tvarką, valstybės parama vienam butui, iš kurio šalinami dujų balionai, sieks iki 600 eurų. Valstybės subsidijos renkantis elektros energiją: iki 200 eurų (be PVM )subsidiją laiptinės elektros instaliacijai rekonstruoti, iki 200 eurų (be PVM ) subsidiją gyventojo bute esančiai instaliacijai sutvarkyti ir iki 200 eurų (be PVM) subsidiją elektrinei viryklei įsigyti. Analogiškas valstybės subsidijavimas būtų renkantis gamtines dujas: iki 200 eurų (be PVM ) subsidija būtų skiriama dujų skirstymo tinklui laiptinėje įrengti, iki 200 eurų (be PVM ) subsidija bute – dujų vamzdynui įrengti ir iki 200 eurų (be PVM) dujinei viryklei įsigyti.

Siekiant, kad nesaugiai eksploatuojamų dujų balionų būtų atsisakyta kuo greičiau ir galimybė gauti valstybės paramą nesukeltų papildomų administracinių rūpesčių gyventojams, paraiškas kompensacijoms gauti turės teikti namo administratorius, bendrija ar kita daugiabučio ūkį prižiūrinti įmonė.

Pirmiausia administratorius, bendrija ar kita ūkį prižiūrinti įmonė administruojamame daugiabutyje, kuriame naudojami dujų balionai, turi surengti gyventojų balsavimą. Per jį gyventojai turi nuspręsti kuo būtų keičiami šiuo metu nesaugiai jų name eksploatuojami dujų balionai: ar elektros energija, ar (jei leidžia galimybės) – gamtinėmis dujomis. Atitinkamai, esant poreikiui įsivertinti poreikį ir technines galimybes sutvarkyti elektros ar dujų tinklą laiptinėje bei iki pačios viryklės. Šiuos sprendimus gyventojai turi priimti kuo greičiau, kad spėtų pateikti paraiškas ir užsitikrinti paramą dar šiemet.

Gyventojams apsisprendus kuo būtų keičiami dujų balionai, administratorius, bendrija ar kita ūkį prižiūrinti įmonė turės pasirinkti rangovą ir parengti daugiabučio namo vidaus tinklų (elektros ar dujų) pertvarkymo projektą.

Paraiškų pateikimas bus organizuojamas „vieno langelio“ principu per ESO internetinę svetainę. Dokumentų pateikimu Energetikos agentūrai dėl finansavimo ir įgyvendinimo rūpintųsi ESO. Daugiabučių bendrijos ar namų administratoriai paraiškas galės teikti jau nuo liepos 15 d.

„ESO siekia, kad visus Lietuvos namus energijos ištekliai pasiektų saugiu ir patikimu elektros ar dujų skirstymo tinklu. Daugiabučiai ir jų gyventojai, iki šiol naudoję dujų balionus, turi realią paskatą ir galimybę pasirinkti kitą – saugų ir patikimą sprendimą. Pokyčiui įgyvendinti esame suplanavę konsultacijas daugiabučių administratoriams ar bendrijoms“, – sako ESO generalinis direktorius Mindaugas Keizeris.

Norintiems pasinaudoti valstybės teikiama negrąžinama parama ir gauti ją dar šiemet, visus dokumentus būtina sutvarkyti iki spalio 1 d., o darbus atlikti iki gruodžio 1 d., pateikiant darbų užbaigimo aktus ir kitus privalomus dokumentus.

Pažymėtina, kad daugiabutis namas, kuriame numatoma vykdyti projektą turi būti įtrauktas į VERT viešai skelbiamą daugiabučių namų, kuriuose maistui ruošti naudojami dujų balionai, sąrašą.

Atlikus išsamią analizę buvo nustatyta, kad nepaisant saugumo reikalavimų ir pažeidžiant teisės aktus dujų balionai vis dar naudojami daugiau nei 1600 daugiabučių namų, kuriuose yra apie 42 000 butų.

Lietuvos energetikos instituto mokslininkų atlikta studija parodė, kad 50 litrų balionuose parduodamų suskystintų naftos dujų kainos ir elektros kainos, kurią sumokėtume ruošdami maistą ant indukcinės viryklės, skirtumas yra minimalus. Elektra ruošti maistą vidutiniškai yra tik 0,90 Eur. per mėnesį brangiau. Tačiau saugumo požiūriu nauda nepalyginamai didesnė – maistą ruošiant nenaudojant dujų balionų, tai yra ant elektros viryklės ar prisijungus prie gamtinių dujų skirstymo tinklo, užtikrinamas didesnis saugumas ne tik butui, bet ir visam namui, nes nėra baliono sprogimo pavojaus. Kartu tai yra gerokai patogiau – nereikia keisti dujų balionų ir juos eksploatuoti pagal nustatytus reikalavimus ir taip patirti papildomų išlaidų.

LR energetikos ministerijos informacija