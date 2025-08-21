Penktasis Duonos ir ugnies festivalis vasarą palydėti kviečia Prienuose! Jau greitai, rugpjūčio 30 d.! Tradiciškai Beržyno parke organizuojamas festivalis šiemet bus dar ryškesnis, kupinas išskirtinių patirčių ir išties „ugningas“: įspūdingus koncertus dovanos grupė „Black Biceps“ ir projekto „DÓNIS / Rasa Serra / Mr. Jumbo“ kolektyvas, įsimintiną ugnies, šokio ir šviesų šou surengs „Ugnies teatro“ artistai, edukatoriai kvies išbandyti įvairias su duona, ugnimi ir tradiciniais amatais susijusias veiklas, o kur dar didžiulė mugė, atrakcionai, pramogos bei staigmenos…
Duonos ir ugnies festivalio veiklos išsidėstys trijose Beržyno parko erdvėse: Beržyno parko Žaliojoje erdvėje, Mažojoje ir Didžiojoje scenose. Festivalis prasidės vidurdienį, kai Žaliojoje erdvėje startuos šventinė prekybininkų mugė. Čia šventės lankytojai ras ne tik duonos gaminių, įvairių gardumynų, bet ir amatininkų dirbinių bei rankdarbių. 16 val. savo kulinarinius atradimus, kurių pagrindinė sudėtinė dalis – duona, pristatys Gardžiausio patiekalo konkurso dalyviai – Prienų krašto seniūnijų atstovai. Šio, kasmet Prienų r. savivaldybės organizuojamo konkurso dalyviai džiugina savo kūrybiškumu ir stebina išradingais sprendimais, pristatančiais tradicinį kulinarijos paveldą. Žavimės aktyviu dalyvavimu ir neišsenkančia bendruomenės narių išmone. 16 val. Žaliojoje parko erdvėje prasidės edukacijos: duonos kepimas ant laužo ir duonkepėje, kalvystės amato pristatymas, archaiškos duonos (plunciaus) kepimas, pažintis su duonos raugo keramika, Prienų krašto muziejaus ir VšĮ „Meninė drožyba“ organizuojami užsiėmimai ir tokios veiklos, kaip ėjimo per žarijas išbandymas „Sėkmės kelias“ su instruktoriumi Mindaugu Janušoniu, kuris padės įveikti išankstines nuostatas, baimes ir atrasti vidinę stiprybę žengiant žarijų taku.
VšĮ „Gilės sodas“ ir Prienų Carito savanoriai pristatys jų vykdomą „Šiltos sriubos iniciatyvą“. Kviečiame nuoširdžiai aukoti kilniam tikslui įsigyjant gerumo medaus ar dubenėlį sušildančios sriubos. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Prienų skyriaus komanda supažindins su medžiotojų veikla, eksponuos medžioklės trofėjus.
Viena drąsiausių šių metų Duonos ir ugnies festivalio idėjų – ugningas aprangos kodas. „Užsidegusius“ festivalio dvasia kviečiame susikurti įvaizdį, apie spalvą, energiją, emociją, drąsą, išskirtinumą, originalumą. Tapkite „ugningais“ festivalio ambasadoriais! Nepraleiskite progos įsiamžinti šių metų Duonos ir ugnies festivalio fotostudijoje, kuri bus įrengta netoli Didžiosios scenos.
Turėsime galimybę drauge padainuoti su mūsų krašto pasididžiavimu, žmonėmis puoselėjančiais etninę kultūrą ir tradicijas. 16 val. Mažojoje scenoje autentišką, dainingą atmosferą kurs gausus folkloro kolektyvų sambūrio „Oi, būdavo, būdavo…“ dalyvių būrys. Vyks šventinė apdovanojimų ceremonija žmonėms, aktyviai prisidedantiems prie krašto vertybinio aruodo papildymo: folkloro kolektyvų sambūrio „Oi, būdavo, būdavo…“ dalyviams, Prienų r. savivaldybės konkurso „Tapkime žydinčia savivaldybe“ nugalėtojams, Gardžiausio patiekalo konkurso nugalėtojams ir dalyviams, bei…(sąrašas pildomas).
Didžiojoje scenoje 18.50 val. sveikinimo žodį tars Duonos ir ugnies festivalio globėjas – Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas ir kviestiniai svečiai. Pramoginėje dalyje – muzikinio projekto „DÓNIS / Rasa Serra / Mr. Jumbo“ koncertas, atspindintis šiuolaikišką požiūrį į folklorą, istoriją bei gyvą tradicijos pulsą. O, nutrūktgalviškai pašėlti kvies puikia nuotaika spinduliuojanti grupė „Black Biceps“.
Renginio finalas – ugnies, kaip pirmapradės šviesos, pagerbimo apeigos. Liepsnų, šokio ir šviesų šou pristatys „Ugnies teatras“, kurio programa įspūdingai susilies su deglų nušviesta eisena link šiaudinių skulptūrų. Už jų simbolinės prasmės įgyvendinimą dėkojame visiems dalyvavusiems skulptūrų rišimo dirbtuvėse.
Kviečiame visus sušilti džiaugsmo, dėkingumo, pilnatvės, derliaus, rudenėjančio grožio šventėje. Iki susitikimo rugpjūčio 30 d. Prienų Beržyno parke!
Prienų kultūros ir laisvalaikio centro informacija