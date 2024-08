Siekiant užkardyti grėsmes nacionaliniam saugumui dėl neteisėto prekių ir kitų daiktų gabenimo per valstybės sieną, Kybartų ir Stasylų geležinkelio stotyse bus įrengtos rentgeno kontrolės sistemos.

Šių sistemų infrastruktūrą traukiniams, laimėjusi Lietuvos viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklą valdančios įmonės „LTG Infra” paskelbtą konkursą, įrengs statybos bendrovė UAB „Conres LT.

Prie projekto įgyvendinimo prisidės ir Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kuris finansuos visos reikiamos įrangos įsigijimą. Viso tarp AB „LTG Infra”, Muitinės departamento ir „Conres LT” pasirašytos dvi trišalės sutartys, kurių bendra vertė siekia beveik 14 mln. eurų be PVM.

„Įgyvendinus rentgeno kontrolės sistemų įrengimo projektus bus užtikrinta dar efektyvesnė Lietuvos Respublikos valstybės sienos kontrolė. Be to, sumontuotos rentgeno kontrolės sistemos leis pagreitinti muitinės procedūras, patikrinimus organizuojant be papildomų laiko sąnaudų, be papildomo manevravimo ir infrastruktūros užėmimo, sukuriant maksimaliai greitą traukinių judėjimą transporto koridoriumi”, – sakė „LTG Infra” vadovas Vytis Žalimas.

Įdiegta rentgeno kontrolės sistema veiks automatiniu režimu. Sistema leis, pasitelkiant radiografinį vaizdą, neintervenciniu būdu, vykdyti prekių, pervežamų geležinkelio transportu, bet kokio tipo krovininiuose vagonuose muitinės kontrolę. Rentgeno kontrolės įranga tikrins tiek atvykstančius, tiek išvykstančius sąstatus per visą sąstato ilgį ir aukštį. Skenavimas vyks judant sąstatui, įdiegtos pažangios detekcijos sistemos automatiškai nustatys vagono tipą. Diegiamos sistemos bus projektuojamos taip, kad galėtų veikti 24/7 ir 365 dienas per metus.

„LTG grupė” jau yra įgyvendinusi tokio tipo projektą Kenoje, todėl tikimasi, kad turima patirtis padės sklandžiai įrengti naujas rentgeno kontrolės sistemas minėtose pasienio stotyse. Viena iš esminių užduočių – ne tik suprojektuoti ir pastatyti reikiamą infrastruktūrą, bet ir užtikrinti specializuotos įrangos gamybą, jos sumontavimą bei užtikrinti saugias naudojimosi rentgeno sistema sąlygas.

Pagal sutarčių reikalavimus rangovas – „Conres LT” – turės atlikti statinių projektavimo, rangos darbų ir projekto vykdymo priežiūros, rentgeno kontrolės sistemų gamybos, montavimo ir testavimo darbus. Planuojama rentgeno kontrolės sistemas Kybartų ir Stasylų geležinkelio stotyse įrengti iki 2026 metų II ketvirčio.

LTG grupė, kurios dalimi yra „LTG Infra”, yra didžiausia Baltijos šalyse geležinkelių grupė, savo veiklą vystanti trimis pagrindinėmis kryptimis: krovinių ir keleivių vežimas geležinkeliais, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdymas, priežiūra ir plėtra. LTG grupę sudaro pagrindinės dukterinės bendrovės: „LTG Infra”, „LTG Cargo”, „LTG Link”, GTC.