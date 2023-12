Ikrai turi turtingą istoriją, siekiančią senovės laikus, kai juos kaip delikatesą laikė Persijos ir Rusijos karališkosios šeimos. Europoje jie išpopuliarėjo XIX a. ir tapo prabangos sinonimu.

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė pasakoja, kad juose, visų pirma, gausu visaverčių baltymų, o taip pat – ir omega-3 riebalų rūgščių, tad tai – sveikatai palankus produktas.

Prabangaus delikateso nauda sveikatai

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė atkreipia dėmesį, kad ikrų sudėtyje esančios maistingosios medžiagos yra labai gerai biologiškai prieinamos, t. y. organizmas jas lengvai įsisavina ir panaudoja: tai lemia, jog valgančiojo organizmas praturtėja visaverčiais baltymais, omega-3 riebalų rūgštimis, kai kuriais vitaminais bei mineralais.

„Ikrai – prabangus delikatesas, priklausomai nuo žuvies rūšies, jų maistingumas šiek tiek skiriasi. Bet kurios rūšies ikrai gali būti įvardijami omega-3 riebalų rūgščių šaltiniu, o jie naudingi širdies ir kraujagyslių sistemai. Be to, visi ikrai yra aukštos kokybės baltymų šaltinis. Dar jie turi svarbiausių vitaminų ir mineralų, visų pirma – vitamino B12: 100 g ikrų yra net daugiau kaip šešios šio vitamino dienos normos. Taigi, maždaug arbatinis šaukštelis šio delikateso užtikrins dienos vitamino B12 normą, o tai itin svarbu kraujodarai. Taip pat ikruose yra riebaluose tirpių vitaminų, tokių kaip A ir E, mineralinių medžiagų: magnio, fosforo, kalcio, kalio. Dar 100 g ikrų yra visa dienos reikalinga geležies norma. Be abejo, šis produktas yra ir jodo, reikalingo skydliaukės veiklai, šaltinis“, – vardija gydytoja dietologė.

Vertėtų valgyti apgalvotais kąsneliais

Egzistuoja tam tikras etiketas, susijęs su ikrų patiekimu ir mėgavimusi jais: tradiciškai ikrai patiekiami atšaldyti ir turėtų būti ragaujami mažais, apgalvotais kąsneliais, kad būtų galima pasimėgauti unikaliu jų skoniu. Gydytoja dietologė dr. E. Gavelienė priduria, kad toks skanavimas – palankesnis sveikatai.

„Vertėtų atkreipti dėmesį į ikrų sudėtyje esantį natrio kiekį, nes jie dažniausiai patiekiami sūdyti. Tad siūlyčiau pabandyti ikrus skanauti su įvairių daržovių: agurkų, cukinijų, pomidorų riekelėmis, nes tokiu būdu išbandysite pačius įvairiausius skonių derinius. Taip pat, kadangi ikrai greitai genda, labai svarbu juos tinkamai laikyti šalčiausioje šaldytuvo vietoje, o juos geriausia suvartoti netrukus po atidarymo. Žinoma, asmenys, alergiški žuviai ar jūros gėrybėms, turėtų būti atsargūs ir vengti ikrų, kad nepatirtų alerginių reakcijų“, – perspėja gydytoja dietologė.

Ką simbolizuoja ant šventinio stalo patiekti ikrai?

Didžiosios žiemos šventės – Kūčios, Kalėdos, Naujieji metai – dažnai minimos bent su indeliu ikrų ant proginio stalo. Anot prekybos tinklo „Rimi“ komercijos operacijų vadovės Olgos Suchočevos ikrai – prabangus ir ypatingo skonio maisto produktas – laikomas šventiškumo simboliu.

„Jų buvimas ant Kalėdų stalo suteikia vaišėms išskirtinumo. Daugelyje kultūrų tam tikri maisto produktai tampa švenčių tradicijų sinonimu. Ilgainiui ikrai tapo tradiciniu Kalėdų ir kitų ypatingų progų delikatesu. Dėl unikalaus ir rafinuoto skonio jie išsiskiria iš kitų, suteikdami šventiniams patiekalams unikalumo. Be to, ikrai tradiciškai siejami su turtais ir klestėjimu. Todėl nenuostabu, kad jie išlieka pageidaujamu šventinio stalo priedu, atspindinčiu gerovę“, – teigia O. Suchočeva.

Rafinuotų skonių ir tekstūrų paletė

Prekybos tinklo ekspertė sako, kad ikrai paprastai patiekiami nedideliais kiekiais, todėl jie tinka kaip pagardas šalia kitų šventinių patiekalų, nors kartais jie panaudojami ir kasdienių patiekalų gardinimui.

Prekybos tinklo ekspertė sako, kad ikrai paprastai patiekiami nedideliais kiekiais, todėl jie tinka kaip pagardas šalia kitų šventinių patiekalų, nors kartais jie panaudojami ir kasdienių patiekalų gardinimui.

„Prie ikrų dažnai patiekiami blynai, skrebučiai ar krekeriai bei tradiciniai priedai, pavyzdžiui, grietinė, smulkinti svogūnai ar laiškiniai česnakai. Kulinarinė patirtis mėgaujantis ikrais laikoma rafinuota, nes jie pasižymi unikalia tekstūra ir ikrų sprogimu burnoje. Ikrais, kaip delikatesu, geriausia mėgautis ypatingomis progomis arba kaip elegantiškos vakarienės dalimi"

Paverskite savo šventinį Kalėdų stalą kulinariniu šedevru su nepakartojamu lašišos tartaru, kurį papuoš burnoje sproginėjantys vaivorykštinių upėtakių ikrai ir ryškiaspalviai vyšniniai pomidorai.

RECEPTAS

Lašišos tartaras su ikrais ir vyšniniais pomidorais

Tartarui reikės:

2 v. š. susmulkintų raudonųjų svogūnų;

2 v. š. smulkintų svogūnų laiškų;

20 ml šviežių laimo sulčių;

15 ml sezamų aliejaus;

15 ml alyvuogių aliejaus;

30 g upėtakių ikrų;

Druskos ir šviežiai maltų pipirų pagal skonį;

230 g lašišos filė be odos, supjaustytos 0,5 cm dydžio kubeliais;

12 vnt. vyšninių pomidorų, perpjautų pusiau.

Gaminimo eiga:

Raudonuosius svogūnus nuplaukite smulkiame sietelyje ir nusausinkite, tuomet perkelkite į dubenį.

Sudėkite svogūnų laiškus, įpilkite laimo sultis, sezamų aliejų, 1 valgomąjį šaukštą alyvuogių aliejaus ir išmaišykite.

Į dubenį suberkite ikrus. Sudėkite lašišą ir pagardinkite druska bei pipirais. Šaukštu sudėkite tartarą į lėkštes (jei reikia, naudokite 8 cm skersmens žiedinę formą). Apšlakstykite alyvuogių aliejumi, papuoškite pomidorais ir patiekite.

Skanaus!