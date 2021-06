EP narys A. Kubilius: „Būtinos diskusijos dėl to, kokios Europos norime ateityje“

Šį šeštadienį, birželio 19 dieną, Strasbūre vyks pirmoji Konferencijos dėl Europos ateities plenarinė sesija, kurioje dalyvaus Andrius Kubilius, vienintelis Konferencijos plenariniuose posėdžiuose dalyvaujantis Europos Parlamento narys, išrinktas Lietuvoje.

Pasak europarlamentaro, sudėtinga Europos Sąjungos struktūra nebeleidžia 27 valstybių blokui efektyviai atsakyti į kylančius išorinius ir vidinius iššūkius, todėl būtinos diskusijos dėl to, kokios Europos norime ateityje.

„Konferencija dėl Europos ateities, į diskusijas įtraukdama ir europiečius, privalės atsakyti į daug klausimų, pavyzdžiui: kaip reformuoti sprendimų priėmimo procedūras, jog ES institucijos netaptų vienos ar kelių valstybių įkaitėmis? Kaip užtikrinti, jog tolesnė ES plėtra vyktų kandidates vertinant remiantis vienodais kriterijais ir atsižvelgiant visų pirma į jų pažangą siekiant narystės? Kur Europos Sąjungai rasti papildomų finansinių išteklių, jei ji nori siekti ambicingesnių tikslų?“ – sako A. Kubilius.

Konferencija dėl Europos ateities skirta piliečių diskusijoms dėl to, kaip spręsti kylančius iššūkius, kokie turi būti Europos Sąjungos prioritetai ir kokios ateities Europos nori patys europiečiai. Piliečiai tiesiogiai nuomonę dėl Europos ateities gali išreikšti trimis pagrindiniais būdais: per skaitmeninę platformą, kurioje galės dalytis idėjomis ir teikti pasiūlymus internetu, per decentralizuotus virtualius, fizinius bei hibridinius renginius visoje Europoje (taip pat – ir Lietuvoje) bei per Europos piliečių reprezentatyvias grupes, aptarsiančias įvairias temas ir teiksiančias pasiūlymus.

Europiečių pasiūlymai aptariami ir galutiniai pasiūlymai formuluojami bus Strasbūre rengiamose Konferencijos plenarinėse sesijose, kuriose dalyvaus Europos Parlamento, nacionalinių parlamentų, nacionalinių vyriausybių, kitų ES institucijų, Europos Sąjungos piliečių ir pilietinių organizacijų atstovai.

Iki 2022 metų balandžio numatyti septyneri Konferencijos plenariniai posėdžiai. Europos Parlamento delegaciją sudaro 108 nariai, atstovaujantys visas politines grupes, rinkti visose ES valstybėse narėse.

