Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijoje įgyvendinamas ERASMUS+ KA2 projektas ,,Auginkime mažą laimę kartu” (,,Let’s grow small happiness together”). Projekto šalys partnerės – Lietuva, Italija, Rumunija, Turkija ir Lenkija. Šį projektą mūsų progimnazijoje koordinuoja mokytoja Odeta Gluoksnytė.

Spalio 17 – 21 d. šalių partnerių atstovai lankėsi Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijoje. Šio susitikimo pagrindinė tema – fotoistorijos. Mobilumo Lietuvoje veiklas organizavo Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos mokytojos Rita Dijokienė, Ernesta Boželytė-Liobienė, Odeta Gluoksnytė ir socialinė pedagogė Olivija Barzdaitienė.

Pirmadienį Svečiai stebėjo mokinių koncertą, žaidė susipažinimo žaidimus, klausėsi pasakojimo apie Lietuvos švietimo sistemą bei pristatė atsivežtas nuotraukų istorijų knygas. Po pietų visi dalyvavo orientaciniame žaidime ,,Pažinkime Marijampolę“. Sugrįžę iš miesto tikrino savo atsakymus, džiaugėsi nuotraukomis ir patirtais įspūdžiais.

Antradienį dalyviai lankėsi Prienų krašto muziejuje, ten dalyvavo edukacijoje ,,Dviese smagiau”. Užsiėmimo metu skambėjo dainos, dalyviai mankštinosi, vėliau porose gamino draugystės apyrankes. Po to visi vyko į Birštoną, lankėsi apžvalgos bokšte, dalyvavo pažintinėje ekskursijoje po Birštono miestą. Šalių partnerių atstovai liko sužavėti Lietuvos gamtos grožiu.

Trečią dieną dalyviai pradėjo mokytojos Ernestos Boželytės-Liobienės vedamu dailės terapijos užsiėmimu. Vėliau projekto dalyviai ėjo į Multicentrą, kuriame dalyvavo edukacijoje ,,Fotografija šiandien”, apžiūrėjo Marijampolės Petro Kriaučiūnio viešosios bibliotekos erdves. Papietavę lankėsi Marijampolės regioniniame STEAM atviros prieigos centre, o mokytojai dalyvavo susitikime, kuriame aptarė būsimo mobilumo Lenkijoje detales.

Ketvirtadienį projekto dalyviai vyko į Vilnių. Pakeliui trumpam užsuko į Trakų pilį. Vilniuje apžiūrėjo miesto centrą, MO muziejų, dalyvavo edukaciniame užsiėmime ,,Whats going on this picture?”. Vakare grįžo pavargę, bet kupini įspūdžių.

Paskutinę dieną projekto dalyvių susitikimas vyko progimnazijoje. Mokiniai kelionės į Lietuvą įspūdžius dekoravo ant drobinių maišelių. Po to vyko protų mūšis „Auginkime mažą laimę kartu” (“Lets grow small happiness together”). Dalyviai burtų keliu susiskirstė į atskiras komandas ir besitardami tarpusavyje atsakinėjo į įvairius su projektu susijusius klausimus. Vėliau mokyklos direktorė dalyviams įteikė sertifikatus.

Visa savaitė buvo kupina neišdildomų įspūdžių. Turėjome puikią galimybę patobulinti anglų kalbos žinias, užmegzti naujas pažintis, tobulėti ir mokytis vieni iš kitų.