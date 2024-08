Galvos skausmo paletėje migrena užima tamsiausią spalvą, o jos priepuoliai gali išmušti iš rikiuotės net kelioms dienoms. Specialistės pasakoja, kaip atskirti paprastą galvos skausmą nuo migrenos, kada dėl galvos skausmo reikėtų sunerimti ir kreiptis į medikus bei kokia rutina, maistas, darbo ir poilsio režimas padės išvengti nemalonių simptomų.

Paprastas skausmas ar migrena?

Skausmas skausmui nelygu, teigia specialistės. Paprastas, įtampinis galvos skausmas nėra toks intensyvus kaip migreninis, jo metu žmogus gali užsiimti įprasta veikla, nors galvą spaudžia ir maudžia. Tuo tarpu migreninis galvos skausmas yra didelio intensyvumo, jį lydi įvairūs simptomai – šviesos ir garso netoleravimas, pykinimas. Galvos skausmas taip pat gali būti pirminis, pasireiškiantis kaip savarankiška būklė, arba antrinis, kai skausmas yra organizmo sutrikimų simptomas.

„Pirminis galvos skausmas signalizuoja apie netinkamą gyvenseną – poilsio stoką, nereguliarią mitybą ar skysčių trūkumą. Pavyzdžiui, viena iš pačių paprasčiausių skausmo priežasčių yra nepakankamas vandens vartojimas. Per didelė įtampa ir stresas, padidėjęs kraujospūdis, virškinimo sutrikimai taip pat gali sukelti galvos skausmą. Skaudanti galva gali signalizuoti ir mineralinių medžiagų, pavyzdžiui, geležies trūkumą – ne veltui vienas iš mažakraujystės požymių yra galvos svaigimas ir skausmas“, – sako BENU budinčios vaistinės vedėja Inga Norkienė.

Migrena „į svečius“ užsuka ir po ilgo nesilankymo

Jei paprastas galvos skausmas gali trukti dieną, pusdienį, savaitę ar mėnesį, o jį nuslopinti galima įprastais vaistais nuo skausmo, tai migrena pasižymi priepuoliškumu, kai priepuoliai tęsiasi kelias valandas ar kelias paras, o įprastiniai vaistai skausmui malšinti ne visada būna efektyvūs.

„Migrenos priepuolį gali išprovokuoti tam tikri veiksniai, tokie kaip stresas, netinkama mityba ir pan. Juos žinant ir jų vengiant, galima išvengti priepuolių arba sumažinti jų kiekį, tačiau reikėtų nepamiršti, kad migrena yra nuolatinė palydovė – gali vėl pasireikšti net tada, kai priepuolio nebuvo ilgą laikotarpį“, – teigia klinikos „Biofirst“ gydytoja neurologė Monika Žilionė.

Kada reikia kreiptis į medikus?

Pasak gydytojos neurologės, jeigu migreniniai skausmai vargina daugiau kaip 4 kartus per mėnesį ir tai užtrunka daugiau kaip 3 mėnesius, derėtų pasitarti su neurologu dėl profilaktinio gydymo skyrimo.

„Į medikus reikėtų kreiptis ir tada, kai skausmas keičia pobūdį, tampa aštrus arba staigus, ir vietą – apima vieną arba kitą neįprastą galvos ar veido zoną, – sako M. Žilionė. – Itin skubiai reikėtų kreiptis į gydytojus, jeigu skausmą lydi vėmimas, kūno tirpimas ar paralyžius, karščiavimas arba traukuliai.“

I. Norkienė priduria, jog į medikus verta kreiptis ir tiems pacientams, kurie anksčiau niekada nesiskųsdavo skaudančia galva, tačiau pastaruoju metu pradėjo kankinti reguliarūs, porąkart per mėnesį ar per savaitę pasikartojantys skausmai. „Migrenos pacientams taip pat derėtų bent kartą per metus apsilankyti pas neurologą, kadangi situacija nuolat kinta, rinkoje atsiranda naujų, pažangesnių vaistų, padedančių ne tik sušvelninti priepuolius, bet ir juos retinti“, – pastebi vaistininkė.

Produktai, kuriuos reikėtų išbraukti iš raciono

Galvos skausmą gali išprovokuoti stresas, kaklo raumenų įtampa ir tokie veiksniai kaip miego trūkumas, hormoniniai pokyčiai moterų organizme, tam tikri maisto produktai bei gėrimai.

„Alkoholis, kava, energiniai gėrimai, juodasis šokoladas, fermentinis sūris, raudonas vynas, šampanas, citrusiniai vaisiai, gazuoti gėrimai – galvos skausmais besiskundžiantys žmonės dažnai skausmą sieja su šių produktų vartojimu, – pastebi I. Norkienė. – Labai svarbus ir reguliarus maitinimosi režimas, nes skausmą gali išprovokuoti tiek persivalgymas, tiek nepavalgymas laiku, nes smegenyse mažėja gliukozės kiekis ir tai sukelia nemalonius simptomus – galvos skausmą.“

Pasak gydytojos neurologės M. Žilionės, galvą skauda ir esant magnio bei geležies trūkumui. Dėl to svarbu sekti savo kraujo rodiklius, atlikti profilaktinius kraujo tyrimus, o esant mineralų stokai – juos atstatyti.

Migrena, kontracepcija ir trijų aštuonetų taisyklė

„Migrenos priepuolius moterims sukelia estrogenų kiekio svyravimai organizme. Taip nutinka ciklo metu arba vartojant hormoninę kontracepciją, – teigia gydytoja neurologė. – Jau yra žinoma, kad tam tikri kontraceptikai gali sukelti migreninių skausmų paūmėjimą, tad jeigu moteriai nėra būtinas gydymas hormonine kontracepcija ir ją vargina dažni, sunkiai valdomi migrenos priepuoliai, geriau nuo nėštumo saugotis renkantis barjerinę kontracepciją.“

Galvos skausmų išvengti padeda sveika gyvensena, reguliari, pilnavertė mityba, darbo ir poilsio režimas, kurį geriausiai iliustruoja trijų aštuonetų taisyklė: aštuonios valandos miegui, aštuonios – darbui, aštuonios – laisvalaikiui ir poilsiui.

„Jeigu tai – ne migrenos priepuolis, o eilinis galvos skausmas, gali pagelbėti šalti kompresai, rami, pritemdyta aplinka, pasivaikščiojimas gryname ore, lengva, atpalaiduojanti mankšta ar masažas, – pastebi I. Norkienė. – Taip pat skausmų išvengti padeda raumenis atpalaiduojantis magnis, ląstelės energetiką užtikrinantis kofermentas Q10, B grupės vitaminai, žuvų taukai.“

Persimiegoti – ne į naudą

Vaistininkė priduria, jog svarbus ir probiotikų, daržovių, vartojimas – tai palaiko žarnyno sveikatą, kuri yra tiesiogiai susijusi su smegenų veikla: „Žarnyno ir smegenų ašis veikia taip, jog jeigu žarnynui blogai, tam tikri procesai sutrinka smegenyse ir atvirkščiai.“

Pasak gydytojos neurologės M. Žilionės, migreniniam skausmui malšinti būtina vengti itin ilgo savaitgalio miego – yra įrodyta, kad jeigu miegame ilgiau nei įprastą dieną, režimo nesilaikymas gali išprovokuoti migrenos priepuolį.

„Tai yra labai individualu, provokuojantys veiksniai gali skirtis ir, deja, ne visada pavyksta juos greitai nustatyti, tačiau laiku, priepuolio pradžioje, suvartotas vaistas nuo skausmo arba triptanų grupės preparatai padės išvengti priepuolio užsitęsimo iki kelių dienų“, – sako gydytoja.