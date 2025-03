Ar prisimenate, kada paskutinį kartą gavote gėlių? Nesvarbu, įspūdingą, meistriškais komponavimo gebėjimais bei gėlių įvairove stebinančią puokštę ar tiesiog kelis žiedelius, išrinktus su meile? O gal Jūs esate tas ar ta, kuris gėlių ne laukia, o stengiasi jomis kiek įmanoma dažniau (kartais – ir visai be progos!) apdovanoti sau brangius žmones? Jei taip, žinokite: internetinė gėlių parduotuvė „The Florist“ gali pasiūlyti ne tik įspūdingiausių puokščių gausą, iš kurio tinkamiausią variantą atrasite, nepriklausomai nuo progos ar asmeninio skonio, bet ir pasirinktos puokštės pristatymą gavėjui Vilniuje tą pačią dieną. Taigi, stebinkite sau brangius žmones, nepriklausomai nuo to, kur bebūtumėte!

Įvairios gėlių rūšys ir meistriškos kompozicijos

Tikriausiai ir Jūs esate susidūrę su ne pačia maloniausia situacija, kai, atrodo, puokštė jau išrinkta, tačiau kažkas vis vien yra ne taip. Tai yra – pardavėjas neturėjo Jūsų norimos gėlių rūšies, galėjo pasiūlyti tik skurdų spalvų pasirinkimą ar, įvertinus gėlių šviežumą, kyla daug abejonių, kiek ilgai pastarosios džiugins grožiu. Tokios problemos galimos tik tada, kai gėlės perkamos iš atsainiai, neretai – iš pirmos pasitaikiusios gėlių prekybos vietos.

Apsižvalgius internetinės gėlių parduotuvės „The Florist“ asortimente, akivaizdu: rinktis iš ko tikrai yra. Ir, geriausia, jog nereikia jokių kompromisų: visos gėlės ir jų kompozicijos, nepriklausomai nuo rūšies, viena už kitą gražesnės.

Siekiant supaprastinti pasirinkimą, ši internetinė parduotuvė savo klientams siūlo įvairius asortimento suskirstymo sprendimus.

Pagal kompozicijos rūšį: gėlių puokštės, vienspalvės gėlių puokštės, žiemos puokštės, gėlių dėžutės ir pan.

Pagal gėlių rūšį: rožės, gerberos, saulėgrąžos ir kita.

Pagal progą: gimtadienis/jubiliejus, Valentino diena, Moters diena, gedulo puokštės, laimės ir džiaugsmo linkėjimai ir kita.

Taip, išfiltravus individualiu atveju aktualiausią kategoriją, galima rinktis iš Jums tinkamiausių gėlių ar kompozicijų. Įspėjame: net ir peržiūrint tik dalį „The Florist“ asortimento, kur paganyti akis tikrai bus.

Patogus gėlių pirkimas internetu

Patogus, geriausią variantą, nesugaištant daug laiko, išsirinkti leidžiantis sprendimas yra ne tik aptartas šios parduotuvės asortimento suskirstymas į kategorijas pagal gėlių rūšis, progą ir pan., bet ir, žinoma, pats apsipirkimo internetu procesas. Jums nereikia niekur eiti, bandant atrasti kelias minutes laiko savo užimtoje dienotvarkėje. Sukti galvos, ar neteks stovėti ilgoje eilėje, kurios prekybos gėlėmis vietose ypač nutįsta šventinėmis/prieššventinėmis dienomis. Rinktis iš to, ką gali pasiūlyti gėlių parduotuvė, o ne tai, kas labiausiai patiktų gėlių gavėjui ar asmeniškai jums.

Tiesiog ramiai paimkite į rankas mobilųjį telefoną ar prisėskite prie kompiuterio ir rinkitės tai, kas miela Jūsų ir, žinoma, žmogaus, kurį norite pradžiuginti, akims. Pats gėlių užsakymo procesas, kaip ir įprasta internetinei prekybai, reikalauja vos kelių pelės klavišų spustelėjimo. Aišku, kai prieš akis – viena už kitą gražesnės gėlių puokštės, kurių aromatas, atrodo, juntamas net ir pro ekraną, gali užtrukti, kol pagaliau atrasite akims ir širdžiai artimiausią kompoziciją. Tiesa, žinant, jog progų, kada galima sveikinti sau brangius žmones, yra ne viena (galiausiai – dovanoti galima be progos) ir tai nėra problema.

Gėlių pristatymas Jums brangiam žmogui į namus dar tą pačią dieną

Per savo brangaus žmogaus gimimo dieną esate kažkur toli? Norite atsiprašyti, tačiau, tai padaryti, net ir slepiantis už didžiulės rožių puokštė, trūksta drąsos? Gėlės Jūsų santykiuose – kasdienybė, tad šį kartą puokštę norėtųsi įteikti kitaip? Leiskite už Jus tai padaryti „The Florist“. Gėlių pristatymas gavėjui į namus ar kitu nurodytu adresu Vilniuje (už papildomą kainą – ir Vilniaus rajone) Jums patogiu laiku – unikali šios internetinės gėlių parduotuvės teikiama paslauga, leidžianti džiuginti brangius žmones nepriklausomai nuo to, kur dabar bebūtumėte.

Beje, „The Florist“ gali ištiesti pagalbos ranką (tiksliau – pagalbos puokštę) ir tiems klientams, kurie planuoja staigmeną ne iš anksto, bet kone paskutinę akimirką. Pateikus užsakymą iki 16 valandos, puokštė, esant pageidavimui, gali būti gavėjui įteikiama jau tą pačią dieną.

Taigi, internetinis floristikos salonas „The Florist“ griauna mitus, jog gėlių dovanojimas – ilgas, varginantis procesas, kuriam reikia skirti daug laiko. Užtenka vos kelių klavišų spustelėjimų ir nuostabi puokštė jau pakeliui pas Jūsų brangų žmogų.