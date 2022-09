„Oskaro“ laureatai George Clooney ir Julia Roberts skyrė daug laiko ir pastangų, kad sukurtų tobulą kadrą netrukus kinuose pasirodysiančiai romantinei komedijai „Bilietas į rojų“ (angl. „Ticket to Paradise“).

61-erių metų G. Clooney ir 54-erių metų J. Roberts neseniai juokavo, kad vienas bučinys tarp jų personažų – išsiskyrusių tėvų, kurie vėl susivienija, kad neleistų dukrai (akt. Kaitlyn Dever) susituokti – užtruko „daugmaž, šešis mėnesius“.

„Taip. Aš taip ir pasakiau savo žmonai. Tai užtruko 80 kartų.“ – prisipažino aktorius George Clooney. „Ji iškart pasakė: „Kas po velnių?“

„Prireikė 79 kadrų, kuriuose mes juokėmės, o paskui vieno karto, kai bučiavomės.“ – pridūrė aktorė Julia Roberts. „Na, mes turėjome tai padaryti įtikinamai.“

George Clooney asmeniškai mano, kad romantinė komedija „Bilietas į rojų“, kurį parašė ir režisavo 2018 m. muzikinės romantinės komedijos „Mamma Mia! Štai ir mes“ (angl. „Mamma Mia: Here We Go Again“) režisierius Ol Parker, buvo „aiškiai sukurtas man ir Julia [Roberts]“ ir kad jų veikėjų vardai iš pradžių buvo Džordžija (angl. Georgia) ir Džulianas (angl. Julian).

„Tikrai nebuvau vaidinęs romantinėje komedijoje nuo 1996 metų filmo „Vieną gražią dieną“ (angl. „One Fine Day“) – man nepasisekė šiame žanre, kaip jame sekasi Julia [Roberts] – bet perskaitęs scenarijų pagalvojau: „Na, jei Julia sutinka, tai gali būti linksma.“ – sako aktorius G. Clooney.

Julia Roberts taip pat mano, kad šis filmas „prasmingas tik su George [Clooney], remiantis mūsų chemija“. Draugai realiame gyvenime, aktoriai anksčiau dirbo kartu kriminalinėje komedijoje „Oušeno vienuoliktukas“ (angl. „Ocean‘s Eleven“) bei kriminaliniame trileryje „Pinigų monstras“ (angl. „Money Monster“).

„Mus sieja draugystė, apie kurią žmonės žino, ir mes vaidiname šią išsiskyrusią porą. Pusė Amerikos tikriausiai mano, kad mes esame išties išsiskyrę, todėl mums tai tinka.“ – sakė aktorė.

Pastebėdama, kad projektas yra romantinė komedija, kurioje G. Clooney vaidina jos buvusį vyrą, Julia Roberts sakė: „Manau, kad tai taip juokinga. Ir George yra toks juokingas, o mes su George kartu, tai tikriausiai bus baisu, nes yra per daug potencialo, kad filmas būtų puikus.“ – juokaudama sakė J. Roberts. „Manau, kad filmo reklama turėtų būti tokia: „Tikriausiai bus juokingai baisu!“

Filmo „Bilietas į rojų“ anonse parodyta, kaip „Oskaro“ laureatai kelia sumaištį Balyje, bandydami neleisti spontaniškai įsimylėjusiai dukrai padaryti tą pačią klaidą, kurią, jų manymu, prieš 25-erius metus padarė jie patys. Nesustabdomai artėjant sužadėtuvių ir vestuvių šventei tėvai griebiasi kvailiausių išdaigų ir net nepastebi, kad griaudami svetimą jie iš naujo atranda savo meilę.

Romantinė komedija „Bilietas į rojų“ Lietuvos kinuose nuo rugsėjo 16 d.

spinduliokinas.lt informacija