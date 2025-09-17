Šį sekmadienį Gražiškių koplytėlėje vyko šilta ir ypatinga šventė – minėtas šventovės 230 metų jubiliejus. Į Švč. Mergelės Marijos vardo atlaidus susirinko gausus būrys bendruomenės narių ir svečių, kurie maldoje ir bendrystėje paminėjo šią garbingą sukaktį.
Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Juozas Olekas, Seimo narys Darius Jakavičius ir Šakių rajono savivaldybės meras Raimondas Januševičius.
Sveikindamas susirinkusiuosius meras padėką įteikė Ingridai Dereškevičienei – už ilgametį indėlį puoselėjant ir prižiūrint Gražiškių koplytėlę.
Klebono Deivido Baumilos malda, choro bei kultūros kolektyvų giesmės ir dainos pripildė šventę prasmės bei džiaugsmo.
Gražiškių koplytėlė tai ne tik maldos ir bendrystės vieta, bet ir kultūros paveldas, liudijantis mūsų krašto ištikimybę tradicijoms ir tikėjimui.