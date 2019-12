Greitėja pagalbos suteikimas insultą patyrusiems žmonėms

Nuo sausio 1-osios įsigalioja naujovės, kurios leis užtikrinti, kad ištikus ūminiam galvos smegenų insultui, žmogui būtų suteikta kuo greitesnė pagalba ir efektyvus gydymas. Tai padės tiksliau nustatyti diagnozę, išsaugoti daugiau žmonių gyvybių bei išvengti neįgalumo ir padidinti jų kokybiško gyvenimo po insulto galimybes.

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, insulto diagnostikai bus taikomi dar aukštesni reikalavimai.

„Bendradarbiaujant su gydytojais, kurie yra šios srities ekspertai ir padeda pacientams insulto atvejais, buvo parengti ir patvirtinti labai aiškūs, detalūs visų įstaigų veiksmai ir jų seka. Pavyzdžiui, kaip turi būti nustatytas ūminis galvos smegenų insultas, kaip ir kur pacientas turės būti pervežamas, kokie tyrimai jam turės būti atlikti. Taip pat nustatyta šių veiksmų kontrolė“, – teigia ministras A. Veryga.

Taigi aiškiai nustatytas insultą patyrusio paciento kelias. Greitosios medicinos pagalbos (GMP) dispečeriai, priimdami skambutį, turi užpildyti FAST (angl. face arm speech test) klausimyną ir įtarę ūminį galvos smegenų insultą nedelsiant siųsti GMP brigadą. Pasitvirtinus įtarimui, žmogus bus skubiai vežamas į artimiausią insulto gydymo centrą (IGC) arba tarpinės pagalbos ligoninę (TPL), kuriose dirbantys neurologai atlikę reikiamus tyrimus nustatys diagnozę ir pradės gydymą.

Į IGC arba TPL žmogus turi būti pristatytas ne vėliau kaip per vieną valandą nuo iškvietimo. Be to, GMP medikai turi pranešti gydymo įstaigai apie atvežamą pacientą, kad atvykus nedelsiant būtų galima imtis skubių tyrimų ir gydymo. Pacientui su įtariamu ūminiu smegenų insultu galvos smegenų kompiuterinės tomografijos tyrimas turi būti atliktas kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per vieną valandą nuo atvykimo. Taip pat turi būti atlikti kiti tyrimai, reikalingi gydymo taktikai ir pakartotinio insulto prevencijai parinkti.

Specializuotą pagalbą įtariant ar diagnozavus ūminį galvos smegenų insultą Lietuvoje teikia insulto gydymo centrai: Santaros klinikos, Kauno klinikos, Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, Klaipėdos jūrininkų ligoninė, Respublikinė Šiaulių ligoninė, Respublikinė Panevėžio ligoninė. Taip pat – tarpinės pagalbos ligoninės: Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, Marijampolės ligoninė, Regioninė Telšių ligoninė, Tauragės ligoninė, Utenos ligoninė.

LR sveikatos apsaugos ministerijos informacija