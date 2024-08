Rudenį, sugrįžus į mokyklą, padidėja rizika susirgti peršalimo ir virusinėmis ligomis. Todėl ypač svarbu užtikrinti, kad vaiko imuninė sistema būtų stipri ir pasiruošusi kovoti su ligomis.

„Eurovaistinės“ vaistininkė Elvyra Ramaškienė įvardija, kokie vitaminai šį rudenį yra svarbiausi ir gali padėti vaikams žengti į naujus mokslo metus sveikiems bei energingiems.

„Augančio vaiko organizmas tiesiog prašosi daug energijos, todėl visos sukauptos vitaminų atsargos gali išsekti kur kas greičiau nei suaugusiajam. Net jeigu vasarą mus džiugino šviežios, ekologiškos daržo ir sodo gėrybės, iš jų vaikui ne visuomet ilgam pakanka naudingų medžiagų. O juk prasidėjus naujiems mokslo metams, lygiai taip pat svarbu papildomai pasirūpinti ir nervine vaikų sistema“, – pasakoja E. Ramaškienė bei atskleidžia, kokie vitaminai svarbiausi augančiam vaikui.

Vitaminas C

Pasak vaistininkės, linkusiems dažniau sirgti vaikams naudinga papildomai vartoti vitaminą C. Jis reguliuoja imuninės ir nervų sistemos veiklą, palaiko normalią energijos apykaitą, mažina nuovargį ir turi įtakos vaiko pscihikai. Be to, jis saugo nuo laisvųjų radikalų ir padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Taip pat padeda įsisavinti geležį, skatina žaizdų gijimą, stiprina dantis, kaulus ir kapiliarų sieneles.

Vitaminas D

„Ne veltui jis vadinamas laimės vitaminu. Iš tiesų jis ne tik atsakingas už nervinę sistemą, bet ir gerina bendrą vaiko sveikatą. Palaiko smegenų sistemos darbą, stiprina imuninę sistemą, yra būtinas normaliai kaulų ir raumenų funkcijoms. Negana to vitaminas D leidžia geriau įsisavinti, kalciui, cinkui ir fosforui – tai užtikrina normalų kaulų ir dantų augimą, jų vystymąsi“, – pasakoja E. Ramaškienė.

B grupės vitaminai

B grupės vitaminus vaistininkė išskiria kaip vienus svarbiausių augančiam organizmui. Ji atskleidžia kiekvieno vitamino svarbą:

„Vitaminai B6, B12 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir raudonųjų kraujo kūnelių susidarymą, taip pat mažina nuovargį. Ypač artėjant mokslo metams gelbsti pantoteno rūgštis, kuri yra būtina energijos metabolizmui ir palaiko normalią protinę veiklą. O tokie vitaminai kaip B2 ir biotinas palaiko normalią odos ir plaukų būklę“, – pasakoja E. Ramaškienė.

Kalcis

Greitai augančiam organizmui reikalingas kalcis, pabrėžia vaistininkė. Jis palaiko normalią vaikų kaulų ir dantų būklę, taip pat yra atsakingas už raumenų ir nervų veiklą, kraujo krešėjimą, energijos apykaitą bei virškinimo fermentų veikimą.

Magnis

„Vyresniems vaikams organizmo atsargas reikėtų papildyti ir magnio preparatais, kadangi priešingu atveju juos gali užklupti mėšlungis bei atsirasti dirglumas. Šis mikroelementas ne tik palaikys jūsų vaiko normalią raumenų funkciją, bet ir sustiprins nervų sistemos veiklą, kas artėjant atsiskaitymams galės padėti atžalai lengviau nusiraminti ir priimti iššūkį“, – šypsosi E. Ramaškienė.

Žuvų taukai

„Žuvų taukai puikiai žinomi kaip imuninės sistemos sergėtojai. Tačiau lygiai taip pat jie stiprina vaikų nervinę sistemą, palaiko normalią smegenų funkciją, yra atsakingi už regėjimą, normalią širdies veiklą“, – pasakoja E. Ramaškienė.

Visgi vaistininkė pastebi, kad įprastų žuvų taukų vaiki nenori vartoti dėl skonio, tačiau ir tam jau spėjo atsirasti alternatyvų:

„Jeigu nepavyksta prisijaukinti vitaminų, galima išbandyti ir kitų formų preparatus – pavyzdžiui, purškiamus ar guminukus, kurie yra ypač mėgstami vaikų. Nerimaujančius, kad tokiuose vitaminuose-guminukuose yra cukraus, galima nuraminti – jo kiekis labai mažas, tačiau jeigu vaikai visiškai nevartoja cukraus, galima rasti guminukų, kuriuose yra tik natūralių cukrų“, – pataria vaistininkė.