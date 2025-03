Marijampolės PRC Gimnazijos skyriaus mokiniai viešėjo Buktos pažintiniame take, balandžio pradžioje rengiamos Atvirų durų dienos. Be to, mokiniai pademonstravo aukštus rezultatus grožio meistrų čempionate, o VšĮ „Galiu daugiau“ pakvietė Marijampolės PRC bendruomenę į kūrybines dirbtuves.

Triguba šventė gamtoje: Žemės, Miškų ir Vandens dienos Buktos pažintiniame take!

Kovo pabaiga – ypatingas laikas, kai visame pasaulyje minima Žemės diena, Miškų diena ir Pasaulinė Vandens diena. Šiemet Marijampolės PRC Gimnazijos skyriaus ASMe24 ir IIG-2 grupių mokiniai nusprendė šias dienas paminėti ne klasėje, o Buktos pažintiniame take – kur gamta tapo geriausia mokytoja!

Mokslinė ekspedicija gamtoje: kai biologija ir fizika virsta nuotykiu!

Fizikos misija: Mokiniai suskaičiavo savo vidutinį ėjimo greitį ir bandė išsiaiškinti, kaip greitai įveiks Buktos taką. Kas galėjo pagalvoti, kad ėjimas gali tapti tikra matematine užduotimi?

Biologijos detektyvai: Mokiniai tyrinėjo sumedėjusius augalus, ieškojo medžių „paminklų“ ir netgi bandė surasti Raudonosios knygos augalus! Tikras gamtos lobio ieškojimas, kuriame kiekvienas radinys buvo mažas žingsnis saugant mūsų planetą.

Atsipalaidavimas su arbata ir daug juoko! Po visų nuotykių laukė jauki pertrauka su karšta arbata, sumuštiniais ir smagiais pokalbiais apie tai, kaip per dieną tapome fizikais, botanikais ir net miško „detektyvais“!

Ko išmokome?

Gamta – geriausia mokymosi erdvė!

Smalsumas gali paversti pamoką tikru nuotykiu!

Saugojame gamtą ne tik žodžiais, bet ir veiksmais!

Diena buvo ne tik moksliška, bet ir linksma, įkvepianti ir kupina atradimų. Tikimės, kad tokios išvykos taps tradicija!

—

Balandžio 11 d. 16.00-19.00 val. Marijampolės profesinio rengimo centre (Kauno g. 117) Jūsų lauks:

Įdomių, atkurtų automobilių ir motociklų paroda (pagrindinė aikštelė) MiamiBmwClub, Baikerių klubas „Siena“;

Partnerių vėliavų alėja;

Įvairūs profesijų pristatymai ir edukacijos;

Jaunimo erdvė AM kategorijos motorolerių ir automobilių sambūris;

Kelių statybos technikos paroda;

Visuomeninių ir sukarintų organizacijų veiklų pristatymai;

Vaišės, gardėsiai ir gėrimai;

16:30 val. ir 17:30 val. ekskursija po įdomiausias ir naujausias centro hibridines klases, dirbtuves, laboratorijas.

—

Marijampolės PRC mokinių sėkmė MiamiBmwClub

Kauno „Žalgirio“ arenoje vyko tarptautinis grožio meistrų čempionatas „Kaunas Beauty 2025“, kurį jau 16-ąjį kartą organizavo Lietuvos kirpėjų ir grožio specialistų asociacija (KIGSA). Šiame prestižiniame renginyje dalyvavo ir Marijampolės profesinio rengimo centro mokiniai, kurie pademonstravo aukštą profesinį pasirengimą bei meistriškumą, pelnydami prizines vietas!

Marijampolės PRC mokinių pasiekimai:

Manikiūro rungtys (kosmetiko profesijos mokinės):

Moteriškas manikiūras su ilgalaikiu lakavimu (studento kategorija):

1 vieta – Judita Šimanskienė

5 vieta – Auksė Orinienė

Vyriškas manikiūras (debiuto kategorija):

3 vieta – Judita Šimanskienė

5 vieta – Auksė Orinienė

Kiti puikūs rezultatai manikiūro rungtyse:

3 vieta – Greta Blaževičiūtė (KS23)

4 vieta – Samanta Kratavičienė (KS24)

6 vieta – Gabrielė Skroblaitė (KS23)

6 vieta – Deimantė Giedraitytė (nagų dailė, meistrų kategorija)

Mokines čempionatui ruošė profesijos mokytoja Rūta Maciukevičienė.

Kirpėjų rungtys:

Stilizuota ponio uodega:

1 vieta – Jorūnė Botyriūtė (mokytoja Ramunė Žilinskienė, kuri apdovanota „Geriausio trenerio” medaliu)

2 vieta – Inga Fresser (mokytoja Vaida Lukšienė)

Saloninis vyriškas kirpimas ir šukavimas:

2 vieta – Asta Bliuvienė (mokytoja Vaida Lukšienė)

Vyriškų garbanų formavimas:

6 vieta – Viktorija Pėkautaitė (mokytoja Vaida Lukšienė)

Dar iki prasidedant renginiui vyko balsavimas geriausios profesinės mokyklos nominacijai pelnyti – aktyvios Marijampolės PRC bendruomenės balsų dėka pelnyta garbinga 3 vieta!

Sveikiname visus dalyvius, laimėtojus ir juos paruošusius mokytojus! Šie pasiekimai įrodo, kad talentas ir atkaklumas atveria duris į sėkmę. Didžiuojamės jūsų pasiekimais ir linkime dar didesnių pergalių!

—

Kiekvienas turime savo tiesą…

Kartais ją išsakome garsiai, o kartais pasiliekame sau. Bet ar kada susimąstėme, kaip mūsų tiesos susijusios su bendromis vertybėmis?

VšĮ „Galiu daugiau“ pakvietė Marijampolės PRC bendruomenę į kūrybines dirbtuves „Be abejo (turbūt) tiesa“, kuriose gilintasi į Europos Sąjungos vertybes: lygiateisiškumą, solidarumą, pagalbą, bendradarbiavimą.

Lektoriai Vladas Polevičius ir Aistė Rutkauskienė ne tik skatino diskusijas, bet ir sukūrė jaukią, atvirą erdvę svarbioms temoms nagrinėti. Dalyviai dalijosi įžvalgomis, kad laikas prabėgo akimirksniu, o mintys apie asmenines vertybes leido pažvelgti į pasaulį kitaip.

„Nereikia spręsti apie knygą iš viršelio“ – viena iš pamokų, kurią išsinešė dalyviai.

O lektoriai atsisveikindami priminė: būkite, o ne tik atrodykite.