Atvėsus orams daugelis stiklinę vandens pakeičia arbatos ar kavos puodeliu, tačiau klaidinga manyti, kad šie gėrimai atstoja vandenį ir aprūpina organizmą skysčiais. Vėsesniu metų laiku, kai patalpų oras tampa sausesnis, ypač šildymo sezonu, organizmui vanduo yra būtinas.

„Patalpose, kur veikia kompiuteriai, įvairūs šilumą spinduliuojantys prietaisai oda išgarina daug vandens. Be to, žmogus per parą kalbėdamas ir kvėpuodamas netenka apie 500 ml skysčių. Taigi, vandens poreikis išlieka visais metų laikais panašus“, – sako šeimos gydytoja Vida Uzelienė.

Natūralaus mineralinio vandens „Uniqa“ prekės ženklo vadovė Erika Šaltytė pastebi, kad vasarą lietuviams yra lengviau išgerti rekomenduojamą kiekį vandens. Aktyvus laisvalaikis, išvykos į gamtą bei šiltas oras skatina su savimi turėti vandens buteliuką ir reguliariai gurkšnoti. Tačiau atvėsus orams, dienos rutina pasikeičia. Daugiau laiko praleidžiame namie, ofise, taip pat mažiau judame, todėl daugelis pamiršta apie skysčių poreikį organizmui.

„Pastebime tokias tendencijas: atėjus rudeniui, atvėsus orams žmonės pradeda vartoti mažiau natūralaus mineralinio vandens“, – tikina specialistė.

Kokios būna to pasekmės?

Vanduo yra viena svarbiausių normalios medžiagų apykaitos bei organizmo funkcionavimo sąlygų. Sumažėjus vandens kiekiui organizme, sutrinka elektrolitų apykaita, kinta šarmų ir rūgščių balansas, sumažėja kraujo tūris.

„Tokių pakitimų kraujyje simptomai yra galvos skausmas, džiūva burna ir akių junginės, tampa silpna, pakyla kraujospūdis, arba atvirkščiai – kraujospūdis krenta, tačiau pakyla pulsas. Kai kada išryškėja šilumos netoleravimas, noras kažko saldaus. Net esant nedideliam vandens trūkumui jaučiamas bendras diskomfortas, sunku mąstyti, susikaupti“, – simptomus vardija V. Uzelienė.

Atšalus orams net ir nedideli temperatūros svyravimai yra nepalankūs organizmui, spazmuoja kraujagyslės, smulkūs kapiliarai, todėl nepakankamai gerai vandeniu aprūpintas organizmas sunkiau atlaiko temperatūros svyravimus. Tada pabąla oda, šąla galūnės. Esant neigiamai aplinkos temperatūrai tokia oda gali lengvai nušalti.

Kava ir stipri arbata neatstoja vandens

Šaltuoju metų laiku ne visi nori gerti vandens. Medikė pataria rinktis paprastą, bet pašildytą ar karštą vandenį be jokių priedų. Kiekvienas gali pasirinkti priedus pagal savo skonį. Galima rinktis žolelių, vaisines arbatas, kurios papildo organizmą skysčiais.

„Stiprios arbatos jau turi kitokį poveikį, o kartais net ir priešingai – sutraukia kraujagysles, todėl skysčių balansui palaikyti tokių arbatų venkime. Taip pat tam netinka saldinti, energiniai gėrimai, kava ir kiti koncentruoti gėrimai“, – pataria gydytoja.

Visavertė mityba ir pakankamas vandens kiekis, poilsis, prie nepalankių oro ir aplinkos sąlygų pripratintas organizmas, fizinis aktyvumas turi teigiamą poveikį mūsų gerai savijautai. Tausokime savo organizmą ir šaltuoju metų laiku pasidžiaugsime savo pastangomis.