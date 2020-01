Imdamasi papildomų atsargumo priemonių, Kinija dezinfekuos pašto siuntas

Pasaulinė pašto sąjunga informuoja, kad, norėdamas užtikrinti maksimalią prevenciją koronaviruso plitimui, Kinijos paštas dezinfekuos visas per Uhano miestą keliaujančias siuntas.

Tai – papildoma prevencinė priemonė, nes šiuo metu nėra įrodymų, kad yra galimybė šiuo virusu apsikrėsti liečiant daiktų paviršius – sveikatos institucijų duomenimis, koronavirusas perduodamas žmogaus žmogui arba plinta oru, o viruso aktyvumo periodas yra trumpas. Kadangi siuntos iš Kinijos į Lietuvą atkeliauja per porą ir daugiau savaičių, kol kas turimomis žiniomis, tikimybė, kad virusas bus gyvybingas, yra beveik neįmanoma – nėra įrodymų, kad siuntos, net jei jas pakavo užsikrėtęs žmogus, galėtų kelti riziką.

Lietuvos pašto Saugos ir prevencijos departamento Darbo saugos grupės specialistai nenutrūkstamai bendradarbiauja su Nacionaliniu Visuomenės sveikatos centru (NVSC). Jeigu paaiškėtų galimos užsikrėtimo virusu per daiktų paviršius rizikos, Lietuvos pašto specialistai būtų nedelsiant informuoti, o bendrovė imtųsi visų būtinų darbuotojų ir klientų saugos priemonių. Be to, Lietuvos paštas palaiko operatyvius ryšius su Pasauline pašto sąjunga, tad, jeigu bus identifikuojama grėsmė, kad virusas gali keliauti ir per siuntas, visi pasaulio paštai – ir Lietuvos paštas – imsis atitinkamų veiksmų.

Lietuvos pašto informacija