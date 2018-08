Informacija dėl nustatyto afrikinio kiaulių maro židinio Patašinės k., Marijampolės sav.

Marijampolės sav., Marijampolės sen., Patašinės k., nuosavame kiaulių ūkyje 2018 m. rugpjūčio 23 dieną nustatytas afrikinis kiaulių maras (toliau – AKM). Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018-08-23 įsakymu Nr. B1-736 kiaulių laikymo vieta (bandos Nr. 40690501880) paskelbta AKM židiniu, nustatytos aplink AKM židinį 3 km. apsaugos ir 10 km. priežiūros zonos. 2018-08-23 d. AKM židinys likviduotas – ūkyje laikytos 4 kiaulės sunaikintos, atlikta pirminė ūkio dezinfekcija.

AKM apsaugos zonoje taikomi reikalavimai kiaulių laikytojams

1. Per 7 dienas bus aplankyti visi kiaulių ūkiai esantys 3 km apsaugos zonoje (visi ūkiai laikantys kiaules privalo atitikti biosaugos reikalavimus, kitaip turi būti paskerstos savo reikmėms);

2. Draudžiamas kiaulių judėjimas įiš visų apsaugos zonoje esančių ūkių 40 dienų po AKM židinio paskelbimo ir užkrėsto ūkio pirminės dezinfekcijos atlikimo;

3. Kitų naminių gyvūnų negalima išvežti ir įvežti į ūkius be Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Marijampolės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Marijampolės VMVT) raštiško leidimo;

4. Kiaulių laikytojai privalo pranešti apie gaišusias ir sergančias kiaules Marijampolės VMVT arba privačiam veterinarijos gydytojui;

5. Kiaules leidžiama skersti savo reikmėms tik kliniškai sveikas, prieš tai informavus privatų veterinarijos gydytoją ir paėmus mėginius AKM tyrimui (kraujo, inkstų, blužies ir limfmazgių). Mėginius perduoti privatiems veterinarijos gydytojams, kurie užpildę lydimus dokumentus pristatys į Marijampolės VMVT.

6. Kiekvienas į ūkius įvažiuojantis ar išvažiuojantis asmuo turi laikyti higienos ir biosaugos priemonių, kad būtų sumažintas AKM viruso išplitimo pavojus;

7. Kiekvieno ketvirčio pirmąjį mėnesį privaloma deklaruoti kiaules (sausio, balandžio, liepos ir spalio mėn.). Pasikeitus kaitos įvykiams apie tai būtina pranešti Marijampolės VMVT per 7 dienas.

Visi kiaulių laikytojai privalo laikytis biosaugos reikalavimų!!!

AKM 10 km priežiūros zonoje taikomi reikalavimai kiaulių ūkiams

1. Kuo skubiau bus surašomi visi kiaulių ūkiai esantys 10 km priežiūros zonoje (visi ūkiai laikantys kiaules privalo atitikti biosaugos reikalavimus, kitaip turi būti paskerstos savo reikmėms);

2. Draudžiamas kiaulių judėjimas iš priežiūros zonoje esančių ūkių bent 30 dienų po AKM židinio paskelbimo ir užkrėsto ūkio pirminės dezinfekcijos atlikimo;

3. Kitų naminių gyvūnų be Marijampolės VMVT raštiško leidimo negalima išvežti ir įvežti į ūkius per pirmąsias 7 dienas po priežiūros zonos nustatymo;

4. Kiaulių laikytojai privalo pranešti apie gaišusias ir sergančias kiaules Marijampolės VMVT ar privačiam veterinarijos gydytojui;

5. Kiaules leidžiama skersti savo reikmėms tik kliniškai sveikas, prieš tai informavus privatų veterinarijos gydytoją ir paėmus mėginius AKM tyrimui (kraujo, inkstų, blužies ir limfmazgių). Mėginius perduoti privatiems veterinarijos gydytojams, kurie užpildę lydimus dokumentus pristatys į Marijampolės VMVT.

6. Kiekvienas į ūkius įvažiuojantis ar išvažiuojantis asmuo turi laikyti higienos ir biosaugos priemonių, kad būtų sumažintas AKM viruso išplitimo pavojus;

7. Kiekvieno ketvirčio pirmąjį mėnesį privaloma deklaruoti kiaules (sausio, balandžio, liepos ir spalio mėn.). Pasikeitus kaitos įvykiams apie tai būtina pranešti Marijampolės VMVT per 7 dienas.

8. Praėjus 30 dienų po židinio likvidavimo, priežiūros zonoje kiaulių judėjimas bus leidžiamas tik su veterinarijos pažymėjimu, vežamų gyvūnų gabenimo važtaraščiu ir ausų įsagu kliniškai sveikoms kiaulėms. Šių reikalavimų kontrolę keliuose vykdys policijos pareigūnai!

Visi kiaulių laikytojai privalo laikytis biosaugos reikalavimų!!!

Afrikiniu kiaulių maru serga tik naminės ir laukinės kiaulės, šernai. Kitiems gyvūnams ir žmonėms šią ligą sukeliantis virusas nepavojingas. Užsikrėtusių kiaulių mėsą draudžiama vartoti ne dėl pavojaus užsikrėsti žmonėms, o dėl galimybės, kad per mėsą, kraują, vidaus organus pavojingas virusas bus išplatintas už ligos židinio ribų. Afrikinis kiaulių maras yra žmonėms nepavojinga liga – jie nesusirgs, net jei suvalgytų užkrėstos mėsos. Marijampolės VMVT šiltuoju metų laiku rekomenduoja nelaikyti kiaulių, nes kyla didelis pavojus plisti AKM virusui.

Detalesnė informacija apie AKM patalpinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tinklapyje adresu http://vmvt.lt/gyvunu-sveikata-ir-gerove/gyvunu-sveikata/gyvunu-ligos/afrikinis-kiauliu-maras

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos informacija