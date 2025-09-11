Marijampolės savivaldybės administracijoje kiekvieną dieną savo žiniomis, jautrumu ir žmogiškumu dalijasi 18 skyrių ir 6 seniūnijų kolektyvai. Galbūt ne visi gyventojai žino, ką veikia kiekvienas iš jų, su kokiais iššūkiais susiduria ar kokias istorijas slepia jų kasdienybė. Kartais net patys kolegos nustemba sužinoję, kiek daug rūpesčio ir širdies yra įdedama ten, kur iš pažiūros – tik formalumai.
Tęsiame naują rubriką „Ką veikia ta savivaldybė?“ – čia kiekvieną savaitę atversime duris į vis kitą skyrių, kalbinsime čia dirbančius žmones, klausysimės jų minčių ir dalinsimės istorijomis, kurios gimsta iš rūpesčio ir pašaukimo, ir paneigsime įvairius susikurtus mitus.
Šiandien atveriame duris į Administracijos ūkio skyrių, o mūsų pašnekovė – skyriaus vedėja Loreta Sidaravičiūtė.
Koks buvo Jūsų pirmasis darbas ir ar norėtumėte jį dar kartą išbandyti?
Mano pirmasis darbas buvo „au pair“ Australijoje, Sidnėjuje, kur prižiūrėjau tris nuostabius vaikus – dvynukus ir jų sesutę. Tai buvo neįkainojama patirtis, atvėrusi akis į pasaulį ir išmokusi labai daug apie atsakomybę, kantrybę bei meilę. Šią patirtį mielai pakartočiau dar kartą – net rytoj.
Kaip atrodo įprasta Jūsų skyriaus darbo diena?
Darbo diena prasideda susitikimu su skyriaus kolektyvu – tai mūsų mažytė tradicija. Tuo metu pasidaliname mintimis, kokie darbai laukia, kas svarbiausia šiandien, kas negali palaukti. Toks rytinis pasitarimas padeda visiems jaustis komandoje ir žinoti, kad kartu „pajudinsime kalnus“.
Kas Jus motyvuoja kasdien ateiti į darbą?
Didžiausia motyvacija – meilė savo darbui ir žmonėms, su kuriais jį dirbu. Mano kolektyvas man yra tarsi šeima – kartu juokiamės, kartu sprendžiame problemas, kartu džiaugiamės rezultatais.
Kaip apibūdintumėte savo vadovavimo stilių?
Dažnai juokauju, kad mano stilius – „pyrago ir botago“. Pyrago – tiesiogine prasme. Labai mėgstu gaminti, tad kolektyvą dažnai palepinu savo kepiniais. O kai sotūs, ir darbas einasi lengviau. Bet jeigu rimtai, stengiuosi būti reikli, bet kartu teisinga. Man svarbu išklausyti, suprasti, įvertinti, o prireikus – ir padrąsinti.
Kokią frazę dažniausiai kartojate darbe?
„Kolektyvas, reikia padaryti. Dabar.“ – ir visi puikiai supranta, kad laukti negalima.
Jei Jūsų darbo vieta būtų filmas/serialas – koks?
„Ligoninės priimamasis“. Nes čia visko daug, viskas skubu, viskas vyksta čia ir dabar.
Darbo tempas – šachmatai, maratonas ar „Formulė 1“?
Be abejo, „Formulė 1“. Greitis – mūsų kasdienybė.
Didžiausias mitas apie Jūsų darbą?
Kad mūsų skyrius „nematomas“. Esame cokoliniame aukšte, tad kartais atrodome tarsi paslaptingi elfai, dirbantys tyliai ir nepastebimai. Bet kai sugenda kėdė, prireikia tvarkos ar priemonių – visi iškart mus suranda.
Sudėtingiausia, bet labiausiai įkvepianti situacija?
Covid-19 pandemija. Tuo metu reikėjo pasirūpinti kolegomis – aprūpinti apsaugos, dezinfekavimo priemonėmis, kai visur jų trūko, o nusipirkti nebuvo kur. Tai buvo sunku, bet kartu ir labai prasminga – suvokti, kad prisidedame prie saugumo ir sveikatos.
Jei turėtumėte supergalią?
Norėčiau mokėti skaityti kolegų mintis. Tai gerokai palengvintų darbą.
Ką Jūsų darbas reiškia gyventojams?
Mes rūpinamės vidaus ūkiu, bet mūsų kolegos apsaugos darbuotojai kasdien sutinka žmones su šypsena ir mandagumu – jie yra pirmieji, kuriuos gyventojai pamato atėję į Savivaldybės administraciją. Net jei sulaukiame gyventojų skambučių ir klausimų, kurie yra ne mūsų kompetencijos srities, stengiuosi paaiškinti arba nukreipti – žmonėms svarbu ne būti „nustumtiems“, o sulaukti pagalbos.
Įprotis ar tradicija?
Turime labai gražią tradiciją – rugpjūčio mėnesį kartu plaukiame baidarėmis. Tai būdas sustiprinti komandą ne tik darbe, bet ir gamtoje.
Kuo labiausiai didžiuojatės per pastaruosius metus?
Tikrai daug nuveikėme – kosmetiškai atnaujinome darbo kabinetus, prisidėjome prie Marijampolės miesto seniūnijos įrengimo. Didžiuojuosi, kad tai padarėme su atsidavimu ir kartu.
Pagrindiniai veiklos prioritetai?
Paprasčiausiai – greitai ir kokybiškai atlikti visus darbus.
Skyriaus misija?
Mes rūpinamės, kad Savivaldybės administracijos specialistai turėtų patogias, saugias ir tvarkingas darbo vietas ir tinkamas sąlygas, o gyventojai – tinkamą aptarnavimą. Jei trumpai – mes rūpinamės tais, kurie rūpinasi Marijampolės savivaldybės žmonėmis.