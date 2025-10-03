Marijampolės savivaldybės administracijoje kiekvieną dieną savo žiniomis, jautrumu ir žmogiškumu dalijasi 18 skyrių ir 6 seniūnijų kolektyvai. Galbūt ne visi gyventojai žino, ką veikia kiekvienas iš jų, su kokiais iššūkiais susiduria ar kokias istorijas slepia jų kasdienybė. Kartais net patys kolegos nustemba sužinoję, kiek daug rūpesčio ir širdies yra įdedama ten, kur iš pažiūros – tik formalumai.
Tęsiame rubriką „Ką veikia ta savivaldybė?“ – čia kiekvieną savaitę atversime duris į vis kitą skyrių, kalbinsime čia dirbančius žmones, klausysimės jų minčių ir dalinsimės istorijomis, kurios gimsta iš rūpesčio ir pašaukimo, ir paneigsime įvairius susikurtus mitus.
Šiandien atveriame duris į Viešosios tvarkos skyrių, o mūsų pašnekovas – jo vadovas Ričardas Šimčikas.
Koks buvo Jūsų pirmasis darbas?
Pirmieji mano darbai buvo labai paprasti, bet paliko gilų įspaudą. Vaikystėje vasaras leisdavau kaime – tekdavo padėti ūkyje, dirbti kolūkyje, daryti įvairius žemės ūkio darbus. Tai buvo nelengva, bet kartu labai vertinga patirtis: išmokau darbo disciplinos, supratau, ką reiškia bendras triūsas ir atsakomybė. Rimtesnis mano profesinis kelias prasidėjo policijoje. Šioje sistemoje pradirbau daugiau nei dvidešimt metų. Policija išmokė tvirtumo, gebėjimo greitai priimti sprendimus, dirbti komandoje ir kartu prisiimti asmeninę atsakomybę. Ar norėčiau sugrįžti? Manau, kad kiekvienas darbas buvo savaip reikšmingas, suteikė patirties ir ugdė mane kaip žmogų. Tačiau šiandien daugiausia džiaugsmo teikia dabartinė veikla – ji leidžia panaudoti turimą patirtį, bet kartu atrasti ir naujų iššūkių. Svarbiausia – judėti pirmyn ir kiekvieną gyvenimo etapą priimti kaip galimybę tobulėti.
Kaip atrodo įprasta Jūsų skyriaus diena?
Mūsų darbas labai dinamiškas. Tikriname, kokie prašymai, skundai ar klausimai pasiekė skyrių. Juos analizuojame, paskirstome užduotis, aptariame su kolegomis, kokie sprendimai reikalingi. Dažnai tai būna tiek kasdieniai, tiek skubūs klausimai, reikalaujantys neatidėliotinų sprendimų. Dienos metu nuolat bendraujame su gyventojais, klausomės jų rūpesčių, ieškome tinkamiausių sprendimų. Toks darbas reikalauja lankstumo – vieną akimirką dirbi su dokumentais, o kitą jau sprendi situaciją gatvėje ar koordinuoji veiksmus renginio metu. Tempas didelis, todėl diena praeina akimirksniu.
Kas Jus motyvuoja kasdien ateiti į darbą?
Motyvacija kyla iš jausmo, kad darai prasmingą darbą. Mūsų veikla tiesiogiai susijusi su miesto gyvenimu – tvarka, švara, saugumu. Smagu matyti, kai gyventojai pastebi pokyčius, kai miestas tampa patogesnis ir gražesnis. Ypač motyvuoja bendravimas su žmonėmis – jų dėkingumas, pasitikėjimas, netgi kritika, nes tai padeda augti. Motyvuoja ir kolegos: kai matai, kad visi dirba vieningai ir siekia bendro tikslo, atsiranda papildomas noras stengtis.
Kaip apibūdintumėte savo vadovavimo stilių?
Esu įsitikinęs, kad vadovas pirmiausia turi būti komandos dalis. Mano vadovavimo stilius – atviras ir pagrįstas bendradarbiavimu. Stengiuosi ne tik paskirstyti užduotis, bet ir išgirsti kolegų nuomonę, įvertinti jų pasiūlymus. Man svarbu, kad žmonės jaustųsi įtraukti į sprendimų priėmimo procesą. Tikiu, kad tik bendradarbiaujant galima pasiekti geriausių rezultatų. Mano tikslas – sukurti aplinką, kurioje darbuotojai jaustų atsakomybę, bet kartu turėtų erdvės kūrybai ir iniciatyvai. Tokiu būdu atsiranda ne tik rezultatai, bet ir pasitenkinimas darbu.
Ar turite kolektyvo tradicijų?
Taip, mūsų kolektyvas turi nedidelę, bet svarbią tradiciją. Kiekvieno gimtadienio proga visi kartu einame pietauti į kavinę. Tai nedidelis ritualas, leidžiantis trumpam pabėgti nuo darbų, pabendrauti kitaip, pasijuokti, sustiprinti bendrystę. Manau, kad tokios akimirkos padeda kurti gerą atmosferą darbe ir stiprina komandą.
Ką Jūsų darbas reiškia gyventojams?
Mūsų darbas gyventojams reiškia paprastą, bet labai svarbų dalyką – tvarkingą ir saugią aplinką. Mes rūpinamės, kad mieste būtų laikomasi švaros ir tvarkos taisyklių, kad renginiai vyktų sklandžiai, kad būtų užtikrintas eismo saugumas. Nagrinėjame gyventojų skundus, ieškome aiškių ir suprantamų sprendimų. Žinoma, ne į visus klausimus galime atsakyti patys – dalį jų tenka perduoti kitoms institucijoms, bet mūsų pareiga – padėti žmogui rasti teisingą kelią. Labai svarbi veiklos dalis – civilinė sauga. Rengiame evakavimo planus, organizuojame pratybas, numatome veiksmus ekstremalių situacijų metu. Tai reiškia, kad mūsų darbas apima ne tik kasdienę tvarką, bet ir žmonių saugumą, užtikrinant, jog nelaimės atveju miestas būtų pasiruošęs reaguoti.
Kokį nutikimą prisimenate su šypsena?
Darbo rimtį praskaidrina įvairios situacijos. Viena linksmesnių nutiko, kai gyventojas nusprendė apskųsti pažeidimą dėl netinkamo parkavimo. Visame skunde jis nė karto nepaminėjo parkavimo – vietoje to rašė, kad „viršijo greitį“, nes labai skubėjo. Tai sukėlė šypseną visam kolektyvui – kartais žmonės taip susipainioja, kad ginčija visai kitą dalyką, nei tą, su kuriuo susidūrė.
Kaip apibūdintumėte savo darbo tempą?
Mūsų darbas – įvairialypis. Kartais jis primena šachmatus, kai reikia iš anksto suplanuoti veiksmus, numatyti kelis žingsnius į priekį. Dažniausiai tai – maratonas, nes būtina ištvermė, nuoseklumas, kantrybė. Tačiau pasitaiko ir „Formulės 1“ situacijų, ypač per renginius, kai sprendimus reikia priimti čia ir dabar. Šis darbo tempų derinys ir daro mūsų veiklą įdomią – monotoniškumo čia nėra.
Koks didžiausias mitas apie Jūsų darbą?
Didžiausias mitas – kad mūsų darbas apsiriboja baudomis ir biurokratija. Iš tikrųjų baudos yra tik kraštutinė priemonė. Didžiąją dalį laiko skiriame konsultacijoms, paaiškinimams, bendravimui su gyventojais. Stengiamės, kad sprendimai būtų ne tik teisiškai teisingi, bet ir žmogiški, logiški, suprantami.
Su kokiais iššūkiais dažniausiai susiduriate?
Didžiausias iššūkis – tai, kad mūsų darbas dažnai lieka nematomas. Gyventojai mato pažeidimus ar problemas, bet ne kasdienį prevencinį darbą, kuris užkerta kelią daugeliui nepatogumų. Pastaruoju metu didelis iššūkis – civilinė sauga. Rengiame evakavimo planus, numatome veiksmus ekstremalioms situacijoms. Tai labai atsakingas procesas, reikalaujantis kruopštumo ir kantrybės, bet kartu suteikiantis didelę motyvaciją, nes kalbame apie žmonių gyvybes ir saugumą.
Jei darbe turėtumėte „supergalią“, kokia ji būtų?
Mūsų darbe svarbiausia „supergalia“ – gebėjimas išlikti ramiais, atsakingais ir blaiviai vertinti situaciją. Jei sprendimai bus priimami su šaltu protu ir pagarba žmonėms, jie sukurs tvarką ir saugumą, o ne naujus sunkumus.
Kuo labiausiai didžiuojatės?
Nors dar nesu išdirbęs vienerių metų, galiu pasidžiaugti, kad kartu su komanda nuveikėme nemažai. Buvo parengtos miesto švaros ir tvarkos taisyklės, peržiūrėta renginių organizavimo tvarka, pradėti civilinės saugos planavimo darbai. Didžiuojuosi ne tiek asmeniniais pasiekimais, kiek tuo, kad mūsų darbas svarbus miestui, o jį darome kartu su kolegomis.
Kokia Jūsų skyriaus misija?
Mūsų misija – rūpintis, kad Marijampolė būtų tvarkinga ir saugi.