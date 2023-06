Lauktas šiltasis sezonas ateina ir su savo nepatogumais – vėl atgyja vabzdžiai, kurie gali greitai apkartinti viešnagę gamtoje.

Neretai įgėlimo vietą ima niežėti, „Camelia“ vaistininkas Deimantas Auškalnis pataria ne tik, kaip numalšinti niežulį, bet ir kaip suteikti pirmąją pagalbą, kai prasideda alergija.

Įgėlęs vabzdys perduoda į žmogaus organizmą biologiškai aktyvias medžiagas, kurios gali sukelti odos paraudimą, patinimą ar niežulį. Pasak vaistininko, ši organizmo reakcija yra visiškai normali, todėl išsigąsti nereikėtų.

„Pirmiausia įkandimo vietą reikėtų vėsinti, naudojant audekle įvyniotą leduką arba specialų šaltą kompresą. Šaltis sumažins uždegiminę reakciją – skausmą, patinimą, paraudimą. Tam gali būti naudingi ir specialūs kremai po vabzdžių įgėlimo, kartais gali prireikti naudoti antialerginius (antihistamininius) vaistus“, – sako D. Auškalnis.

Jeigu po įgėlimo, praėjus šiek tiek laiko, atsirado nepageidaujamų simptomų, tokių kaip didelis tinimas, kvėpuoti darosi sunku, mažėja kraujospūdis, atsiranda dilgėlinis bėrimas, pykinimas, vėmimas, mirties baimė, mėlynavimas, traukuliai, tuomet, vaistininkas ragina nedelsti ir kviesti greitąją medicinos pagalbą. Kartą tai patyrus, vertėtų jau iš anksto ruoštis tokiomis situacijomis ir nešiotis pirmajai pagalbai reikalingų vaistų. Anot vaistininko, prasidėjus alerginei reakcijai, svarbi kiekviena akimirka, o laiku nesuteikus pagalbos, žmogų gali ištikti netgi mirtis.

Kaip atbaidyti vabzdžius ir kovoti su niežuliu?

Ruošiantis vabzdžių sezonui, naudinga peržvelgti ir namų vaistinėlę. „Camelia“ vaistininkas primena joje turėti antialerginių vaistų tabletėmis, kurios mažina alergines reakcijas sistemiškai, neutralizuodamos histamino veikimą.

„Kaip žinia, histaminas sukelia odos išbėrimą, audinių tinimą ir sunkų niežulį. Tad vartojant antialerginius preparatus sumažės histamino kiekis audiniuose, o dėl to mažės alergija, kol galiausiai pradings. Taip pat rekomenduočiau vaistinėlėje turėti ir antialerginių gelių, kremų ar tepalų, kurie slopins alergiją vietiškai, suteiks lokalų anestezuojantį poveikį“, – paaiškina vaistininkas.

Neretai po vabzdžių įgėlimų atsiradus niežuliui kyla pagunda kasyti sugeltą vietą, vis dėlto vaistininkas pataria to nedaryti ir verčiau silpnai paplakti niežtinčią odą – tai padeda sumažinti niežulį.

Vaistininkas juokauja, kad norint išvengti vabzdžių įgėlimų, geriausia su jais nesusidurti ir vengti lankytis vietose, kur jų daug, tačiau vasarą to padaryti tikrai ne visada pavyksta. „Išvykus į gamtą rekomenduočiau dėvėti šviesius drabužius, nes ryškios spalvos privilioja vabzdžius. Patarčiau taip pat nesikvepinti itin saldžiais kvepalais, nenaudoti itin kvapnių odos priemonių, nes taip pat priviliosite vabzdžius. Kaip žinoma, uodus vilioja ir natūralus žmogaus prakaito kvapas, todėl norint atbaidyti juos, reikėtų palaikyti normalią kūno higieną“, – praktiniais patarimais dalijasi vaistininkas.

Be to, vabzdžiams atbaidyti naudojami ir repelentai, kuriuos D. Auškalnis rekomenduoja visada pasiimti vykstant į gamtą. Jie gali būti įvairių formų – odos purškalai, apyrankės. Šie preparatai saugo nuo vabzdžių, erkių, mašalų. Vaistininkas atkreipia dėmesį, kad svarbu ne tik pasirinkti tinkamas priemones, bet ir atsižvelgti į jų naudojimo instrukciją, vertėtų atkreipti dėmesį, ar konkreti priemonė gali būti naudojama ant odos, kiek laiko ji veikia. Purškiamą repelentą rekomenduojama vengti naudoti vėjuotomis dienomis arba jį naudoti reikėtų užuovėjoje, be to, svarbu vengti jį purkšti ant sudirgintų odos plotų, žaizdų.

Vaistininkas atkreipia dėmesį, kad vabzdžiai ypač nemėgsta levandų, citrinmedžių, eukaliptų, rozmarinų, mėtų, bazilikų, pelynų, česnakų ir gvazdikėlių kvapų.