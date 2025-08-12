Atsižvelgus į Kybartų bendruomenės nuogąstavimus dėl geriamo vandens kokybės, rugpjūčio 11 d. vyko išplėstinis susirinkimas situacijos apžvalgai ir sprendimų paieškai.
Beveik metus kybartiečiams miesto vanduo atiteka su neaiškiomis priemaišomis, rudos spalvos bei nemalonaus kvapo. Gyventojai nerimauja dėl savo ir artimųjų sveikatos, papildomų išlaidų buitinės technikos taisymui bei buitinės chemijos naudojimo siekiant palaikyti švarą sanitariniuose mazguose. Atlikus vandens kokybės tyrimus, nustatyta, kad vandenyje momentiškai viršijamos leistinos geležies ir amonio normos.
UAB „Vilkaviškio vandenys“ atstovai informavo, kad kiekvieną dieną skirtingose vamzdynų atkarpose atliekami trasų praplovimo darbai laukiamo rezultato neduoda. Be to, Kybartų vandens valymo įrenginiai geležį visiškai pašalina. Dėl to, daroma prielaida, kad vamzdynuose susidaro biofilmai (mikroorganizmų kolonijos), kurių šiuo metu naudojamas natrio hipochloritas neveikia.
Patikslinta, kad 2025 m. liepos 18 d. UAB „Vilkaviškio vandenys“ pradėjo bendradarbiauti šiuo klausimu su hidrogeologais. Jie pasiūlė papildomai įrengti chloro dioksido generatorių, kuris užtikrintų efektyvesnį vamzdynuose susidariusių biofilmų pašalinimą. Hidrogeologai ir UAB „Vilkaviškio vandenys“ įsitikinę, kad šis įrenginys sumažins kvapą, geležies kiekį ir panaikins vandens spalvą. Įrenginys turi būti įrengtas ir pradės veikti vėliausia iki rugsėjo 30 d.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovai patikino, kad geležis, amonis ir nemalonus kvapas yra indikatoriniai rodikliai, kurie gyventojų sveikatai neigiamos įtakos neturi. Tačiau jie nepaneigė, kad spalva ir kvapas gali turėti neigiamą poveikį vandens naudojimui buityje ir paantrino, kad bakterijos išties gali neleisti tinkamai veikti valymo įrenginiams ir dėl to vanduo išvalomas nepakankamai.
Susitikime buvo diskutuota ir apie amonio normų viršijimą. UAB „Vilkaviškio vandenys“ atstovai informavo, kad 2025 m. liepos 22 d. pateikė paraišką naujam gręžiniui. Kadangi jis būtų valstybinėje žemėje, laukiama Nacionalinės žemės tarnybos sutikimo ir planuojama, kad iki spalio mėnesio pabaigos vanduo bus tiekiamas tiek iš naujo, tiek iš esamų gręžinių.
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos teiravosi apie vandens kokybę bei vykdomus darbus ikimokyklinio, bendrojo ugdymo įstaigose, Kybartų socialinių paslaugų centre bei Vilkaviškio pirminės sveikatos centro Kybartų padalinyje. UAB „Vilkaviškio vandenys“ atstovai patikino, kad šie objektai stebimi ir dažniau vykdomi trasų praplovimai.
Diskusijoje taip pat aptarta, kad kybartiečiams trūksta informacijos apie vykdomus UAB „Vilkaviškio vandenys“ darbus ir dedamas pastangas problemai spręsti. Todėl nutarta, kad įmonės atstovai suorganizuos susitikimą su Kybartų miesto gyventojais 2025 m. rugpjūčio 19 d. 15.00 val. Kybartų seniūnijos patalpose.