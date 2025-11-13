Vakar Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejuje susibūrė bendruomenė, istorikai, laisvės kovų tyrėjai, mokiniai ir svečiai iš visos Lietuvos. Čia įprasmintas partizanų generolo, kovojančios Lietuvos Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto atminimas.
Renginys skirtas 71-osioms generolo žūties metinėms. Susirinkusieji prisiminė žmogų, kurio ryžtas ir pasiaukojimas tapo lietuvių tautos drąsos simboliu, o 2009 m. Seimo sprendimu – ir faktiniu Lietuvos Respublikos Prezidentu sovietų okupacijos sąlygomis. Tylos minute pagerbtas Jono Žemaičio-Vytauto bei visų laisvės kovų dalyvių atminimas. Jonas Žemaitis-Vytautas buvo žmogus, kuris net ir pačiomis tamsiausiomis sąlygomis išliko valstybės ramstis. Jo laikysena ir ryžtas primena mums, kad Lietuvos laisvė nėra savaime duotybė – ji yra drąsos, pasirinkimų ir aukų rezultatas.
Istorinės atminties renginyje dalyvavo Marijampolės savivaldybės vadovai, LR Seimo Pirmininkas Juozas Olekas, LR Seimo nariai, Savivaldybės tarybos nariai, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro bei Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus atstovai, politinių kalinių ir tremtinių bendruomenės nariai, muziejininkai ir istorijos mylėtojai.
Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, kreipdamasis į susirinkusiuosius, dėkojo už iniciatyvą įprasminti šios išskirtinės istorinės asmenybės atminimą: „Labai svarbu branginti istoriją ir turėti pareigą ją perduoti ateities kartoms. Šiandien pasirinktas būdas – filmo forma – yra itin paveikus ir artimas jaunai kartai. Norime, kad jauni žmonės matytų, kokiomis išskirtinėmis asmenybėmis yra turtinga mūsų Lietuva. Ačiū visiems, kurie nepamiršta, kurie prisimena ir kurie įprasmina. Ypač džiugu, kad Marijampolė yra ta vieta, kurioje istorija gali kalbėti. Kiekviena tokia diena yra mūsų pagarba tiems, kurie suteikė galimybę gyventi laisvoje Lietuvoje“.
Vakaro metu pristatytas Rūtos Sinkevičienės dokumentinis filmas „Jonas Žemaitis-Vytautas. Paskutinis noras“. Filmo autorė jautriai atskleidė Prezidento Vytauto kovos kelią, paskutinę valią ir nepalaužiamą tikėjimą Lietuva.
Kartu atidaryta ir LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus paroda „Kovojančios Lietuvos prezidentas“. Joje pristatomas generolo vaidmuo vienijant partizanų junginius ir kuriant bendrą Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio vadovybę. Parodą parengė muziejaus tyrėjų komanda, o Marijampolėje ji eksponuojama antrajame muziejaus aukšte, Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus ekspozicijose.
Renginį papildė Marijampolės meno mokyklos mokinių atliekami muzikiniai kūriniai – jautri dedikacija Laisvės kovų istorijai ir jos žmonėms.
Istorija nėra tik praeities atspindys – tai mūsų pareiga prisiminti, saugoti ir perduoti ateities kartoms laisvės kainą ir jos vardu kovojusiųjų istorijas.