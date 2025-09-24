Rugsėjo 23-iąją Lietuva sustojo tam, kad tyliai prisimintų vieną juodžiausių mūsų istorijos puslapių. Holokaustas nusinešė be galo daug mūsų šalies žydų gyvybių. Kiekvienas iš jų buvo žmogus – su savo vardu, šeima, svajonėmis, savo gyvenimo istorija, kuriai taip ir nebuvo leista išsipildyti.
Šešupės slėnyje, prie paminklo holokausto aukoms, tylos minutėmis, žvakių šviesa ir gėlėmis pagerbtas šių žmonių atminimas. Tragiški 1941-ųjų įvykiai paliko randą mūsų krašte – per vieną vasarą čia buvo sunaikinta visa bendruomenė, kurios pėdsakai vis dar gyvi miesto istorijoje, kultūroje, net kasdienybėje.
Marijampolės istorija neatsiejama nuo čia gyvenusių žydų gyvenimo. Deja, kaip ir daugelyje Lietuvos vietų, ši bendruomenė buvo brutaliai sunaikinta – gražiame Šešupės slėnyje ilsisi daugiau nei penki tūkstančiai Marijampolės miesto ir apylinkių žydų. Tai skausminga tiesa, kurią privalome neštis su savimi.
Pagerbimo ir prisiminimo ceremonijoje dalyvavo Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis, Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Dulskė, taip pat Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus atstovai.
„Holokaustas – tai istorijos tragedija ir nuolatinis įpareigojimas ateities kartoms. Turime saugoti atminty tai, kas įvyko, kad daugiau niekada nebūtų leista pakartoti tokio žiaurumo. Tik prisimindami ir mokydamiesi iš praeities, galime kurti visuomenę, paremtą pagarba, žmogiškumu ir tarpusavio supratimu,“ – kalbėjo vicemeras Artūras Visockis.
Mūsų pareiga – neužmiršti. Nes kiekvienas vardas, kiekviena istorija, kiekviena gyvybė yra mūsų bendros istorijos atminties dalis. Tik saugodami ją, galime tikėtis, kad tokios tragedijos daugiau niekada nepasikartos.