Marijampolės savivaldybėje pradedami įgyvendinti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į melioracijos sistemas“ projekto „Juodupės baseino valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas“ darbai.
Projekto tikslas – rekonstruoti melioracijos griovius, pralaidas ir drenažo sistemas, taip pagerinant žemės ūkio naudmenų būklę, mažinant ūkininkavimo riziką, sudarant sąlygas našesniam ir tvaresniam ūkiui.
Įgyvendinimo vieta
Darbus planuojama vykdyti Marijampolės savivaldybėje, Sasnavos ir Patašinės seniūnijose: Puskelnių, Tautkaičių, Geležinių, Nendriniškių, Baraginės kaimų teritorijose (Puskelnių ir Baraginės kadastro vietovės).
Numatyti rekonstrukcijos darbai
- Europos Sąjungos paramos lėšomis bus rekonstruojama 74 ha drenažo plotas;
- atnaujinama 8,055 km melioracijos griovių;
- rekonstruojama 5 pralaidos;
- sutvarkoma 1,244 km drenažo rinktuvų;
- atnaujinama 72 drenažo žiotys.
Melioracijos grioviuose planuojama pašalinti augmeniją ir dugno sąnašas, sutvarkyti žiotis. Tai pagerins visos teritorijos drenažo sistemų veikimą, subalansuos dirvožemio drėgmės balansą ir prisidės prie efektyvesnio žemės ūkio organizavimo.
Investicijos ir finansavimas
- Projekto vertė – 461 537 Eur;
- Europos Sąjungos parama – 299 999 Eur;
- Marijampolės savivaldybės indėlis – iki 161 538 Eur.
Projektą planuojama užbaigti 2026 m.
Laukiama nauda
Įgyvendinus projektą bus pasiektas reikšmingas žemės ūkio infrastruktūros ir aplinkos kokybės pagerėjimas:
- sumažės ūkininkavimo rizika – rekonstruoti statiniai padės išvengti derliaus praradimų;
- pagerės augalininkystės sąlygos, sustiprės žemės ūkio našumas;
- efektyviau nusausintos žemės sudarys sąlygas intensyvesnei ir tvaresnei veiklai;
- pagerės paviršinio vandens būklė, sumažės vandens režimo pokyčių tikimybė;
- įgyvendintos aplinkosaugos priemonės mažins paviršinių vandenų taršą, užtikrins žemės ūkio naudmenų išsaugojimą.
Svarbus indėlis į regiono žemės ūkį
Šis projektas tiesiogiai susijęs su bendrosios žemės ūkio politikos tikslais – skatina efektyvesnį žemės panaudojimą ir stiprina regiono konkurencingumą. Investuojant į naujausias technologijas ir inovatyvias medžiagas, užtikrinamas ilgalaikis žemės ūkio infrastruktūros modernizavimas bei tvari nauda tiek ūkininkams, tiek vietos bendruomenei.
Marijampolės savivaldybė nuosekliai tęsia strateginį požiūrį į žemės ūkio vystymą, siekdama užtikrinti, kad vietos ūkininkai dirbtų efektyviau, o žemės ūkio gamyba išliktų konkurencinga ir tvari.