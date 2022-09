Norint pasigaminti maistingą ir skanų žuvies patiekalą daug fantazijos nereikia. Neveltui sakoma, kad klasika – nesensta. Prie įvairios rūšies žuvies, pavyzdžiui, jūrinio ešerio, priderinę klasikinius prieskonius ir ingredientus pro šalį niekada neprašausite. Be to, vadovaudamiesi keliais patarimais, jūrinį ešerį pasigaminsite dar ir labai greitai – vos per 4 minutes. Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad jūriniai ešeriai lietuviams ne naujiena ir šios rūšies žuvis į pirkėjų krepšelius pakliūva ir kasdieniam racionui paįvairinti.

Nepersistenkite su ingredientų gausa

„Į kasdienį pirkėjų krepšelį dažniausiai patenka tradicinės rūšies žuvis, tačiau matome, kad pirkėjų skonis palaipsniui keičiasi: lietuviai vis dažniau ieško naujų skonių, eksperimentuoja su receptais. O ypač atėjus šaltajam sezonui, kai daugiau laiko praleidžiame namuose ir norisi sušildančio, bet neapsunkiančio maisto. Pardavimų duomenys rodo, kad pirkėjai renkasi ir plekšnes, jūrinius ešerius, kitas jūros gėrybes“, – teigia specialistė.

Vilma Juodkazienė, prekybos „Iki“ atstovė, sako, kad norint pasigaminti skanų žuvies patiekalą – svarbiausia visai ne prieskoniai ar garnyras, o kepimo laikas.

„Geriausias bei vienas paprasčiausių jūrinių ešerių kepimo būdų – žuvies gabalėlius iškepti paprasčiausioje keptuvėje ant sviesto, kiekvienai pusei skiriant po 2 min., o galiausiai viską pagardinti druska bei pipirais. Šis iš pažiūros pats paprasčiausias žuvies ruošimo būdas – nepaprastai atskleidžia natūralų jūrinio ešerio skonį“, – teigia specialistė.

Žinoma, šitaip paprastai paruoštą jūrinį ešerį galima praturtinti įvairiausiais padažais ar priedais – pesto ar alyvuogių padažu, įvairiausiomis salsomis. Pavyzdžiui, pagamintomis iš smulkiai supjaustytų pomidorų bei alyvuogių, šviežio baziliko, alyvuogių aliejaus, žaliųjų citrinų sulčių, druskos bei pipirų.

Jeigu norite ryškesnio skonio – salsą galite pasigaminti iš alyvuogių bei vynuogių. Smulkiai supjaustytas vynuoges sumaišykite su susmulkintomis alyvuogėmis, svogūnais, alyvuogių aliejumi, šlakeliu raudonojo vyno acto, druska bei pipirais.

Netradicinių patiekalų mėgėjams – skirtingų šalių virtuvių įkvėpti skoniai

Keptuvėje paprastai iškeptus jūrinio ešerio gabalėlius panaudoti galima ir gaminant meksikiečių virtuvės įkvėptus takus. Derinkite žuvį su tarkuotais, žaliosios citrinos sultimis pagardintais raudonaisiais kopūstais, čili pipirais, čederio sūriu ir šaukštu grietinės arba natūralaus jogurto.

Salotos su jūrinio ešerio gabalėliais taip pat gali tapti puikiais pietumis ar vakariene. Jas pasigaminti galima pridedant Meksiką primenančių skonių: kukurūzų, pupelių, kalendros, čili pipirų, žaliųjų citrinų sulčių. Žinoma, nepamiršti ir mėgstamų žalumynų, avokado, smulkintų raudonųjų svogūnų, pomidorų.

Dar vienos ne tik skanios, bet ir sveikos Artimųjų Rytų įkvėptos salotos, puikiai tiksiančios prie jūros ešerio, – bolivinių balandų salotos su paprika ir agurkais. Joms pasigaminti reikės pagal ant pakuotės nurodytas instrukcijas išvirtų bolivinių balandų, smulkiai supjaustyto raudonojo svogūno, agurko, paprikos bei smulkintų petražolių, mėtų. Visus šiuos ingredientus reikėtų sumaišyti dubenyje, pagardinti pipirais, druska, citrinos sultimis bei kokybišku aliejumi, o ant viršaus patiekti svieste keptus jūrinio ešerio gabalėlius.