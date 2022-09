Butai Marijampolėje, arba kaip daugelis jos gyventojų juokais pasakytų „Majemyje“, išgyvena pakilimą nekilnojamo turto rinkoje. Galbūt miestas neturi Majamio paplūdimių ar kitų kurortinių patogumų, tačiau Suvalkijos sostinė gali suteikti lietuvių išsvajotą ramų ir patogų gyvenimą išvengiant didmiesčio šurmulio ir svarbiausia – didelių kainų.

Kodėl verta rinktis butą Marijampolėje?

Butai Marijampolėje aktualūs visuomet, dėl mieste klestinčios pramonės, tačiau pastaraisias metais, pirmą kartą nuo Nepriklausomybės atgavimo, pastebėtas gyventojų skaičiaus padidėjimas, verčia į šį klausimą aptarti iš naujo. Panašu, kad prie to prisidėjo ne tik pandemija – skaitmeninių technologijų išsivystymas skatina žmones laisviau rinktis gyvenamąją vietą, neretai mažesniuose miestuose galinčiuose pasiūlyti aukštą gyvenimo kokybę.

Marijampolė išties turi ką pasiūlyti: 7-asis pagal dydį Lietuvos miestas išsidėstęs abiejose Šešupės pusėse, pasižymi ne tik žaliosiomis zonomis, bet ir puikia infrastruktūra bei plačiu švietimo įstaigų pasirinkimu. Marijampolės pramonę iškelia tokios žinomos įmonės kaip „Mantinga“, „STEVILA“ bei 2011 metais įkurta Marijampolės laisvoji ekonomikos zona, kasmet pritraukianti vis daugiau investicijų į šį regioną.

Į ką turite atkreipti dėmesį rinkdamiesi būstą Marijampolėje

Nekilnojamasis turtas Marijampolėje pasižymi didele įvairove – nors čia dominuoja senesnės statybos daugiabučiai puikiai tinkantys kaip pirmasis būstas jaunoms šeimoms, galima rasti ir prabangesnių projektų miesto centre arba ant Šešupės kranto. Jei jūsų taikinyje atsidūrė senos statybos butas, kurį planuojate rekonstruoti iš pagrindų, būtinai iš anksto pasidomėkite jo planu. Norėdami keisti buto išplanavimą turėsite gauti specialų leidimą, o šis procesas gali stipriai apkarsti norint griauti dalį sienų – tam jums prireiks ir kaimynų leidimo, todėl pasidomėti kaimynyste irgi labai svarbu. Be to, rekomenduojama įsitikinti ar dabartiniai šeimininkai neatliko jokių „nelegalių“ buto išplanavimo pakeitimų, nes jums gali tekti prisiimti to pasėkmes.

Įsigyti būstą Marijampolėje galite pasinaudodami valstybės subsidija

Jei esate jauna šeima ir jus domina būstas Marijampolėje, turime gerų žinių – šioje savivaldybėje yra bene daugiausiai rajonų įtrauktų į pirmojo būsto paramos programą. Valstybės paskata pirmajam būstui įsigyti taikoma toms teritorijoms, kur kvadratinio metro normatyvinė vertė yra bent 65 procentais mažesnė už nustatytą didžiausią normatyvinę kvadratinio metro vertę visoje Lietuvoje. Taigi, jei 2022 metais didžiausia kvadratinio metro normatyvinė vertė yra 1970 eurų, į subsidiją gali pretenduoti regionai kur ji neviršija 827,40 eurų. Butai Marijampolėje išsiskiria tuo, kad kai kurios subsidijuojamos zonos yra visiškai nenutolusios nuo miesto centro, pavyzdžiui Draugystės arba Dariaus ir Girėno gatvėse.

Pirmas žingsnis – pasitikslinkite ar teisiškai priklausote jaunos šeimos kategorijai. Jei jūs ir jūsų sutuoktinis dar nesulaukėte 36 metų arba vienas auginate (globojate) vieną ir daugiau vaikų, pagal valstybės teisinius aktus esate kvalifikuojami kaip jauna šeima ir butai Marijampolėje jums gali būti prieinami su valstybės finansine parama. Subsidijos dydis priklauso nuo auginamų vaikų skaičiaus, tačiau sulaukus šeimos pagausėjimo iki 36-erių, galima kreiptis dėl papildomos paramos. Antras žingsnis – išsirinkite visus reikalavimus atitinkantį NT objektą. Verta pastebėti, kad subsidijuojamo kredito suma negali viršyti 87 tūkstančių eurų, tačiau už tokią sumą butai Marijampolėje yra nesunkiai prieinami – visa kita priklauso nuo jūsų lūkesčių ir galimybių.