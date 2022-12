Jei dar tik pradedate naudotis skaitmenine rinkodara, tikriausiai jau žinote, kad turėtumėte reklamuotis „Facebook“. Pradėjęs veikti kaip artimų draugų ir šeimos narių socialinis tinklas, dabar tai platforma, pakeitusi žiniasklaidos, rinkodaros ir technologijų suvokimą. Vis daugiau įmonių, nepaisant jų dydžio, pasikliauja reklama „Facebook“ – nesvarbu, ar tai vienintelė rinkodaros forma, ar tik dalis jų rinkodaros operacijų. Įdomu tai, kad net po visų skandalų, kuriuos „Facebook“ išgyveno per daugelį metų, vartotojai nepakeitė savo elgesio ir toliau naudojasi platforma, kaip ir anksčiau. Taigi, reklamuotis „Facebook“ vis tiek apsimoka, bet pažiūrėkime, kas būtent daro tai puikia platforma reklamuotis.

„Facebook“ reklamos pranašumai

Tai veiksmingas būdas pritraukti aktyvių vartotojų srautą. Pirmąjį 2022 m. ketvirtį „Facebook“ pranešė, kad kasdien turėjo 1,96 mlrd. vartotojų. Būdamas vienu didžiausių socialinės žiniasklaidos tinklų, jis pakeitė verslo reklamos būdą. Tiesą sakant, vien JAV 51 % visų reklamos išlaidų buvo panaudota skaitmeniniams skelbimams (įskaitant, be kita ko, Facebook). Be to, nuo tada, kai 2012 m. įsigijote „Instagram“, jūsų „Facebook“ skelbimus gali matyti dar didesnė vartotojų grupė, pasiekianti skirtingą demografinių rodiklių rinkinį. Ypač naudojant naujausius „Instagram“ atnaujinimus, kuriuose pagrindinis dėmesys skiriamas „Instagram“ parduotuvių skirtukams, dviejų platformų derinys leidžia jūsų prekės ženklą matyti daugybei vartotojų. Taigi, jei abejojate, ar turėtumėte investuoti į „Facebook“ reklamas, pasitikėkite rinkodaros specialistais, kurie ir toliau investuoja į „Facebook“ reklamą.

„Facebook“ skelbimų funkcijos suteikia didelį lankstumą įvairiems skelbimų tipams, kuriuos galite kurti. Kadangi „Facebook“ skelbimai taip pat rodomi „Instagram“ ir „Facebook“ vaizdinės reklamos tinkle, turite daug daugiau galimybių ir lankstumo kurdami skelbimus, atspindinčius jūsų verslą. „Facebook“ skelbimų pritaikymas leidžia lengviau išbandyti skirtingus skelbimų formatus ir paskirties vietas. Tai leidžia sužinoti efektyviausius derinius, kurie rezonuoja su jūsų tiksline auditorija. Valdant reklamas tokioje platformoje, galite tai daryti jūs arba jūsų paskirtas socialinių tinklų specialistas.

Ką galite pritaikyti savo Facebook reklamos kampanijose?

Kampanijos tikslas (srautas, įtraukimas, prekės ženklo žinomumas, konversijos ir kt.). Biudžeto optimizavimas (leidžia „Facebook“ optimizuoti kampanijos biudžetą). Optimizavimo strategija (parodymai, paspaudimai, pasiekiamumas, apsilankymai svetainėje ir kt.). Publika. Vieta (šalis, miestas, regionas). Amžius. Lytis. Kalba ir daugelis kitų parinkčių. Gali rinktis bet kokius įrankius, kurie nustatys, kuriai auditorijai turi būti transliuojama jūsų reklama.