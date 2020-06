Kada metas keisti automobilio valytuvus? Patarimai

Automobilio valytuvai yra vienas labiausiai apkraunamų ir greičiausiai susidėvinčių automobilio įrangos elementų. Dviems plonoms guminėms mentėms tenka nepaprastai svarbi užduotis užtikrinti vairuotojui gerą matomumą. Kaip atpažinti, kada valytuvai jau nustoja tinkamai atlikti šią savo pagrindinę funkciją ir ateina laikas pagalvoti apie naujus?

Varlė.lt automobilių prekių specialistų teigimu, dažniausiai apie naujus automobilių valytuvus pradedama galvoti per vėlai, t.y. kai pastebima, kad jie jau nenuvalo tinkamai stiklo, palieka dryžius ar veikia su garsais. Nepaisant to, kad nuo valytuvų veikimo efektyvumo labai priklauso vairavimo saugumas, jie yra nepakankamai vertinamas automobilio elementas. Ko gero dažnam vairuotojui teko patirti, ką reiškia vairuoti automobilį pliaupiant lietui, kai valytuvai palieka dryžius ir nesusitvarko su stiklo valymu. Tokiomis sąlygomis vairuoti labai sudėtinga ir greitai pavargstama (ypač tamsiuoju paros metu) ir rizikuojama savo bei kitų kelių eismo dalyvių saugumu. O jeigu neefektyvų automobilio valytuvų veikimą dar lydi triukšmas, vairuoti gali būti tikra kančia. Maža to, susidėvėję automobilio valytuvai gali braižyti stiklą, o jo pakeitimas jau būtų kur kas didesnės išlaidos nei laiku įsigyti nauji automobilio valytuvai.

Kaip dažnai reikėtų keisti automobilio valytuvus?

Automobilių valytuvų guma yra toks elementas, kuris pakankamai greitai susidėvi, todėl rekomenduojama valytuvus keisti kartą per 6 mėnesius, geriausia tuo pat metu, kai keičiamos padangos, t.y. prieš žiemą ir po jos. Žinoma, dėl neteisingų eksploatavimo sąlygų, švelni guma gali susidėvėti ir greičiau. Dėl šitos priežasties, Varlė.lt specialistai siūlo nesilaikyti griežtai rekomenduojamų terminų, o reaguoti iškart, kai pastebime kokius nors netinkamo valytuvų veikimo požymius.

Kas išduoda, kad atėjo metas keisti automobilio valytuvus?

Akivaizdžiausias signalas pagalvoti apie naujus automobilio valytuvus yra ant stiklo paliekami dryžiai. Jie reiškia, kad valytuvai jau nesusitvarko su vandens surinkimu, o guma yra labai susidėvėjusi. Tačiau prieš paskelbiant galutinį mirties nuosprendį seniems valytuvams, Varlė.lt specialistai siūlo patikrinti, ar automobilio stiklas nebuvo kokiu nors būdu suteptas, pavyzdžiui, vašku plovykloje. Ant riebiojo stiklo valytuvų efektyvumas žymiai sumažėja ir susidaro įspūdis, kad jie nustojo tinkamai veikti. Būdingas valytuvų nusidėvėjimo simptomas taip pat yra netolygus jų darbas priekinio stiklo paviršiuje, kurį paprastai lydi trikdantys cypimo garsai. Apie automobilių valytuvų nusidėvėjimą taip pat gali liudyti tai, kad valytuvų mentės šokinėja per stiklą ir skleidžia trikdantį garsą. Jeigu automobilio valytuvas yra senesnio tipo, su metaliniu rėmu, siūloma karts nuo karto patikrinti ar jo ne puola rūdys. Korozijos požymiai yra aiškiausias ženklas keisti valytuvus. Pirkdami naują automobilio valytuvų rinkinį galime apsvarstyti naujo tipo valytuvus, vadinamuosius plokščiuosius, kuriuose metalinis rėmas yra įdėtas į gumą.

Kaip išsirinkti automobilio valytuvus?

Svarbiausias parametras, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį renkantis savo automobiliui valytuvus, yra jų ilgis. Žinoma, jeigu esate tikri, kad seni valytuvai buvo tinkamai pasirinkti, galima išmatuoti juos ir rinktis atitinkamo ilgio naujus, tačiau šiandien toks poreikis yra minimalus, nes internete galima patogiai išsirinkti tinkančius valytuvus pasirenkant savo automobilio modelį ir metus. Kiti atskirų valytuvų skirtumai yra susiję su jų korpuso tipu (karkasiniai, plokštieji ir hibridiniai) bei tvirtinimo būdu. Galima rasti automobilių valytuvų, kurių komplektacijoje yra keli adapteriai, leidžiantys pritaikyti juos bet kokiam tvirtinimo būdui.

Kaip prižiūrėti automobilio valytuvus?

Neteisingas automobilio valytuvų eksploatavimas gali greitai juos sugadinti. Nepalankiausias metas šiems automobilio elementams yra žiema. Niekada neplėškite prišalusio prie priekinio stiklo valytuvo ir nenaudokite valytuvo kaip priekinio stiklo grandiklio. Neįjunginėkite valytuvų, jeigu stiklas yra apledėjęs. Varlė.lt specialistai pažymi, kad greitesnį valytuvų susidėvėjimą gali lemti ir prastos kokybės automobilio langų skystis, tačiau dar blogiau yra tada, kai to skysčio nėra ir valytuvai priversti dirbti sausai. Teisingai pasirinkti kokybiški automobilio valytuvai turi veikti sklandžiai ir judėti stiklu be triukšmo. Be efektyvaus stiklų valymo pagrindinė kokybiškų automobilių valytuvų savybė yra veikimas, kuris neblaško vairuotojo dėmesio.