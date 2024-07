Vasaros metu dažnai padaugėja progų, kurių metu valgome įvairius saldėsius. Nesvarbu, ar tai būtų šokoladas, ar pyragas su ledais – šiuos gardumynus derėtų valgyti su saiku.

Pasak gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, norint pasmaližiauti svarbu rinktis tinkamus gardumynus ir mažesnį jų kiekį, kad nepakenktume sveikatai. Prekybos tinklo „Rimi“ ryšių su visuomene ir korporatyvinės atsakomybės vadovė Eglė Krasauskienė pažymi, kad šiuo metu įvairių gardėsių galima įsigyti pigiau ir taip pradžiuginti ne tik save, bet ir artimuosius.

Juodas šokoladas – sveikatai naudingesnis

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė teigia, kad dažnai saldumynus valgome įvairių švenčių, susibūrimo ar bendravimo metu. Dažniausiai dalinamasi saldėsiais su kitais, siekiant sukurti bendrystės ir komforto jausmą. „Iš bendros jausenos dažniausiai žinome, kad suvartojus cukraus laikinai pagerėja nuotaika ir pajaučiame daugiau energijos. Vis dėlto, svarbu neužmiršti saiko, rinktis kokybiškus saldumynus bei mažesnius jų kiekius. Vienas iš tokių – šokoladas, kuris tinkamai valgomas, gali net duoti naudos“, – sako dr. E. Gavelienė.

Gydytoja dietologė prieš valgant ragina atkreipti dėmesį ir į vartojamo šokolado rūšį. „Nors dalį saldumynų puikiausiai gali pakeisti džiovinti ar švieži vaisiai ir uogos, tačiau vertinantiems šokoladą verčiau rinktis juodąjį, nes šios rūšies produkte yra mažesnis pridėtinio cukraus kiekis. Be to, jame randama medžiagų, pasižyminčių tonizuojančiomis, antioksidacinėmis bei antiuždegiminėmis savybėmis. Pagal šias savybes juodasis šokoladas galėtų būti laikomas sveikatai palankesniu saldumynu. Tiesa, jame turėtų būti ne mažiau nei 70 proc. kakavos. Kuo šis procentas didesnis, tuo produktas bus kokybiškesnis. Be to, labai svarbu, kad šokolade nebūtų kitų riebalų, išskyrus kakavos sviestą“, – pabrėžia dr. E. Gavelienė.

Patarimai siekiantiems išlaikyti šokoladą neištirpusį

Vasaros laikotarpiu šokoladu mėgautis yra kiek sunkiau, kadangi paliktas ant saulės ar transportuojamas automobilyje jis gali ištirpti. Prekybos tinklo „Rimi“ ryšių su visuomene ir korporatyvinės atsakomybės vadovė Eglė Krasauskienė pabrėžia, kad laikantis kelių patarimų, šiuo saldėsiu galima mėgautis visais metų laikais.

„Jeigu norite skanauti ir dalintis su kitais šokoladu, verta apsvarstyti kelis būdus, kaip išlaikyti neištirpusį produktą. Pirmiausia, pasirinkite tinkamą iškylos laiką: planuokite ją vėsesniu paros metu, pavyzdžiui, anksti ryte arba vėlyvą popietę, kai temperatūra paprastai būna žemesnė. Prieš tai dar vertėtų įdėti šokoladą į šaldiklį, kad jis atšaltų. Tai padidins jo atsparumą tirpimui iškylos metu. Kai dėliositės maisto produktus į iškylų krepšelį, šokoladą dėkite į terminį pietų maišelį ir papildomai pakuokite su ledo blokeliais ar šaldyto vandens buteliukais. Taip pat iškylai pasirinkite vėsią vietą šešėlyje, pavyzdžiui, po medžiu ar stogine. Žinoma, šokoladą stenkitės suvalgyti iškylos pradžioje, kad nespėtų įšilti“, – sako ekspertė.

Pyragus svarbu saugoti nuo saulės spindulių

Nesvarbu, ar tai saulėtos vasaros dienos metu pasirinkta iškyla, ar pasisėdėjimas namų terasoje, pyragus, o ypač savyje turinčius šokolado, reikia saugoti nuo saulės spindulių. Pasak prekybos tinklo „Rimi“ ekspertės, toks atsargumas padėti ne tik neištirpdyti šokoladinių pyrago sluoksnių, bet ir ilgesnį laiką išlaikyti jį šviežią.

„Labai rekomenduočiau minint kokią progą terasoje pyragą laikyti šaldytuve, o pramogaujant išvykoje – šaltkrepšyje. Esant saulėkaitai tai padės išlaikyti ne tik pyrago formą, bet ir jo nesugadinti. Vasaros laikotarpiu ypač padidėja apsinuodijimų maistu, tad tik tinkamai laikydami saldėsius, užkirsite tam kelią“, – sako specialistė.

Na, o norintys pyragą išsikepti namuose, artimuosius galės nudžiuginti šokoladiniu, smaližiams skirtu receptu.

RECEPTAS

Šokoladinis pyragas

Pyragui reikės:

200 g juodojo šokolado;

150 g sviesto;

200 g cukraus;

3 vnt. kiaušinių;

100 g kvietinių miltų;

2 v. š. kakavos;

1 a. š. kepimo miltelių;

100 ml pieno;

1 a. š. vanilinio cukraus;

Žiupsnelio druskos.

Glazūrai reikės:

100 g juodojo šokolado;

50 g sviesto.

Gaminimo eiga:

Orkaitę įkaitinkite iki 180 °C.

Juodąjį šokoladą ir sviestą ištirpinkite dubenyje virš vandens vonelės arba mikrobangų krosnelėje. Maišykite, kol masė taps vientisa.

Kitame dubenyje išplakite kiaušinius su cukrumi, kol masė taps puri.

Į kiaušinių masę supilkite ištirpintą šokoladą su sviestu, išmaišykite.

Atskirame dubenyje sumaišykite miltus, kakavą, kepimo miltelius, vanilinį cukrų ir druską.

Sausų produktų mišinį supilkite į šokolado masę, gerai išmaišykite.

Supilkite pieną ir dar kartą gerai išmaišykite, kol tešla taps vientisa.

Kepimo formą išklokite kepimo popieriumi. Sukrėskite tešlą ir dėkite į įkaitintą orkaitę kepti 25–30 min.

Pasigaminkite glazūrą: ištirpinkite šokoladą ir sviestą virš vandens vonelės arba mikrobangų krosnelėje, maišykite, kol masė taps vientisa.

Kai pyragas bus pravėsęs, ištepkite paviršių glazūra ir palikite sustingti mažiausiai 15 min.

Pyragą patiekite supjaustytą norimo dydžio gabaliukais.

Skanaus!