Lapkričio 6 d. vakarą Kaune, prekybos ir laisvalaikio centre MEGA, netrūko muzikos ir šviesų – čia vyko didžiausio Lietuvoje „d.one“ salono atidarymo šventė, subūrusi žinomus žmones ir technologijų entuziastus. Nors salonas lankytojams duris atvėrė dar spalio viduryje, būtent šis vakaras simboliškai pažymėjo jo atėjimą į Kauną – miestą, kuris, pasak salono įkūrėjų, ypač vertina technologijas, dizainą ir gyvenimo kokybę.
Šventė apie inovacijas ir žmones
Prie pagrindinio MEGOS įėjimo jau nuo vidurdienio veikė „Dyson“ grožio stotelės, sulaukusios ypač didelio praeivių susidomėjimo ir nusidriekusių eilių: čia lankytojai galėjo išbandyti naujausius įrenginius ir pasimokyti iš profesionalių stilistų nedidelių, bet veiksmingų gudrybių, kaip lengvai kurti grožį kasdien namuose.
Tai tapo įžanga į didįjį vakarą – Roko Bernatonio vedamą technologijų ir stiliaus šventę, kur rinkosi garsūs žmonės ir žinomi veidai: Elena Puidokaitė-Bruzgilienė, Maria Randers, Gabrielė Grygolaitytė-Vasha, Gintarė Eimantaitė-Armalė, Gabrielė Gineikaitė, Karolina Sabaliauskienė, Inga Bagdonaitė Balevičienė. Dauguma jų ne tik domėjosi naujomis technologijomis, bet ir pasinaudojo proga iš arčiau pažinti pažangių prietaisų galimybes.
Vakaro kulminacija tapo dainininkės Atlantos koncertas, suvienijęs ir kviestinę publiką, ir centro lankytojus: prie klausytojų prisijungė ir netikėtai į MEGA su dukryte užsukusi Karolina Meschino.
Kasdienybės pagalbininkai – nuo plaukų formavimo iki automatinės kavos
„Aš mėgstu išbandyti naujoves, bet visada su šiokiu tokiu atsargumu, – apie savo santykį su technologijomis sako Atlanta (Elena Puidokaitė). – Kai matau, kad technologija išties palengvina gyvenimą – tada ji greitai tampa mano kasdienybės dalimi. Ypač grožio srityje: jei kažkas sutaupo ryte bent 10 minučių – aš jau laiminga!“
Pasak atlikėjos, jos idealus rytas – lengvas ir tylus: „Automatinis apšvietimas, kavos aparatas, kuris jau žino, kokio stiprumo kavos man reikia, ir, žinoma, muzika. Kartais su dukromis virtuvėje susikuriame šokių pertraukėlę, o kartais tiesiog pasineriu į akimirką sau su kokybiško garso ausinėmis.“
Paklausta, ar yra prietaisų, kurie ypač praskaidrina jai dieną ar palengvina buitį, dainininkė neslepia simpatijos pažangioms priemonėms. „Nuo naujos kartos plaukų formavimo įrankių iki robotų siurblių – tokie maži pagalbininkai iš tiesų taupo laiką ir kuria ramybę kasdienybėje.“
Padėka Kaunui – atvirų žmonių miestui
„d.one“ salonas Kaune veiklą pradėjo dar prieš oficialų atidarymą, tad jau spėjo pajusti miesto ritmą.
„Kauniečiai mus maloniai stebina – jie drąsūs, smalsūs ir vertina kokybę bei išskirtinumą. Pastebime, kad juos labiausiai traukia interaktyvios patirtys – galimybė išbandyti, pajausti, sužinoti daugiau apie prekės ženklus. Per šias pirmąsias darbo savaites sulaukėme daug teigiamo atgalinio ryšio“, – pasakoja vadovas Domantas Žičkus.
Pasak jo, pagrindinis salono tikslas – ne tik prekyba, bet ir edukacija, pasitikėjimas: „Norime parodyti, kad technologijos gali būti žmogiškos, artimos, padedančios gyventi patogiau ir gražiau. Tad ši šventė tapo puikiu prisistatymu ir dovana Kaunui – atvirų žmonių miestui.“
Atraskite „d.one“ salonus adresais: Islandijos pl. 32, Kaune; Gedimino pr. 16 ir P. Lukšio g. 23, Vilniuje arba apsilankykite mūsų e-parduotuvėje: https://www.d-one.lt/.