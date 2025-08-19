Šakių rajono savivaldybės atstovai turėjo galimybę apsilankyti Kaimelio dvare, esančiame Kidulių seniūnijoje, ir dar kartą liko sužavėti jo dvasia bei autentiškumu.
Tai išskirtinė vieta, kurioje istorija juntama kiekviename žingsnyje. Dvaras stovi gražioje gamtinėje aplinkoje – ant kalvos, nuo kurios atsiveria įspūdingas Nemuno upės slėnio vaizdas. Nors dvaras dar tik pradeda savo naują gyvenimą, jo restauracija jau vyksta – buvę plastikiniai langai pakeisti į autentiškus medinius, tvarkomi pamatai, o iš teritorijos iškelti vaizdą bjauroję elektros stulpai.
Apsilankymas šiame dvare leidžia ne tik pajusti praeities dvasią, bet ir įgyti žinių. Lankytojams pasakojamos istorijos apie baudžiavą, dvarininkų gyvenimą bei šimtmečius trukusius pokyčius. Šią edukacinę patirtį papildo estetinis malonumas – galima iš arti pamatyti originalius baldus, unikalias koklines krosnis, paauksuotas taures bei kitus autentiškus interjero elementus.
Neatsitiktinai 2024 m. Kaimelio dvaras paskelbtas vienu sėkmingiausių Lietuvos turizmo objektų. Dvarui naują gyvenimą suteikia paveldo entuziastai Karolis Banys ir Petras Gaidamavičius, jau žinomi iš Kauno Art Deco bei Amsterdamo mokyklos muziejų. Kaimelio dvaras – trečiasis jų projektas, skirtas kultūros paveldo atgaivinimui.
Kaimelio dvaras – tai vieta, kur istorija susitinka su vaizdingais Nemuno slėnio peizažais, o kiekvienas kampelis kviečia atrasti ką nors naujo.
Čia laikas sustoja, o praeitis tampa ne tik ranka pasiekiama, bet ir paliečiama.
Jei ieškote vietos, kur pabėgti nuo kasdienybės, pasisemti įkvėpimo ir patirti tikrą autentišką nuotykį – Kaimelio dvaras laukia jūsų!