Odos priežiūra ne visada turi būti brangi ar sudėtinga. Daug žmonių mano, kad sveikai ir gražiai odai reikalingos itin brangios kosmetologinės procedūros ar produktai. Tačiau ar tikrai visada reikia išleisti dideles sumas, kad oda spindėtų? Pakalbėjome su specialistais, kurie dalijasi praktiniais patarimais, kaip išlaikyti sveiką odą, nesukeliant finansinės naštos.

Kasdienė odos priežiūra: paprasta ir veiksminga

Pirmasis ir svarbiausias žingsnis siekiant gražios odos yra tinkama kasdienė priežiūra. Kosmetologai rekomenduoja rinktis švelnų, odos tipo atitinkantį prausiklį. „Paprasti produktai dažnai būna ne mažiau veiksmingi nei brangūs, jei tik tinkamai juos naudojate,“ – aiškina specialistai. Pavyzdžiui, drėkinantis kremas, tinkantis jūsų odos tipui, gali būti esminis jūsų rutinos elementas. Be to, nepamirškite apie odos šveitimą, tačiau darykite tai ne per dažnai – pakanka kartą per savaitę, kad oda neperdžiūtų ir išliktų sveika.

Hidratacija: vanduo – jūsų odos draugas

Dar vienas nemokamas grožio triukas – pakankamas vandens kiekis. Specialistai primena, kad odos drėkinimas turi vykti ir iš vidaus. „Dehidratacija atsispindi ant jūsų odos. Ji gali atrodyti papilkėjusi, atsirasti smulkių raukšlelių,“ – teigia kosmetologai. Rekomenduojama gerti bent 2 litrus vandens per dieną. Taip pat naudinga valgyti daugiau vandeningų vaisių ir daržovių, tokių kaip agurkai, arbūzai, apelsinai. Jie ne tik suteikia drėgmės, bet ir prisotina organizmą antioksidantais, kurie kovoja su senėjimo požymiais.

Miegas: nemokamas odos grožio eliksyras

Dar vienas neįkainojamas, tačiau dažnai neįvertinamas grožio elementas – miegas. Jūsų oda regeneruojasi naktį, todėl labai svarbu užtikrinti kokybišką poilsį. „Kai miegate nepakankamai, jūsų oda gali atrodyti pavargusi, atsirasti paburkimai ar net bėrimai,“ – pabrėžia specialistai. Tad stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas, o prieš miegą – venkite naudotis išmaniaisiais įrenginiais, kurie gali trikdyti miego kokybę. Rami aplinka ir patogi lova gali padaryti stebuklus ne tik jūsų poilsiui, bet ir odos būklei.

Apsauga nuo saulės: privaloma ištisus metus

Kosmetologai taip pat akcentuoja, kad apsauga nuo saulės yra būtina, net jei lauke apsiniaukę. „Saulės spinduliai sukelia priešlaikinį odos senėjimą, pigmentines dėmes, ir net gali būti odos vėžio priežastis,“ – įspėja ekspertai. Todėl būtina naudoti apsaugos nuo saulės priemones su SPF, ypač veido srityje. Investicija į kokybišką saulės kremą ne tik išlaikys jūsų odą sveiką, bet ir sutaupys jums pinigų ateityje, nes išvengsite pigmentacijos ar kitų problemų gydymo.

Veido masažas: grožis jūsų pačių rankose

Jei norite, kad veidas atrodytų gaivus ir gyvybingas, išbandykite veido masažą. Jums nereikia brangių masažo sesijų, nes paprastą masažą galite atlikti patys namuose. „Masažas skatina kraujotaką, mažina veido patinimą ir net gali pagerinti odos elastingumą,“ – sako kosmetologai. Naudodami drėkinamąjį kremą ar aliejų, masažuokite veidą sukamaisiais judesiais, atkreipdami dėmesį į vietas aplink akis ir žandikaulį.

Sveika gyvensena – gražios odos paslaptis

Kosmetologai/ės nuolat pabrėžia sveikos gyvensenos svarbą odos būklei. Subalansuota mityba, kuri apima daug vitaminų turinčius produktus, reguliari fizinė veikla ir streso valdymas – tai pagrindiniai sveikos odos ramsčiai. „Stresas ir prasta mityba labai greitai atsispindi ant jūsų odos, todėl į tai reikėtų žiūrėti rimtai,“ – pataria specialistai. Tad rinkitės sveikus užkandžius, daugiau judėkite ir neleiskite stresui užvaldyti jūsų kasdienybės.

Šios paprastos, tačiau veiksmingos rekomendacijos gali padėti jums pagerinti odos būklę ir tuo pačiu išlaikyti piniginę sveiką. Kartais viskas, ko reikia jūsų odai, yra truputis papildomos priežiūros ir sveikos gyvensenos įpročių.