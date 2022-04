Kaip švęsti Velykas tiems, kurie nevalgo kiaušinių: 4 receptai

Nors kaušiniai yra tikrų tikriausias Velykų simbolis, o šios šventės stalas be jų neįsivaizduojamas, ruošiant šventinį meniu reikia pagalvoti ir apie tuos, kurie kiaušinių nemėgsta.

Tokiu atveju reikėtų patiekti įvairesnių užkandžių, salotų ar mėsos patiekalų. Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, sako, kad pirkėjai per Velykas dėmesį skiria produktų kokybei ir dairosi gurmaniškų skonių.

Nebijokite eksperimentuoti

„Iki Velykų likus vos kelioms dienoms itin jaučiamas šventinis sujudimas. Pastebime, kad šventinį stalą pirkėjai puošia gurmaniškesniais ingredientais: nuo jūros gėrybių iki paukštienos ar jautienos, įvairiausių vaisių, sūrių, kumpių, žąsų kepenėlių paštetų. Be to, prieš šventes padidėja susidomėjimas ir įvairiausiais desertais: nuo klasikinio šokoladinio torto iki keto mitybai pritaikytų pyragėlių“, – teigia V. Budrienė.

Susėsti prie šventinio stalo su visa šeima – tikras džiaugsmas, tačiau sugalvoti patiekalus, kurie visiems tiks ir patiks, – gana sudėtinga užduotis. Visgi, kaip Kūčios neapsieina be žuvies patiekalų, taip Velykos – be įvairiausiais būdais ir formomis ruoštų kiaušinių. Tačiau, kad ir koks maistingas ingredientas kiaušinis bebūtų, juos mėgsta ne visi, todėl ruošiant šventinį stalą vertėtų pagalvoti apie pasirinkimų įvairovę.

Kadangi velykinių patiekalų neapriboja jokios taisyklės – per šią šventę valgoma ir žuvis, ir mėsa, ir pieno produktai, svarbiausia pasitelkti fantaziją. Tradiciškai Velykų stalo pažiba tampa koks nors mėsos patiekalas: kepta antis, višta, kalakutas, įvairiausi kiaulienos kepsniai, vyniotiniai ar suktinukai. Pavyzdžiui, Prancūzijoje per Velykas tradiciškai patiekiama aviena, Amerikoje kepamas glazūruotas kiaulienos kumpis. Norvegijoje tradiciškai šią dieną patiekiama marinuota silkė, o filipiniečiai per Velykas mėgaujasi tradiciška, ispaniška paelija su jūros gėrybėmis.

Nepamirškite daržovių bei užkandžių

Žinoma, ruošiant Velykų stalą svarbu nepamiršti ir įvairiausių daržovių. Graikijoje ir Italijoje šalia įvairiausių mėsos patiekalų patiekiamos ne įprastos daržovių salotos, o pakepti smidrai. Smidrai paprastai pakepami svieste, pagardinami druska, pipirais, česnakais, citrinos sultimis ir parmezanu.

Dar vienas populiarus daržovių patiekalas – karamelizuotos morkos, įvairiausiais būdais paruoštos bulvės. O Lietuvoje, per visas šventes populiarios ir mišrainės: nuo tradicinės baltosios iki burokėlių ar krabų mišrainės su ryžiais. Norintiems įvairesnio garnyro „Iki“ pataria pasigaminti ir rytietiškų salotų. Joms pagaminti galima naudoti avinžirnius, kuskusą ar bolivinės balandos kruopas. Rytietiškos salotos dažnai gardinamos kalendra, mėtomis, jose dažnai naudojamos ir pomidorai, agurkai, feta. Tokios salotos dažnai paprasčiausiai apšlakstomos citrinos sultimis arba su natūraliu jogurtu pagamintu padažu.

Dar vienas svarbus kiekvieno šventinio stalo akcentas – užkandžiai. Juos galima pagaminti itin greitai ir paprastai. Pavyzdžiui, tam puikiai tinka įvairiausios užtepėlės: jas galima gaminti iš rūkytos žuvies, ją sumaišyti su šaukštu natūralaus jogurto, krienų, pagardinti druska, pipirais, įvairiausiomis žolelėmis: krapais, petražolėmis, svogūnų laiškais. Užtepėles galima gaminti ir iš alyvuogių – alyvuoges sutrinti trintuvu, jeigu mėgstate, kartu su alyvuogėmis sutrinkite ir saulėje džiovintų pomidorų, česnakų, riešutų – puikiai tinka graikiški, viską pagardinti pipirais, aliejumi ir sutrinti iki vientisos masės.

„Iki“ dalijasi ir dar 4 receptais be kiaušinių, kurie puikiai papuoš šventinį Velykų stalą.

Cukinijų griežinėliai su varškės įdaru

Jums reikės:

1 cukinijos

250 g varškės

3 v. š. graikiško jogurto

3 g šviežių krapų

3 skiltelių česnako

3 v. š. alyvuogių aliejaus

žiupsnelio džiovintų bazilikų

žiupsnelio druskos

žiupsnelio maltų juodųjų pipirų

Gaminame:

Cukiniją nuplaukite, nulupkite ir supjaustykite išilgai kuo plonesnėmis juostelėmis. Kiekvieną jų iš abiejų pusių apkepkite aliejuje ir perkelkite ant popierinio rankšluosčio, kad susigertų riebalų perteklius. Į dubenį dėkite varškę, pilkite graikišką jogurtą, berkite susmulkintus krapus, sutrintas česnako skilteles bei džiovintus bazilikus ir viską išmaišykite iki vientisos masės. Cukinijos juosteles padenkite varškės įdaru, suvyniokite į ritinėlius ir sutvirtinkite mediniu pagaliuku ar dantų krapštuku. Štai ir viskas – galima skanauti!

Vištienos iešmeliai su ananasais

Jums reikės:

500 g vištienos krūtinėlės filė

1 v. š. sezamų aliejaus

1 v. š. alyvuogių aliejaus

2 v. š. sojų padažo

4 v. š. citrinų sulčių

2 a. š. druskos

300 g saldžiųjų raudonųjų paprikų

300 g ananasų be žievelės

150 g raudonųjų svogūnų

10 baziliko lapelių

200 g ryžių

Gaminame:

Vištieną supjaustykite kubeliais, suberkite į dubenį, įberkite šaukštelį druskos, supilkite sezamų aliejų, sojų padažą ir 2 šaukštus citrinų sulčių. Viską išmaišykite ir palikite marinuotis 30 minučių. Nuplautas paprikas išskobkite, pašalinkite sėklytes ir supjaustykite stambesniais kubeliais. Taip pat kubeliais supjaustykite ananasus ir stambiai susmulkinkite svogūnus. Visus ingredientus atsitiktine tvarka sumaukite ant iešmelių ir kepkite ant žarijų apie 15 minučių kartas nuo karto pavartydami, kol vištiena apskrus. Ryžius išvirkite pasūdytame vandenyje pagal instrukcijas ant pakuotės. Išvirtus ryžius sumaišykite su likusiomis citrinų sultimis bei alyvuogių aliejumi ir patiekite su gardžiaisiais iešmeliais.

Sultingas vištienos vyniotinis

Jums reikės:

500 g vištienos šlaunelių mėsos

6 vnt. saulėje džiovintų pomidorų

50 g mėgstamų riešutų

1 a. š. česnako granulių

1 a. š. petražolių

1 lauro lapo

žiupsnelio kmynų

500 ml nuo vištienos virimo likusio sultinio

250 ml avižų gėrimo

70 g sviesto

1 a. š. speltų miltų

1 skiltelės česnako

saujelės šviežių žalumynų

žiupsnelio druskos

žiupsnelio maltų juodųjų pipirų

marlės ar plono lininio audinio, siūlo

Gaminame:

Vištienos gabalėlius perpjaukite išilgai, įtrinkite juos druska, pipirais, česnakais bei petražolėmis ir per naktį palikite marinuotis šaldytuve. Saulėje džiovintus pomidorus ir atskirai riešutus sumalkite elektriniu trintuvu. Ant marlės vienu sluoksniu išklokite marinuotą mėsą, ant jos išilgai paskleiskite pomidorus, greta – riešutus. Taip paruoštą vyniotinį standžiai, su visu audiniu, susukite į ritinį, apriškite siūlu ir dėkite į puodą su pasūdytu verdančiu vandeniu.

Vanduo turėtų apsemti vyniotinį per 1–2 pirštus. Į puodą įmeskite lauro lapą, truputį kmynų ir ant vidutinės kaitros virkite apie pusantros valandos. Išvirusią mėsą su visu audiniu įstatykite tarp dviejų pjaustymo lentelių, ant viršaus uždėkite ką nors sunkaus ir palikite prislėgtą mėsą dar 12-ai valandų. Galiausiai paruoškite padažą: puode ištirpinkite sviestą, suberkite miltus, pamaišykite, supilkite pieną ir toliau maišykite, kol sutirštės. Supilkite nuo vištienos virimo likusį sultinį ir virkite padažą dar 15 minučių, o pabaigai suberkite smulkintą česnaką, žoleles, įberkite druskos, pipirų ir gerai išmaišykite. Riekelėmis supjaustytą vyniotinį patiekite su padažu – gardumėlis!

Mocarelos užkandis su baziliko lapeliais

Jums reikės:

230 g mocarelos

2 didelių pomidorų

3 g šviežių bazilikų

šlakelio balzaminio acto

žiupsnelio druskos

žiupsnelio maltų juodųjų pipirų

šlakelio alyvuogių aliejaus

Gaminame:

Jei pirmą kartą girdite apie šį gardėsį, linkime malonaus atradimo pojūčio, o jei užkandis jums gerai pažįstamas, tik primename, kad nėra nieko maloniau nei dar kartą prisiminti tobulus skonių derinius! Mocarelą ir pomidorus supjaustykite plonais griežinėliais ir tvarkingai išrikiuokite juos lėkštėje: griežinėlis mocarelos, griežinėlis pomidoro, griežinėlis mocarelos, griežinėlis pomidoro… Ant viršaus sumeskite šviežius bazilikų lapelius, viską apšlakstykite balzaminiu actu ir alyvuogių aliejumi, apibarstykite druska bei pipirais. Skanaus!

