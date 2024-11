Nutikus nelaimei, žmonės dažnai susivienija, kad padėtų vieni kitiems. Tokiais atvejais dažnai organizuojamos lėšų rinkimo akcijos, siekiant suteikti paramą nukentėjusiems.

Tačiau dažnai klaidingai manoma, kad geriausia išeitis – rinkti pinigus tiesiai į nukentėjusiojo asmeninę sąskaitą. Svarbu žinoti, kad tokie tiesioginiai pervedimai nėra laikomi labdara – jie vertinami kaip dovanos ir yra apmokestinami, nes neatitinka labdarai keliamų reikalavimų.

Kaip teisingai rinkti labdaros lėšas?

Atkreipiu dėmesį, kad tinkamiausias būdas teikti piniginę paramą gyventojams yra per labdaros ir paramos organizacijas. Lėšos, kurias šios organizacijos surenka labdaros tikslams, nėra apmokestinamos, o gyventojams per jas suteikta parama nėra apmokestinama gyventojų pajamų mokesčiu (GPM). Be to, toks paramos skyrimo būdas padeda sumažinti sukčiavimo riziką.

Pagal galiojančias teisės aktų nuostatas labdara pripažįstama tada, kai ją teikia tik mūsų šalyje registruoti labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos, visuomeninės organizacijos, religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai), jeigu labdaros teikimas numatytas jų įstatuose bei veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir jeigu jie turi teisę gauti paramą.

Ką daryti, jeigu labdara jau surinkta į asmeninę sąskaitą?

Primenu, kad labdarai skirtos piniginės lėšos, renkamos tiesiogiai į nelaimės ištikto gyventojo asmeninę sąskaitą, gali būti apmokestintos GPM. Jeigu į gyventojo asmeninę sąskaitą gauti pinigai yra, pavyzdžiui, gydymui skirta ir panaudota labdara, tuomet šios lėšos galėtų būti neapmokestintos GPM. Nors toks labdaros teikimo būdas neatitinka paramos ir labdaros teikimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, tačiau VMI tokiose situacijose apmokestinimo tikslais vadovaujasi Mokesčių administravimo įstatyme reglamentuotu turinio viršenybės prieš formą principu.

Tokiu atveju VMI turi teisę ir pareigą teikti pirmenybę tikrajai veiklos esmei, o ne vien tam, kaip ji formaliai yra pateikta. Šias nuostatas mokesčių administratorius galėtų taikyti tik papildomai gavęs ir įvertinęs iš labdarą gavusių bei teikusių asmenų informaciją, paaiškinimus bei atitinkamus dokumentus, kurie patvirtina, kaip gyventojas panaudojo į savo sąskaitą gautas lėšas. Jei gyventojas argumentuotai pagrįs, kad lėšos buvo panaudotos pagal gautos labdaros tikslą – tokios lėšos nebūtų apmokestintos.

Daugiau informacijos galima rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt, VMI „Youtube“ kanale ir oficialiame VMI socialinio tinklo Facebook puslapyje arba paskambinus telefonu +370 5 260 5060.

Kauno apskrities VMI vadovės Juditos Stankienės komentaras