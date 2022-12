Kai žiemos rytais už lango dar tamsu, o saulė leidžiasi itin anksti, atrodo, kad tvyro amžinas vakaras, tad nenuostabu, kad šaltuoju metų laiku kaip reikiant sumažėja ir aktyvumas. Nesinori niekur eiti, tik užsikaisti puodelį karšto šokolado, įsitaisyti ant sofos ir įsijungti mėgstamiausią serialą ar filmą. Net nepagalvojame, kad nors šiek tiek pajudėjus, iškart pasijustumėme ženkliai geriau – ką jau kalbėti apie rimtus žiemos sportus, tokius kaip slidinėjimą slidėmis, snieglente ar čiuožimą pačiūžomis.

Slidės

Slidinėjimas slidėmis ženkliai išpopuliarėjo tarp šeštojo ir septintojo dešimtmečių, kai metalinės slidės tapo daug labiau prieinamos. Šiandieną tai be abejonės vienas populiariausių laisvalaikio praleidimo būdų tiek žiemą, tiek vasarą – tam statomos specialios sniego pripildytos arenos. Šis sportas suteikia išties nemažai privalumų, patys akivaizdžiausi – aktyviai deginamos kalorijos ir stiprinamas kūnas. Negana to, pamažu gerinamas lankstumas ir, be abejo, kyla nuotaika – tai ypač aktualu šiomis dienomis, kai gyvenimo tempas vis spartėja, o mes skubame neatsilikti. Nederėtų pamiršti, kad slidinėjimui reikėtų įsigyti geros kokybės įrangos – tai padės išvengti įvairių traumų ir užtikrins didesnį saugumą. Daugiau informacijos apie slidinėjimo ypatumus rasite čia.

Snieglentė

Slidinėjimas snieglentėmis išsiplėtojo septintajame ir aštuntajame dešimtmečiuose, o galutinai išpopuliarėjo devintajame ir gyvuoja iki šiol. Šiuo atveju, labiausiai mankštinami ir stiprinami apatinės kūno dalies raumenys, mat kone visą laiką praleidžiame pritūpę – reikia tiek ištvermės, tiek nusiteikimo, tačiau rezultatai išties džiugina. Ne tik stipriname kūną ir bendrą sveikatą, bet ir geriname psichinę būklę. Vėlgi, kad išvengtumėme nereikalingų traumų ir mėgautumėmės šiuo sportu kaip įmanoma saugiau, derėtų investuoti į kokybiškus reikmenis ir pasirūpinti įrangos priežiūros prekėmis, kad ši gyvuotų kuo ilgiau.

Pačiūžos

Dailiuoju čiuožimu jau buvo užsiiminėjama itin anksti – net ketvirtajame dešimtmetyje, o šiandieną tai itin konkurencingas, tačiau nepaneigiamai gražus sportas. Žinoma, čiuožinėti galima ir nekonkuruojant, o tiesiog mėgaujantis supančia aplinka ir lengvais, išlaisvinančiais judesiais sklandant ledu. Kaip bebūtų, čiuožiant pačiūžomis reikia būti itin atsargiems ir nedaryti nereikalingų staigių judesių, mat tai gali baigtis rimtomis traumomis. Kaip ir bet kuri kita mankšta, čiuožinėjimas pačiūžomis gerina širdies ir kraujagyslių sveikatą, stiprinamas kone visas kūnas, tačiau labiausiai mankštinami kojų ir pilvo raumenys. Negana to, visą laiką čiuožiant reikia susitelkti ties pusiausvyros išlaikymu, tad ilgainiui geriau jaučiame savo kūną ir netgi tampame lankstesni.

