Vis daugiau Lietuvos miestų ir miestelių ima gyventi artėjančių Kalėdų laukimu bei pasiruošimu šiai didžiausiai žiemos šventei, kurias šiltai ir jaukiai Kalėdas šįmet žada pasitikti ir Kalvarija.

„Sūduvos gido“ redakcijai, Kalvarijos savivaldybės kultūros centro rinkodaros specialistė Vaiva Raškauskienė teigė, kad 2023-iais metais Šv. Kalėdos į Kalvariją atkeliauja atvirlaiškiais. Tai yra pagrindinė visas Kalėdines dekoracijas, didžiąją miesto eglę apjungianti tema, taip pat yra išsirinktas koloritas ir visose dekoracijose naudojama raudona, žalia, auksinė spalva.

Pasiruošimas šventėms vyksta jau ir dabar – Kalvarijoje rengiamos dirbtuvėlės, kuriose bendruomenės, įmonės ir įstaigos gamina atvirlaiškius – eglės žaisliukus. Šiais eglės žaisliukais – atvirlaiškiais bus papuošta ir pagrindinė miesto eglė ir eglučių alėja, kuri įsikurs Kalvarijoje.

Pajusti pirmąją artėjančią Kalėdų dvasią, Kalvarijos gyventojai galės gruodžio 2 d., kai parkelyje prie Liuteronų bažnyčios bus įžiebta Kalėdinių eglučių alėja. Prie šios alėjos atsiradimo jungiasi Kalvarijos bendruomenės, įmonės ir įstaigos, kurios čia įkurdins/papuoš savo eglutes.

Be to, nuo gruodžio 2 d. Kalvarijos centrinėje aikštėje įsikurs ir magiška pašto dėžutė, į kurią kviečiama mokinius, darželinukus, šeimas mesti savo gamintus atvirlaiškius, be konkretaus adresato. Šie atvirlaiškiai su įstaigų pagalba bus išdalinti žmonėms, kurie labiausiai stokoja gero žodžio: vienišiems, socialinę atskirtį patiriantiems, nepasiturintiems Kalvarijos gyventojams.

Kalvarijos kultūros centro atstovė atskleidžia ir netikėtą staigmeną – pasiruošti šių metų Kalėdoms Kalvarija gavo ir pagalbininką nuo pačio Kalėdų senelio – peliuką vardu Girius.

Kaip ir pats Kalėdų stebuklas, taip ir Peliukas Girius yra magiškas – jį mato tik vaikai, todėl jis drąsiai laksto po miestą.

Jame peliukas dairosi, šniukštinėja, lankosi įvairiose įstaigose, stebi žaisliukų gaminimo dirbtuvėles. Prisidėdamas prie Kalėdinių renginių Kalvarijoje, Girius dalyvaus eglučių alėjos įžiebime, prižiūrės magišką pašto dėžutę ir kartu įžiebs pagrindinę miesto eglę.

Kalvarijos savivaldybės kultūros centro rinkodaros specialistė V. Raškauskienė supažindina ir su Kalėdų eglės įžiebimo koncerto, kuris įvyks gruodžio 10 d. 16 val., programa.

Šventės metu savo pasirodymus susirinkusiems dovanos lopšelio-darželio „Žilvitis” vaikai, meno mokyklos mokiniai ir kiti Kalvarijos krašto kolektyvai, veiks kepinių ir skanėstų mugė.

Be to, renginio metu veiks erdvė vaikams, kuri įsikurs VšĮ „Aš ypatingas”, o į tikrą pasaką nukels žirgais kinkyta karieta, kuri kvies pasivažinėti miestelio gatvėmis.

Gerą nuotaiką kalvarijiečiams ir miesto svečiams kurs ir atlikėjos Ievos Narkutės koncertas, su kuria kartu bus įžiebta Kalėdinė miesto eglė!