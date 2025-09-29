Rugsėjo 26 d. – Pasaulinės turizmo dienos minėjimo išvakarėse – Kalvarijos savivaldybės administracija kartu su Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos Kalvarijos krašto muziejumi/Informacijos centru organizavo infoturą Kalvarijos krašto verslininkams ir visiems besidomintiems turizmo sektoriaus paslaugomis.
Infoturo tikslas – išsamiau susipažinti su vietos verslų teikiamomis paslaugomis, vedamomis edukacijomis bei skatinti tarpusavio bendradarbiavimą.
Infoturo metu aplankyta sodyba „Bitutė“ Kvietkinės kaime. Čia vedamos įvairios edukacijos vaikams, teikiamos pirties paslaugos, gali apsistoti keliaujantys kemperiais.
„Levandų teRasoje“ Liubave levandos auginamos susodintos į ratus, kurių viduryje medžio skulptūra „Žaltys“ – tai saulės laikrodžio strypas ir nuo jo krentantis šešėlis kviečia pasitikrinti valandas laikrodžiuose.
Šiame ūkyje gaminamas levandų sirupas, hidrolatai, kepami levandomis gardinti kepiniai, vedamos edukacijos apie augalus.
Pagraužių dvare teikiamos pirtininkų paslaugos, bičių terapija (apiterapija). Sodyboje „Pas Vitą“ sutiksite žirgus. Jais kinkyta karieta sodybos svečiai vežami Kalvarijos savivaldybės kalvotomis vietovėmis, supažindinami su šio krašto istorija ir kraštovaizdžiu.
Taip pat sodyboje gali apsistoti keliautojai kemperiais, yra paruošos patalpos nakvynei. Teikiama bičių terapija (apiterapija).
Karolio Dvylio vynuogių ūkis Salaperaugio kaime dar tik pradeda žengti verslo keliu. Kaip hobis pradėtos auginti vynuogės jau tapo duodančiu derlių nemažu vynuogynu. Ateityje planuojama vykdyti edukacijas, supažindinančias su iš šio augalo gaminama produkcija, bus vedamos paskaitos apie vynuogių augimą.