Karantinas įsidarbinimo nesustabdė: atranka vykdoma internetu, darbo priemonės pristatomos į namus

Nors Lietuvos verslui dėl besitęsiančio karantino situacija kiek įtempta, dalis įmonių vis tiek ieško ir įdarbina naujus darbuotojus. Tiesa, dėl pasikeitusios situacijos naujų darbuotojų atrankos principus reikėjo adaptuoti – visas procesas perkeltas į virtualią erdvę. „Vinted” personalo vadovės pareigas laikinai einanti Eglė Radeckienė bei darbuotojų paiešką ir atranką vykdančios įmonės „Amston” direktorė Henrika Bivainienė dalijasi įžvalgomis, į ką reikėtų atkreipti dėmesį ir kaip vykdyti šį procesą. Specialistės pabrėžia, kad darbdaviui svarbu rasti sprendimą kaip supaprastinti šį procesą – įrangą pristatyti į namus, padėti įsilieti į komandą nuotoliniu būdu, o būsimiems kandidatams – net surengti virtualius pietus su potencialiu darbdaviu.

Darbuotojų paieška nestoja – persikėlė į internetą

Per metus nuo praėjusių metų kovo, bendrovei jau pavyko paaugti dvigubai, dabar per 400 darbuotojų keturiose šalyse šiuo metu turinti didžiausia Europoje internetinės naudotų mados prekių prekybos platforma „Vinted” planuoja plėtrą ir siekia vėl padvigubinti dabar esamą specialistų skaičių. Įmonė ieško kolegų IT srityje – inžinierių, technologijų ekspertų, taip pat klientų aptarnavimo ir kitų sričių specialistų – marketingo, finansų, teisės.

Tam, kad suplanuotas įmonės augimas nesustotų, „Vinted” perkėlė profesionalų atrankos procesą į virtualią erdvę. Pasak E. Radeckienės, net ir gyvai nesusitinkant su potencialiais kandidatais, siekiama jiems pritaikyti įprastus įdarbinimo principus.

„Mūsų tikslas – išlaikyti tokį patį įdarbinimo procesą ir kandidatų patirtį, kaip ir prieš karantino laikotarpį, todėl nepraleidžiame nei vieno iš atrankos etapų. Darbo pokalbiai vyksta virtualiose platformose, užduotis kandidatams taip pat organizuojame virtualioje erdvėje, o aptarimus rengiame vaizdo konferencijų metu”, – pasakoja „Vinted” atstovė.

Iš kandidatus vertinančių įmonės specialistų įvertinimai surenkami specialioje interneto platformoje, o galutinį sprendimą priima įdarbinimo vadovas. „Susiklosčius tokiai situacijai, nelieka nieko kito, kaip tik ieškoti kūrybiškų sprendimų. Be to, įdarbinimo procesas internetu pasaulyje nėra naujiena, ypač IT srities specialistams, siekiantiems įsidarbinti tarptautinėse kompanijose. Nuolat palaikome ryšį su naujai priimtais kolegomis, bendraujame vaizdo skambučiais, kurių metu pristatome įdarbinimo planus ir organizuojame mokymus”, – tikina E. Radeckienė.

Pasak jos, karantino laikotarpiu, įmonė prie komandų jau prijungė 10 naujų kolegų: „Nors ir dirbame nuotoliniu būdu, visą standartinį įdarbinimo procesą išlaikome tokį patį. Iki šiol jis būdavo vykdomas tokiu principu: peržiūrėdavome kandidatų CV, vykdydavome pirminį interviu ir pokalbį su tiesioginiu vadovu. Vėliau įvykdavo finalinis bandomasis etapas, kai žmogus būdavo kviečiamas praleisti 1–2 dienas mūsų biure, kurių metu gaudavo konkrečią užduotį susijusią su rolės, į kurią kandidatuoja, atsakomybėmis.

Per tas porą dienų kandidatas pamatydavo organizaciją iš vidaus, susipažindavo su potencialiais kolegomis, ir turėdavo puikią galimybę susidaryti bendrą vaizdą, nuspręsdavo, ar save mato kaip „Vinted” organizacijos dalį. Tokiu būdu, potencialus tiesioginis vadovas bei kolegos turi galimybę geriau pažinti kandidatą, įvertinti kompetencijas bei kultūrinį atitikimą kompanijos vertybėms. Šiandien principai išlieka tokie patys, tiesiog visus žingsnius perkėlėme į virtualią erdvę.”

Darbo priemones pristato į namus

Personalo vadovė sako, kad su atrinktais profesionalais visi darbui reikalingi dokumentai ir sutartys jų sutikimu pasirašomos naudojantis specialiai tam sukurtomis programomis. Be to, visiems naujiems „Vinted” specialistams darbui reikalingos priemonės pristatomos į namus.

„Lietuvoje ir kitose Europos šalyse paskelbus karantiną, visiems iš namų dirbti persikėlusiems kolegoms, kurie to pageidavo, į namus pristatėme darbinę techniką, baldus. Taip ir su naujais mūsų kolegomis – prieš pirmąją savo darbo dieną naujajam mūsų komandos nariui į namus pristatoma siunta, kurioje jis randa visas pagrindines darbo priemones, pasveikinimo rinkinį bei IT instrukciją”, – sako E. Radeckienė.

Pasak jos, naujai įdarbintus specialistus stengiamasi kuo labiau įtraukti ir į komandines veiklas: „Komandos vadovas susisiekia su žmogumi, jam pristatomas įdarbinimo planas, vyksta susitikimai su suinteresuotomis šalimis, prasideda virtualūs mokymai. Tarpusavyje komandos palaiko kontaktą nuolatiniais virtualiais susitikimais, bendrais pietumis, kavos pertraukėlėmis virtualioje erdvėje.”

Ką svarbu žinoti darbdaviams ir darbuotojams?

Darbuotojų atrankos procesą puikiai išmananti „Amston” vadovė Henrika Bivainienė tikina, kad tik labai nedidelė dalis darbdavių, kuriuos labiausiai paveikė ribojimai, sustabdė naujų darbuotojų samdą. „Didžioji dauguma paieškas tęsia ir dabartinį laikotarpį supranta kaip naują galimybių metą surasti talentus, kurie įprastomis aplinkybėmis nesileisdavo į kalbas dėl naujų karjeros pasiūlymų, nes sėkmingai dirbdavo savo darbovietėse. Neapibrėžtumas ir daugiau laiko prie ekrano leidžia skirti laiko alternatyvų apsvarstymams”, – teigia specialistė.

Nors ir pastebimas nedidelis sumažėjimas įsidarbinimo srityje, jis ryškesnis tuose sektoriuose, kurie dirbo su verslais, tiesiogiai pajutusiais ribojimų pasekmes. H. Bivainienė pastebi, kad į kai kurias pozicijas susidomėjimo bei CV įmonė sulaukia šiek tiek mažiau, tačiau į kitas – priešingai, nes arba darbuotojai jau yra netekę darbo arba bijo jo netekti.

„Kai kurie darbdaviai nuogąstauja dėl darbuotojų įvedimo nuotoliniu būdu, tačiau tokių yra mažuma. Vis tik didžioji dalis darbdavių turi puikiai pritaikytas galimybes tiek atrinkti, tiek įvesti naujus komandos narius per nuotolį, o kandidatai tą ypač vertina ir nejaučia nerimo dėl įsiliejimo į komandą”, – sako „Amston” vadovė.

Pasak jos, tiek ieškantiems darbuotojų, tiek norintiems įsidarbinti šiuo laikotarpiu reikėtų neskubėti priimti sprendimų. Įsidarbinantiems specialistė pataria užduoti kuo daugiau klausimų, su komanda, įmone ir jos vadovu susipažinti dalyvaujant vaizdo skambučiuose, bendruose susirinkimuose ar net kartu virtualiai papietauti iš savo virtuvių.

Tuo tarpu kaip pagrindinę riziką darbdaviams ekspertė įžvelgia atidėliojimą: „Darbo rinka iki karantino buvo labai dinamiška, o pokyčius po jo dar sunku nuspėti. Svarbiausia darbdaviams – nesustoti, kalbėtis, stengtis turėti geriausius darbuotojus rinkoje ir taip neatsilikti nuo kitų. Bijodami priimti sprendimus per nuotolį darbdaviai turi didelę riziką prarasti puikius kandidatus.”