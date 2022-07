Kazlų Rūdoje atidarytas naujas STIHL Diskgolfo parkas!

Vos prieš keletą dienų Kazlų Rūdos krašto žmones pasiekė puiki žinia – liepos 6-ąją atidarytas STIHL Diskgolfo parkas. Dar žiemą šio išties ,,kabinančio” ir fizinį aktyvumą skatinančio, azartiško žaidimo entuziasto panevėžiečio A.Balčiūno pamėtėta idėja sudomino Kazlų Rūdos savivaldybės vadovus ir mintis materializavosi mūsų šalies valstybinės šventės, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną.

Be Kazlų Rūdos savivaldybės, prie STIHL Diskgolfo parko atsiradimo mūsų krašte geranoriškai prisidėjo ir Kazlų Rūdos verslas. Pagalbos sulaukta ir iš Marijampolės apskrities futbolo federacijos. Vieni pagelbėjo dirbtine žole, mediena ir iš to kokybiškai suręstomis diskų paleidimo aikštelėmis, antri – informacinių stendų ir diskgolfo krepšių montavimo darbais, treti prisidėjo finansine parama. Artėjant STIHL Diskgolfo parko atidarymo dienai, vis intensyviau buvo brūžinami, zulinami nuo diskų paleidimo aikštelių lig krepšių vedantys ,,koridoriai”. Šiose zonose gyvenantys vabaliukai, voriukai ir oro erdvę kertantys skraiduokliai, papustę padus, persikėlė ir sėkmingai gyvenimą tęsė gretimose daugiaaukštės žolės teritorijose, su vaizdu į Diskgolfo paleidimo aikštelių ,,koridorius”. Šių darbų sūkuryje neapsieita ir vėl be bendruomeniškumo – sulaukta pagalbos iš Kazlų Rūdos miesto šilumos tinklų, už ką esame taipogi dėkingi.

Ir ką gi, ta diena, tiksliau tas rytas atėjo! STIHL Diskgolfo parko atidarymo proga buvo surengtos ir pirmos parodomosios diskgolfo varžybos, į kurias, nepaisant įkyraus ir nekviesto į šventę lietaus, užsiregistravo per 80 dalyvių iš įvairių mūsų šalies kampelių. Pasak šių varžybų organizatoriaus A.Balčiūno, didesnė jų dalis Kazlų Rūdoje viešėjo pirmąkart.

Džiugu pažymėti, kad pirmąjį krikštą tarp daugumos jau įgudusių ir žinančių diskgolfo žaidimo paslaptis profesionalų, pirmą žingsnį žengė ir beveik 10 kazlųrūdiečių. Užbėgant įvykiams už akių, skubame pasidžiaugti, kad varžybos į savo sūkurį įtraukė ir sportišką, azartišką Kazlų Rūdos savivaldybės vicemerą Justiną Kazlą, kuris be kita ko amžiaus grupėje 50+ iškovojo antrąją vietą!

Na, o grįžtant į STIHL Diskgolfo parko atidarymo mozaiką, varžybų dalyvius ir renginio svečius pasveikino ir nauja pramoga, suteikiančia galimybes aktyviai leisti laisvalaikį Kazlų Rūdos krašto žmonėms džiaugėsi savivaldybės vadovas Mantas Varaška, kuris kartu su sporto centro direktore Sandra Kilikevičiene įteikė prie šio bendro gėrio prisidėjusiems verslo atstovams, Mocevičiaus firmai ,,Ginalas”, UAB ,,Jūrės medžiui”, UAB ,,Kirvilei”, UAB ,,Diltrus”, UAB ,,Indasta”, padėkas.

Gražių spalvų į šios šventės paletę įnešė Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro ir kaimyninės Lenkijos Olecko miesto pučiamųjų orkestrai. Netrukus buvo kerpama juostelė, simbolizuojanti STIHL Diskgolfo parko veiklos pradžią. Tai buvo žinutė tiek miesto gyventojams, tiek jo svečiams, jog nuo šiol visi kada tik panorėję galės naudotis parke įrengtomis trasomis, kurių iš viso yra 18. Šis žaidimas nepretenzingas ir gali būti žaidžiamas kiaurus metus. Siekdami kiek sužadinti smalsumą, užsiminsime, kad tik Kazlų Rūdos krašto žmonėms skirtos pirmosios varžybos planuojamos rugpjūčio pabaigoje.

Šio tekstuko mikstūros pabaigai norime nuoširdžiai P A D Ė K O T I visiems prisidėjusiems prie gerbūvio kūrimo mūsų krašte – Kazlų Rūdos savivaldybei, UAB ,,Jūrės medžiui”, UAB ,,Kirvilei”, Mocevičiaus firmai ,,Ginalas”, UAB,,Indasta”, UAB ,,Diltrus”, Marijampolės apskrities futbolo federacijai už tai, kad Kazlų Rūda turi tarptautinius standartus atitinkantį STIHL Diskgolfo parką, kuriame galės vykti įvairaus rango varžybos; Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centrui už pagalbą paleidžiant į dienos šviesą inovatyvias fizinio aktyvumo/sporto iniciatyvas.

Kazlų Rūdos sporto centro inf.