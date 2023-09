Kazlų Rūdos savivaldybėje lankėsi Susisiekimo ministras Marius Skuodis, viceministras Mindaugas Tarnauskas ir VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktorius Remigijus Lipkevičius.

Susitikimo metu kartu su savivaldybės vadovais, bei specialistais aptarė 3 Kazlų Rūdos savivaldybei svarbius klausimus – Medžiotojų g. esančios pervažos saugumo priemonių diegimas/terminai, nuovažos būtinybė ,,Via Baltica” ir Plutiškių kelio viaduko per ,,Via Baltica” sankirtoje, dviračių/pėsčiųjų tako projektavimas ir statyba į Kazlų k. I poilsiavietę.