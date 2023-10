Pastarųjų dienų įvykiai Lietuvoje, kai grasinama švietimo įstaigoms, priverčia imtis papildomų saugumų priemonių.

Šiandien Kazlų Rūdoje tarp „Elmos“ mokyklos ir sporto centro teritorijų buvo rasta kuprinė su nežinomu turiniu, dėl ko buvo įvestas planas „Skydas“. Laimei, atlikus patikrą, turinys pavojaus nekėlė.

Visgi, kaip savo „Facebook“ profilyje rašo Kazlų Rūdos savivaldybės meras Mantas Varaška, bus imamasi papildomų saugumų priemonių.

Meras prideda, kad nuo šiandien visos savivaldybės mokyklos uždarys savo teritorijas pašaliniams asmenims ne darbo metu (iki šiol dalis mokyklų po ugdymo/pamokų atidarydavo savo erdves/aikštynus bendruomenių poreikiams).

Meras teigia, kad nedelsiant bus perkeltos likusių viešų įstaigų paštų dėžutės ir bendrieji servisai (Gmail, Yahoo ir pan.) į kazluruda.lt arba nupirktas servisų paslaugas.

Be to, nustatyta, kad kelių įstaigų įėjimai neturi vaizdo stebėjimo priemonių, todėl jos bus įdiegtos per savaitę.

M. Varaška taip pat papildo, jog nustatyta, kad kelios įstaigos neturi signalizacijos. Jos bus įdiegtos per 2-3 savaites.

Galiausiai, per savaitę bus atliktos įstaigų pratybos pagal jų evakuacinius planus, praplėstas evakuavimosi vietų skaičius.