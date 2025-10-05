Šeštąjį sezoną regioninėje krepšinio lygoje pradėjo Tomo Bietkio treniruojami Kazlų Rūdos „Ataka”-Danilus krepšininkai. Penktasis iš šių sezonų – Nostra.lt-RKL „A“ lygoje.
Atnaujinusi gretas Kazlų Rūdos komanda, prieš pat prasidedančias pirmenybes palikus jas vienam iš pagrindinių krepšininkų, traumą gavus Gyčiui Asačiovui, kurio šį sezoną, deja, nematysime, savų sirgalių nenuvylė Naujojoje Akmenėje, kur įveikė vietos sporto centro krepšininkus.
Rungtynes „atakiečiai“ laimėjo 15 taškų skirtumu – 86:71 (21:13, 17:25, 26:18, 22:15). Įdomumo dėlei pažymėsime, jog „Ataka”-Danilus visus sezonus lig šiol pradėjo iškovotomis pergalėmis…
Pirmųjų taškų autorius prasidėjusiame mače Kazlų Rūdos komandos gretose buvo jos senbuvis Mantas Gelčius – 2:0. Nors varžovai čia pat rezultatą išlygino, „atakiečių“ naujokai Titas Pundinas ir Edas Valenta tiksliai užbaigtomis atakomis netruko Kazlų Rūdos ekipai sukaupti pradžiai septynių taškų pranašumą – 9:2. Antroje pirmo kėlinuko pusėje „Ataka”- Danilus, po Ž.Kerzos taškų priartėjo ir prie dviženklės persvaros ribos – 14:5. Vėliau aikštės šeimininkai šį pranašumo augimą pristabdė. Po pirmos dešimties minučių atkarpos, T.Bietkio treniruojama kariauna pirmavo 21:13.
Antra rungtynių atkarpa iš Kazlų Rūdos komandos pusės buvo blankesnė. Prarasti kamuoliai, komunikacijos stoka puolime, gynyboje, galbūt tai dar ne pilnai susižaidusios komandos bruožai. Tokiame fone vyko bent pusė antro kėlinuko. Nors jo pradžioje, po J.Davniuko, K.Šaruko taškų bei T.Pundino tritaškio, „atakiečiai“ akimirkai buvo įgiję dešimties taškų persvarą – 29:19, kėliniui keliaujant prie pabaigos, Akmenės rajono ekipa, ne tik ištirpdė šią persvarą, bet buvo ir persvėrusi ją savo komandos naudai – 33:32, o rungtyniauti buvo likusios dar trys minutės. Jų metu dvikova vyko taškas į tašką ir pasibaigus pirmai rungtynių daliai komandos išėjo ilsėtis rezultatui esant lygiam – 38:38.
Trečios kėlinuko atkarpos pirmoje pusėje išsilaikė tarp abiejų komandų atkakli kova. Nors Akmenės rajono krepšininkai nė karto nuo šios rungtynių dalies nepirmavo, tačiau „atakiečiai“ didesnę kėlinuko dalį buvo pavejami dviem, trimis taikliais metimais. Sėkmingai Kazlų Rūdos komandos puolime rungtyniavo K.Šarukas, T.Pundinas. Netrukus „atakiečių“ puolimą sustiprino Matas Makauskas, po kurio dviejų šveistų tritaškių „Ataka”- Danilus grįžinėjo į rungtynių pradžioje susikurtas kontrolės vėžes – 57:49. Šią persvarą Kazlų Rūdos ekipa išsaugojo iki kėlinuko pabaigos – 64:56.
Ketvirto kėlinuko pradžioje įtampa neslūgo. Po M.Valters taškų pirmomis paskutinio ketvirčio minutėmis, Akmenės rajono komandos krepšininkus nuo „atakiečių“ skyrė vos keturi taškai – 64:60. Tuomet Kazlų Rūdos komandos puolimą traukė K.Šarukas, T.Pundinas, neliko skolingi J.Davniukas, M.Makauskas, E.Valenta, kurie po nesėkmėmis pasibaigusių aikštės šeimininkų atakų padidino „Ataka”-Danilus komandos persvarą iki 18 taškų – 84:66. Visi klausimai į rungtynes buvo atsakyti. Per likusias kiek daugiau nei dvi minutes teliko formalumai, „atakiečiai“ rezultatu 86:71 šventė pergalę.
Daugiausia matomi krepšininkai šiose rungtynėse Kazlų Rūdos komandos gretose buvo Titas Pundinas (23 taškai, 22 naudingumo balai) ir Karolis Šarukas (19 taškų ir 23 naudingumo balai). Dvigubą dublį šiame mače turėjo Edas Valenta (10 taškų, 10 atkovotų kamuolių). 11 kamuolių po krepšiais atkovojo Žygimantas Kerza. 8 varžovų pražangas išprovokavo Titas Pundinas.
Komandinėje statistikoje abi ekipos turėjo panašius kovos dėl atšokusių kamuolių (48 prieš 47), rezultatyvių perdavimų (17 prieš 16) rodiklius, varžovai blokavo net 9 „atakiečių“ metimus (0 prieš 9), tačiau svečiai mažiau klydo (12 prieš 17), perėmė daugiau kamuolių (9 prieš 6). „Ataka”-Danilus geriau atakavo nuo trijų taškų zonos (34/10 (29 proc.) prieš 26/4 (15 proc.)), kiek tiksliau metė baudas (12/8 (66 proc.) prieš 31/19 (61 proc.)), dvitaškius (46/24 (52 proc.) prieš 40/20 (50 proc.)).