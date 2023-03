Kazlų Rūdos SC „Atakos“ krepšininkams tęsiasi nesėkmių ruožas. Šeštadienį savoje aikštėje T.Bietkio treniruojama komanda rungtyniaudama su Akmenės r. „Patriots“ ekipa, pirmoje dvikovos pusėje turėjo 17 taškų pranašumą, tačiau iki pagrindinio laiko pabaigos jį išbarstė ir po pratęsimo varžovams nusileido. Svečiai šventė pergalę rezultatu 97:90 (13:13; 15:32; 27:15; 26:21; 16:9). Tai Kazlų Rūdos komandai buvo jau ketvirtas pralaimėjimas iš eilės, o RKL „A“ lygos reguliaraus sezono horizonte dar trys rungtynės: KTU, Tauragės „Tauragė“ ir VDU. Panašu, kad atakiečių, siekiančių išsilaikyti pirmenybių ketvertuke, tokiu būdu išvengiant aštuntfinalio etapo, laukia išties nelengva užduotis…

Rungtynių pradžioje atakiečiai su Akmenės r. „Patriots“ ekipa įsivažiavo labai sunkiai. Pirmomis minutėmis svečiai išsiveržė į priekį 4:0. Aikštės šeimininkams niekaip nesisekė pataikyti. Pirmasis taškas į „Patriots“ krepšį įkrito tik trečios minutės pabaigoje, kuomet vieną iš dviejų baudos metimų pataikė G.Asačiovas. Pirmas metimas, pasiekęs tikslą žaidimo metu, užfiksuotas tik penktąją rungtynių minutę, pasižymėjus tam pačiam G.Asačiovui. Tiesa, kažkuo įspūdingu puolime tuomet Akmenės r. krepšininkai taipogi nepasižymėjo. Tomis rungtynių akimirkomis jie pirmavo 6:3. Atakiečiai antroje pirmo kėlinuko pusėje po truputį įsivažiavo. Varžovų krepšį taikliai atakavo pora kartų paeiliui J.Davniukas, prisišaudė I.Dirda, o pačiomis paskutinėmis kėlinuko sekundėmis tritaškį smeigė U.Nikitinas ir rezultatas švieslentėje buvo lygus – 13:13.

Kazlų Rūdos komanda tvykstelėjo antro kėlinuko metu. Jau buvo galima matyti tai, ką ji demonstravo didžiąją sezono dalį – kibi gynyba, greitas perėjimas į atakas, taiklūs metimai. SC „Atakos“ laivą šiame ketvirtyje įsiūbavo D.Ratkus. Po jo 5 taškų serijos ir M.Gelčiaus taiklaus metimo, atakiečiai šoktelėjo priekin 20:13. Varžovai puolime taip pat turėjo ką pasiūlyti ir dar pirmoje kėlinuko pusėje buvo sumažinę Kazlų Rūdos komandos pranašumą iki 2 taškų – 24:22. Tuomet puikiai į puolimą atakiečių gretose įsijungė K.Šarukas, E.Barkus. Na, o tolimą tikslų metimą pataikius D.Sendai, atakiečiai įgijo dviženklę taškų persvarą – 36:24. „Patriots“ treneris buvo priverstas prašytis minutės pertraukėlės. Po jos poslinkių į varžovų pusę nebuvo. Kiek daugiau nei per dvi minutes atakiečiai surengė dar keletą rezultatyvių reidų, surenkant 9 taškus ir į didžiąją pertrauką keliaujant turint 17 taškų rezervą – 45:28.

Deja, jo neužteko… Antroje rungtynių pusėje Akmenės r. krepšininkai sugebėjo pasivyti atakiečius. Trečio kėlinuko pradžioje „Patriots“ be atsako surengė tris atakas, po kurių atakiečių pranašumas buvo apkarpytas iki 10 taškų – 45:35. Kazlų Rūdos komanda atsakė į tai taipogi trimis rezultatyviomis atakomis – 51:35. Pasižymėjo K.Šarukas, G.Asačiovas. Rodėsi, kad lyg ir viskas grįžta į vėžes, tačiau nepastebimai, po truputį, minutė po minutės Akmenės r. ekipa iki kėlinuko pabaigos prisėlino aptirpdydami atakiečių persvarą iki 5 taškų – 60:55.

Olimpinės ramybės SC „Atakos“ stovykloje nebuvo ir paskutinį ketvirtį. Nors didžiąją kėlinuko dalį Kazlų Rūdos komanda nuolat pirmavo išlaikydami 3-7 taškų persvarą, buvo jaučiama, kad „Patriots“ gali prisikapstyti bet kurią akimirką. Po G.Asačiovo prasiveržimo, likus rungtyniauti porai minučių atakiečiai vis dar pirmavo 79:73. Visgi šios persvaros per likusį laiką neužteko. Likus rungtyniauti 21 sekundei, varžovų atakos metu, griūdamas po krepšiu labai sunkų metimą pataikė M.Linkevičius, išlygindamas rezultatą 81:81. Kamuolį per likusias sekundes kontroliavo Kazlų Rūdos komanda, tačiau paskutinės atakos paversti taškais nepavyko ir teko skelbti pratęsimą. Na, o jau jo metu, psichologinį pranašumą įgiję varžovai perėmė rungtynių iniciatyvą ir pradėjo pirmauti jau nuo pat pirmų minučių. Per penkias jo minutes „Patriots“ krepšininkai sugebėjo surinkti 16 taškų ir laimėjo rungtynes 97:90.

Kazlų Rūdos komandos gretose rezultatyviausi krepšininkai šiame mače buvo K.Šarukas (17 taškų), G.Asačiovas (15 taškų), E.Barkus (11 taškų). Naudingiausias ekipoje buvo 20 NB surinkęs K.Šarukas.

Žvelgiant į komandinius statistikos rodiklius, SC „Atakos“ krepšininkai nusileido varžovams kova dėl atšokusių kamuolių (28 vs 41), Achilo kulnas aikštės šeimininkams buvo ir baudos metimai (10/17 (58,8 proc) vs 18/20 (90 proc)). „Patriots“ krepšininkai šiek tiek tiksliau atakavo krepšį ir iš vidutinių nuotolių (25/46 (54,3 proc) vs 29/50 (58 proc)).